В этом экспрессе будут три матча второго дня 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Виктория» Плзень — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов

«Виктория» до групповой стадии преодолела три раунда отбора. И сейчас она замыкает свой квартет, не имея в копилке набранных баллов. Чешская команда поочередно проигрывала в гостях «Барселоне» 1:5, дома «Интеру» 0:2 и в Мюнхене 0:5 предстоящему противнику.

В чемпионате Чехии же коллектив из Плзени находится на первой строчке, имея 26 баллов, еще не проигрывая там. Накануне «Виктория» на своем поле обыграла «Младу Болеслав» 2:0.

«Бавария» после трех туров набрала максимальное количество баллов и в своем квартете Лиги чемпионов идет на первом месте. Немецкий гранд сперва поочередно с одинаковым счетом по 2:0 переиграл «Интер» и «Барселону», после чего разгромил 5:0 «Викторию».

А вот в чемпионате Германии мюнхенский клуб разместился на четвертой позиции, отставая от лидера на два балла. В преддверии этой игры он в Бундеслиге в гостях расписал мировую 2:2 с «Боруссией» Д.

Первый матч показал, что немецкий чемпион на две головы сильнее чешского, и наверняка снова не будет иметь проблем с завоевание трех баллов.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.65.

«Рейнджерс» — «Ливерпуль»

Футбол. Лига чемпионов

«Рейнджерс» до групповой стадии Лиги чемпионов преодолел пару раундов отбора. И в основной стадии пока пунктов не набрал и замыкает свой квартет. Шотландцы поочередно уступили на выезде «Аяксу» 0:4, дома «Наполи» 0:3 и в гостях «Ливерпулю» 0:2.

В чемпионате Шотландии коллектив из Глазго идет на второй строчке, проигрывая лидеру всего два очка. В последней проведенной встрече «плюшевые мишки» в родных стенах разгромили «Сент-Миррен» 4:0, добившись третьей победы подряд на внутренней арене.

«Ливерпуль» после трех туров набрал три балла. Начал он свое выступление с крупного поражения в гостях от «Наполи» 1:4, после чего на своем поле большим трудом одолел «Аякс» 2:1 и переиграл 2:0 предстоящего противника.

В чемпионате Англии «мерсисайдцы» выступают не лучшим образом, находясь на десятом месте, набрав десять очков. От лидера они уже отстают на 14 баллов. В преддверии данного поединка «красные» в Лондоне уступили «Арсеналу» со счетом 2:3.

«Ливерпуль» в этом сезоне играет неважно, но даже в нынешнем состоянии должен без проблем одолеть скромный «Рейнджерс».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.55.

«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»

Футбол. Лига чемпионов

«Тоттенхэм» после трех туров в группе Лиги чемпионов идет на второй позиции, имея в копилке четыре балла. Стартовал он с домашней виктории над «Марселем» 2:0, после чего уступил «Спортингу» 0:2 в гостях и разошелся миром со своим предстоящим противником 0:0.

В чемпионате Англии же лондонский коллектив находится на третьей строчке. Причем первому месту «шпоры» проигрывают четыре очка. Команда в последнем проведенном матче первенства страны в гостях минимально одолела «Брайтон» 1:0.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

«Айнтрахт» в данном квартете разместился на третьем месте, имея в активе те же три пункта. Свою единственную викторию команда добыла на выезде над «Марселем» 1:0, а также по разу сыграла вничью и уступила.

В то же время в чемпионате Германии коллектив из Франкфурта выступает не лучшим образом и идет на восьмой позиции. Накануне «орлы» в гостях неожиданно потерпели крупное поражение от скромного «Бохума» со счетом 0:3.

В данном сражении отдаем предпочтение «шпорам», которые на своем поле демонстрируют внушительные результаты, а вот «орлы» ну никак стабильностью не могут похвастаться.

Ставка: победа «Тоттенхэма» за 1.55.

Общий коэффициент — 3.96.