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    «Малага» попробует остановить «Алавес», а «Леванте» — продлить серию без поражений

    Экспресс дня 18 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 декабря
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    Беспроигрышная серия «Леванте» составляет уже 11 матчей
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Сегунде и итальянской Серии Б. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Малага» — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

    Когда-то «Малага» играла в Лиге чемпионов, а теперь ей приходится вести борьбу за выживание во втором испанском дивизионе.

    Набрав в 20-ти матчах всего лишь 16 очков, «Малага» занимает в таблице Сегунды 21-е место.

    На своем поле команда Пепе Меля до сих пор одержала лишь две победы. Также стоит отметить, что четыре из шести предыдущих матчей с ее участием завершились со счетом 1:1.

    «Алавес» тем временем входит в группу лидеров. Вот только на данный момент у гостей серия из трех поражений. Команда Луиса Гарсии уступила «Гранаде», «Тенерифе» и «Леванте».

    В общем, кто знает, возможно, «Малаге» удастся отобрать очки у забарахлившего соперника. Но оптимальным вариантом все-таки будет ставка на голы.

    Ставка: тотал больше 1,5 за 1.60.

    «Леванте» — «Эйбар»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

    А в этом матче встретятся лидеры Сегунды. «Эйбар» возглавляет таблицу, опережая «Леванте» на одно очко.

    «Эйбар» начал декабрь с трех побед. Клуб из Страны Басков обыграл «Уэску», «Бургос» и «Реал Овьедо».

    При этом в десяти гостевых матчах у «Эйбара» лишь три победы. То есть ставить на басков в предстоящей игре опрометчиво. Особенно с учетом результатов соперника.

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    Беспроигрышная серия «Леванте» составляет уже 11 матчей. На этом отрезке клуб из Валенсии одержал семь побед и четыре раза сыграл вничью.

    На своем поле «Леванте» не смог набрать очки только в двух матчах.

    Как ни крути, а в данном случае тоже напрашивается ставка на голы.

    Ставка: тотал больше 1,5 за 1.46.

    «Парма» — СПАЛ

    Футбол. Чемпионат Италии. Серия Б

    «Парма» находится на пятом месте после 17-ти туров. Не так уж и плохо, правда, отставание от идущего первым «Фрозиноне» составляет уже десять очков.

    «Парма» не очень удачно начала месяц, потеряв очки в матчах с «Кальяри» и «Беневенто». Но в прошлом туре команда Фабио Пеккьи одержала гостевую победу над «Брешией» (2:0).

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    А вот на своем поле «Парма» не выигрывала уже больше месяца. В двух предыдущих матчах пармезанцы уступили «Модене» и «Беневенто».

    СПАЛ пока что находится рядом с зоной вылета. Гости конкретно забуксовали, выиграв лишь один из 12-ти матчей.

    Но также стоит отметить, что шесть из восьми выездных матчей СПАЛ завершились вничью.

    И с учетом того, что «Парма» тоже часто теряет очки, в том числе дома, ставку на исход лучше не трогать.

    Ставка: тотал больше 1,5 за 1.33.

    Общий коэффициент — 3.10.

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    Экспресс дня 18 декабря: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 18.12.2022. Экспресс. «Малага» попробует остановить «Алавес», а «Леванте» — продлить серию без поражений
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