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    Повторные победы «Реала», «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии»

    Экспресс дня 11 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 11 октября
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    «Ювентус»
    В данный экспресс войдут три матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Шахтер» — «Реал»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Шахтер» после первого круга идет вторым в своем квартете Лиги чемпионов, имея в активе четыре балла. Причем третью строчку клуб обходит всего на одно очко.

    «Горняки» стартовали на турнире неожиданно крупной викторией в гостях над «Лейпцигом» 4:1, после чего по разу разошлись миром дома с «Селтиком» 1:1 и уступили в гостях 1:2 «Реалу». В чемпионате Украины они разместились на второй позиции, имея четыре победы и один ничейный исход.

    Мадридский «Реал» свой квартет Лиги чемпионов возглавляет, набрав девять очков. Второе место команда обходит на пять баллов, так что почти обеспечил себе билет в плей-офф.

    Все три встречи на турнире клуб из Мадрида выиграл, забив семь мячей и пропустив всего один. В чемпионате Испании «сливочные» в семи матчах побеждали и раз разошлись миром. Накануне «Реал» на выезде минимально одолел «Хетафе» 1:0.

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    • В предстоящем поединке «горнякам» также вряд ли смогут устоять против «сливочных», которые в этом сезоне выглядят очень мощно.

    Ставка: победа «Реала» с форой (-1) за 1.54.

    «Маккаби» Хайфа — «Ювентус»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Маккаби», который стартовал еще с квалификации, ожидаемо группу Лиги чемпионов замыкает, не имея очков. Команда все три встречи на турнире проиграла, пропустив восемь мячей и забив два.

    А вот в чемпионате Израиля клуб из Хайфы идет на первой позиции. Он в пяти встречах первенства добивался побед и дважды терпел поражения. Один из проигрышей был накануне в выездной встрече от середняка лиги 0:1.

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    «Ювентус» в своем квартете Лиги чемпионов идет на третьей позиции, набрав три балла, отставая от двух лидеров на четыре очка. Так что туринцам будет очень непросто вклинится в борьбу за выход в 1/8 финала.

    «Черно-белые» дважды в этом турнире проиграли и одолели только предстоящего противника на своем поле 3:1. В чемпионате Италии они также играет неудачно, находясь там на восьмом месте, уже много проигрывая лидерам. На днях «Юве» уступил в гостях «Милану» 0:2.

    «Маккаби» постарается дома дать бой туринцам, но «Ювентус» даже в нынешнем состоянии должен израильтян обыгрывать.

    Ставка: победа «Ювентуса» за 1.83.

    «Боруссия» Д — «Севилья»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Боруссия» с шестью набранными очками в своем квартете Лиги чемпионов идет на второй строчке, обходя ближайшего преследователя на пять баллов, так что почти вышла в плей-офф.

    «Шмели» в этом турнире добивались двух крупных побед, а также на выезде уступили «Манчестер Сити» 1:2. В преддверии этой игры они дома расписали мировую с «Баварией» 2:2 в чемпионате Германии, где занимают четвертое место.

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    У «Севильи» в зачете только один набранный пункт, с которым она в группе разместилась на третьем месте. Так что шансы на выход в плей-офф у команды минимальны.

    В данном турнире «нервионцы» дважды крупно проигрывали, а также на выезде расписали мировую с «Копенгагеном» 0:0. В чемпионате Испании они также выступают не лучшим образом, находится на 18 строке.

    Дортмундцы пребывает в куда лучшей форме, и на своем поле снова должны обыгрывать неубедительного противника.

    Ставка: победа «Боруссии» Д за 1.55.

    Общий коэффициент — 4.36.

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    Экспресс дня 11 октября: прогноз, ставка (4.36), статистика, коэффициенты матча 11.10.2022. Экспресс. Повторные победы «Реала», «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии»
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