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    «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» оформят победы в группах

    Экспресс дня 13 октября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 13 октября
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    «Вильярреал» — «Аустрия»
    В очередном экспрессе рассмотрим поединки 4-го тура группового этапа Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Аустрия» — «Вильярреал»

    Футбол. Лига конференций

    «Аустрия» замыкает свой квартет Лиги конференций, имея один балл на счету. Стартовал коллектив с нулевой ничьи дома с «Хапоэлем» Беэр-Шева, а в последующих двух матчах клуб терпел поражения.

    В чемпионате Австрии команда из Вены также выступает скромно. И на текущий момент она занимает пятое место, уже очень много проигрывая паре лидеров. В последней проведенной встрече внутреннего первенства коллектив на выезде сумел одолеть «Рапид» 2:1.

    «Вильярреал» данную же группу возглавляет, набрав девять очков. «Подводники» выиграли все три проведенные встречи, забив в них 11 мячей. Стоит отметить, что клуб выступает на этом турнире далеко не основным составом.

    В то же время в чемпионате Испании «желтые» не так успешны, и располагаются только на девятой позиции. Накануне подопечные Унаи Эмери остались в Примере без победы в четвертом матче подряд, на выезде минимально уступив «Реалу Сосьедад» 0:1.

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    • Неделю назад «Вильярреал» дома разгромил «Аустрию» 5:0. И на этот раз от соперников также можно ждать верхового поединка, ведь отсиживаться в обороне обе стороны не должны.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.70.

    «Реал Сосьедад» — «Шериф»

    Футбол. Лига Европы

    «Реал Сосьедад» разместился во главе своей группы Лиги Европы, имея в активе девять очков. Команда все свои три встречи на турнире выиграла, забив во всех этих поединках пять голов при одном пропущенном.

    В чемпионате Испании же коллектив на шестой позиции, имея 16 баллов. Паре лидеров клуб уже проигрывает много, а третьей строчке уступает всего одно очко. Накануне баски в рамках Примере одержал третью викторию подряд, одолев в родных стенах «Вильярреал» 1:0.

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    «Шериф» в данном квартете Лиги Европы третий, имея в своем активе три балла. Молдавский клуб в двух встречах терпел поражения, а также сумел на выезде одержать крупную викторию над кипрской «Омонией» 3:0.

    В чемпионате Молдавии тираспольцы мчат с очередному чемпионскому титулу. В семи матчах они побеждала, а также еще трижды расходились миром.

    Испанская команда объективно сильнее «Шерифа», и вряд ли в родных стенах допустит осечку.

    Ставка: победа «Реал Сосьедад» с форой (-1) за 1.40.

    «Лудогорец» — ХИК

    Футбол. Лига Европы

    С четырьмя очками «Лудогорец» разместился на второй строке в своем квартете ЛЕ. От первого места он отстал безнадежно, а третью «Рому» опережает всего лишь на одно очко.

    Болгары в данном турнире уступили только «Бетису» в гостях со счетом 2:3, переиграть им удалось в родных стенах итальянцев 2:1, а с ХИКом они сыграли вничью 1:1 в прошлом туре.

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    У ХИКа на счету всего лишь один балл и призрачные шансы зацепиться даже за третью строку в группе. Свои единственные пункты финны заработали в прошлом туре дома с предстоящим противником — 1:1.

    Остальные две игры они безнадежно проиграли. На своем поле они были слабее «Бетиса» 0:2, а вот «Роме» уступили в гостях и крупно, потерпев фиаско со счетом 0:3.

    «Лудогорец» вполне может зацепиться за второе место и будет весьма решительно настроен переиграть в родных стенах аутсайдера группы.

    Ставка: победа «Лудогореца» за 1.55.

    Общий коэффициент — 3.68.

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    Экспресс дня 13 октября: прогноз, ставка (3.68), статистика, коэффициенты матча 13.10.2022. Экспресс. «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» оформят победы в группах
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