В очередном экспрессе рассмотрим поединки 4-го тура группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Аустрия» — «Вильярреал»

Футбол. Лига конференций

«Аустрия» замыкает свой квартет Лиги конференций, имея один балл на счету. Стартовал коллектив с нулевой ничьи дома с «Хапоэлем» Беэр-Шева, а в последующих двух матчах клуб терпел поражения.

В чемпионате Австрии команда из Вены также выступает скромно. И на текущий момент она занимает пятое место, уже очень много проигрывая паре лидеров. В последней проведенной встрече внутреннего первенства коллектив на выезде сумел одолеть «Рапид» 2:1.

«Вильярреал» данную же группу возглавляет, набрав девять очков. «Подводники» выиграли все три проведенные встречи, забив в них 11 мячей. Стоит отметить, что клуб выступает на этом турнире далеко не основным составом.

В то же время в чемпионате Испании «желтые» не так успешны, и располагаются только на девятой позиции. Накануне подопечные Унаи Эмери остались в Примере без победы в четвертом матче подряд, на выезде минимально уступив «Реалу Сосьедад» 0:1.

Неделю назад «Вильярреал» дома разгромил «Аустрию» 5:0. И на этот раз от соперников также можно ждать верхового поединка, ведь отсиживаться в обороне обе стороны не должны.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.70.

«Реал Сосьедад» — «Шериф»

Футбол. Лига Европы

«Реал Сосьедад» разместился во главе своей группы Лиги Европы, имея в активе девять очков. Команда все свои три встречи на турнире выиграла, забив во всех этих поединках пять голов при одном пропущенном.

В чемпионате Испании же коллектив на шестой позиции, имея 16 баллов. Паре лидеров клуб уже проигрывает много, а третьей строчке уступает всего одно очко. Накануне баски в рамках Примере одержал третью викторию подряд, одолев в родных стенах «Вильярреал» 1:0.

«Шериф» в данном квартете Лиги Европы третий, имея в своем активе три балла. Молдавский клуб в двух встречах терпел поражения, а также сумел на выезде одержать крупную викторию над кипрской «Омонией» 3:0.

В чемпионате Молдавии тираспольцы мчат с очередному чемпионскому титулу. В семи матчах они побеждала, а также еще трижды расходились миром.

Испанская команда объективно сильнее «Шерифа», и вряд ли в родных стенах допустит осечку.

Ставка: победа «Реал Сосьедад» с форой (-1) за 1.40.

«Лудогорец» — ХИК

Футбол. Лига Европы

С четырьмя очками «Лудогорец» разместился на второй строке в своем квартете ЛЕ. От первого места он отстал безнадежно, а третью «Рому» опережает всего лишь на одно очко.

Болгары в данном турнире уступили только «Бетису» в гостях со счетом 2:3, переиграть им удалось в родных стенах итальянцев 2:1, а с ХИКом они сыграли вничью 1:1 в прошлом туре.

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У ХИКа на счету всего лишь один балл и призрачные шансы зацепиться даже за третью строку в группе. Свои единственные пункты финны заработали в прошлом туре дома с предстоящим противником — 1:1.

Остальные две игры они безнадежно проиграли. На своем поле они были слабее «Бетиса» 0:2, а вот «Роме» уступили в гостях и крупно, потерпев фиаско со счетом 0:3.

«Лудогорец» вполне может зацепиться за второе место и будет весьма решительно настроен переиграть в родных стенах аутсайдера группы.

Ставка: победа «Лудогореца» за 1.55.

Общий коэффициент — 3.68.