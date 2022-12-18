В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Сегунде и итальянской Серии Б. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Малага» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

Когда-то «Малага» играла в Лиге чемпионов, а теперь ей приходится вести борьбу за выживание во втором испанском дивизионе.

Набрав в 20-ти матчах всего лишь 16 очков, «Малага» занимает в таблице Сегунды 21-е место.

На своем поле команда Пепе Меля до сих пор одержала лишь две победы. Также стоит отметить, что четыре из шести предыдущих матчей с ее участием завершились со счетом 1:1.

«Алавес» тем временем входит в группу лидеров. Вот только на данный момент у гостей серия из трех поражений. Команда Луиса Гарсии уступила «Гранаде», «Тенерифе» и «Леванте».

В общем, кто знает, возможно, «Малаге» удастся отобрать очки у забарахлившего соперника. Но оптимальным вариантом все-таки будет ставка на голы.

Ставка: тотал больше 1,5 за 1.60.

«Леванте» — «Эйбар»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

А в этом матче встретятся лидеры Сегунды. «Эйбар» возглавляет таблицу, опережая «Леванте» на одно очко.

«Эйбар» начал декабрь с трех побед. Клуб из Страны Басков обыграл «Уэску», «Бургос» и «Реал Овьедо».

При этом в десяти гостевых матчах у «Эйбара» лишь три победы. То есть ставить на басков в предстоящей игре опрометчиво. Особенно с учетом результатов соперника.

Беспроигрышная серия «Леванте» составляет уже 11 матчей. На этом отрезке клуб из Валенсии одержал семь побед и четыре раза сыграл вничью.

На своем поле «Леванте» не смог набрать очки только в двух матчах.

Как ни крути, а в данном случае тоже напрашивается ставка на голы.

Ставка: тотал больше 1,5 за 1.46.

«Парма» — СПАЛ

Футбол. Чемпионат Италии. Серия Б

«Парма» находится на пятом месте после 17-ти туров. Не так уж и плохо, правда, отставание от идущего первым «Фрозиноне» составляет уже десять очков.

«Парма» не очень удачно начала месяц, потеряв очки в матчах с «Кальяри» и «Беневенто». Но в прошлом туре команда Фабио Пеккьи одержала гостевую победу над «Брешией» (2:0).

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А вот на своем поле «Парма» не выигрывала уже больше месяца. В двух предыдущих матчах пармезанцы уступили «Модене» и «Беневенто».

СПАЛ пока что находится рядом с зоной вылета. Гости конкретно забуксовали, выиграв лишь один из 12-ти матчей.

Но также стоит отметить, что шесть из восьми выездных матчей СПАЛ завершились вничью.

И с учетом того, что «Парма» тоже часто теряет очки, в том числе дома, ставку на исход лучше не трогать.

Ставка: тотал больше 1,5 за 1.33.

Общий коэффициент — 3.10.