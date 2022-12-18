«Малага» — «Алавес»
Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда
Когда-то «Малага» играла в Лиге чемпионов, а теперь ей приходится вести борьбу за выживание во втором испанском дивизионе.
Набрав в 20-ти матчах всего лишь 16 очков, «Малага» занимает в таблице Сегунды 21-е место.
На своем поле команда Пепе Меля до сих пор одержала лишь две победы. Также стоит отметить, что четыре из шести предыдущих матчей с ее участием завершились со счетом 1:1.
«Алавес» тем временем входит в группу лидеров. Вот только на данный момент у гостей серия из трех поражений. Команда Луиса Гарсии уступила «Гранаде», «Тенерифе» и «Леванте».
В общем, кто знает, возможно, «Малаге» удастся отобрать очки у забарахлившего соперника. Но оптимальным вариантом все-таки будет ставка на голы.
Ставка: тотал больше 1,5 за 1.60.
«Леванте» — «Эйбар»
Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда
А в этом матче встретятся лидеры Сегунды. «Эйбар» возглавляет таблицу, опережая «Леванте» на одно очко.
«Эйбар» начал декабрь с трех побед. Клуб из Страны Басков обыграл «Уэску», «Бургос» и «Реал Овьедо».
При этом в десяти гостевых матчах у «Эйбара» лишь три победы. То есть ставить на басков в предстоящей игре опрометчиво. Особенно с учетом результатов соперника.
Беспроигрышная серия «Леванте» составляет уже 11 матчей. На этом отрезке клуб из Валенсии одержал семь побед и четыре раза сыграл вничью.
На своем поле «Леванте» не смог набрать очки только в двух матчах.
Как ни крути, а в данном случае тоже напрашивается ставка на голы.
Ставка: тотал больше 1,5 за 1.46.
«Парма» — СПАЛ
Футбол. Чемпионат Италии. Серия Б
«Парма» находится на пятом месте после 17-ти туров. Не так уж и плохо, правда, отставание от идущего первым «Фрозиноне» составляет уже десять очков.
«Парма» не очень удачно начала месяц, потеряв очки в матчах с «Кальяри» и «Беневенто». Но в прошлом туре команда Фабио Пеккьи одержала гостевую победу над «Брешией» (2:0).
А вот на своем поле «Парма» не выигрывала уже больше месяца. В двух предыдущих матчах пармезанцы уступили «Модене» и «Беневенто».
СПАЛ пока что находится рядом с зоной вылета. Гости конкретно забуксовали, выиграв лишь один из 12-ти матчей.
Но также стоит отметить, что шесть из восьми выездных матчей СПАЛ завершились вничью.
И с учетом того, что «Парма» тоже часто теряет очки, в том числе дома, ставку на исход лучше не трогать.
Ставка: тотал больше 1,5 за 1.33.
Общий коэффициент — 3.10.