В данный экспресс войдут три матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Шахтер» — «Реал»

Футбол. Лига чемпионов

«Шахтер» после первого круга идет вторым в своем квартете Лиги чемпионов, имея в активе четыре балла. Причем третью строчку клуб обходит всего на одно очко.

«Горняки» стартовали на турнире неожиданно крупной викторией в гостях над «Лейпцигом» 4:1, после чего по разу разошлись миром дома с «Селтиком» 1:1 и уступили в гостях 1:2 «Реалу». В чемпионате Украины они разместились на второй позиции, имея четыре победы и один ничейный исход.

Мадридский «Реал» свой квартет Лиги чемпионов возглавляет, набрав девять очков. Второе место команда обходит на пять баллов, так что почти обеспечил себе билет в плей-офф.

Все три встречи на турнире клуб из Мадрида выиграл, забив семь мячей и пропустив всего один. В чемпионате Испании «сливочные» в семи матчах побеждали и раз разошлись миром. Накануне «Реал» на выезде минимально одолел «Хетафе» 1:0.

В предстоящем поединке «горнякам» также вряд ли смогут устоять против «сливочных», которые в этом сезоне выглядят очень мощно.

Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.54.

«Маккаби» Хайфа — «Ювентус»

Футбол. Лига чемпионов

«Маккаби», который стартовал еще с квалификации, ожидаемо группу Лиги чемпионов замыкает, не имея очков. Команда все три встречи на турнире проиграла, пропустив восемь мячей и забив два.

А вот в чемпионате Израиля клуб из Хайфы идет на первой позиции. Он в пяти встречах первенства добивался побед и дважды терпел поражения. Один из проигрышей был накануне в выездной встрече от середняка лиги 0:1.

«Ювентус» в своем квартете Лиги чемпионов идет на третьей позиции, набрав три балла, отставая от двух лидеров на четыре очка. Так что туринцам будет очень непросто вклинится в борьбу за выход в 1/8 финала.

«Черно-белые» дважды в этом турнире проиграли и одолели только предстоящего противника на своем поле 3:1. В чемпионате Италии они также играет неудачно, находясь там на восьмом месте, уже много проигрывая лидерам. На днях «Юве» уступил в гостях «Милану» 0:2.

«Маккаби» постарается дома дать бой туринцам, но «Ювентус» даже в нынешнем состоянии должен израильтян обыгрывать.

Ставка: победа «Ювентуса» за 1.83.

«Боруссия» Д — «Севилья»

Футбол. Лига чемпионов

«Боруссия» с шестью набранными очками в своем квартете Лиги чемпионов идет на второй строчке, обходя ближайшего преследователя на пять баллов, так что почти вышла в плей-офф.

«Шмели» в этом турнире добивались двух крупных побед, а также на выезде уступили «Манчестер Сити» 1:2. В преддверии этой игры они дома расписали мировую с «Баварией» 2:2 в чемпионате Германии, где занимают четвертое место.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

У «Севильи» в зачете только один набранный пункт, с которым она в группе разместилась на третьем месте. Так что шансы на выход в плей-офф у команды минимальны.

В данном турнире «нервионцы» дважды крупно проигрывали, а также на выезде расписали мировую с «Копенгагеном» 0:0. В чемпионате Испании они также выступают не лучшим образом, находится на 18 строке.

Дортмундцы пребывает в куда лучшей форме, и на своем поле снова должны обыгрывать неубедительного противника.

Ставка: победа «Боруссии» Д за 1.55.

Общий коэффициент — 4.36.