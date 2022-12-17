В данном экспрессе поставим на матчи английского Чемпионшипа и испанской Сегунды. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Норвич» — «Блэкберн»

Футбол. Чемпионшип

«Норвич» с 35 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице Чемпионшипа. В прошлом туре «канарейки» обыграли на выезде «Суонси» со счетом 1:0, что стало для них третьей победой за пять последних матчей.

Перед этим же «Норвич» не мог выиграть в шести поединках подряд, набрав в них лишь два очка. На своем поле коллектив в последнее время также играл не лучшим образом и выиграл всего один из шести предыдущих матчей при двух ничьих и трех поражениях.

«Блэкберн» опережает «Норвич» всего на одно очко и занимает третье место в турнирной таблице. В прошлом игровом дне он принимал дома «Престон» и потерпел крупное поражение со счетом 1:4.

И данное фиаско стали для «бродяг» третьим за четыре последних поединка. Отметим, что сейчас у них продолжается безничейная серия, которая насчитывает уже 27 матчей, где было 14 побед и 13 поражений.

«Канарейки» удачно играют против «бродяг» и давно им уже не проигрывали. Вот и в этом матче ожидаем, что хозяева вполне могут рассчитывать на три очка.

Ставка: победа «Норвича» за 1.80.

«Бернли» — «Мидлсбро»

Футбол. Чемпионшип

С 44 очками «Бернли» находится на первой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Причем запас перед третьим местом составляет восемь баллов, что дает клубу высокие шансы на путевку в АПЛ.

В текущем первенстве команда потерпела только два поражения, одно из которых было в начале ноября в гостях от «Шеффилда Юнайтед» 2:5. После того коллектив поочередно крупно обыграл дома «Блэкберн» 3:0 и на выезде КПР 3:0.

«Мидлсбро» же с 30 баллами расположился на 12 строке в турнирной таблице. От зоны плей-офф при этом команда отстает на четыре очка, так что еще способна включиться в борьбу за выход в элиту.

В последний раз «речники» в Чемпионшипе уступили еще в конце октября, проиграв тогда в гостях «Престону» 1:2, после чего выдали серию из пяти матчей без поражений, в четырех из которых одерживали виктории. В минувшем туре клуб дома переиграл «Лутон Таун» 2:1.

«Мидлсбро» набрал неплохой ход, но против лидера чемпионата в гостях у него шансы на положительный исход совсем очень мало. Так что рекомендуем ставку на победу «Бернли» с нулевой форой.

Ставка: победа «Бернли» с форой 0 за 1.50.

«Овьедо» — «Спортинг» Хихон

Футбол. Сегунда

«Овьедо» с 24 очка находится во второй половине турнирной таблицы испанской Сегунды, оторвавшись на шесть баллов от опасной зоны и отстает на восемь пунктов от зоны плей-офф.

Главной проблемой «синих» в этом сезоне является слабое нападение, ведь забито всего 12 мячей за 20 игр, правда, и пропущено всего 15 мячей. В минувшем туре они уступили в гостях лидирующему «Эйбару» 0:1, прервав тем самым 5-матчевую серию без фиаско.

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«Спортинг» в этом чемпионате выступает немного лучше своего соперника, имея в своем активе на три балла и расположившись аж на пять строк в турнирке выше.

В последних турах первенства команда из Хихона показывала крайне слабые результаты, выиграв лишь один поединок из десяти последних при двух фиаско и аж семи мировых исходах.

И в этом сезоне, и в общем между собой эти клубы играют очень нерезультативны. Поэтому здесь напрашивается ставка на низовой тотал.

Ставка: ТМ 2,0 за 1.67.

Общий коэффициент — 4.50.