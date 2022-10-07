ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» — «Милан»«Челси» идет на взлет. Команда Грэма Поттера разобрала чемпиона Италии За что мы любим и ненавидим футбол?Футбол — это жизнь. За что мы любим и ненавидим его? Эрлинг Холанн Холанн — отныне лучший игрок мира. С таким монстром «Ман Сити» выиграет все турниры
  • 10:11
    • Юран: У Слуцкого внутри что-то надломилось. Мне кажется, у него нет мотивации
  • 10:04
    • Уокер может пропустить ЧМ-2022
  • 07:00
    • Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    «Лион» прервет серию фиаско, «Осасуна» не проиграет

    Экспресс дня 7 октября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 октября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболист «Лиона»
    В данном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи чемпионатов Испании, Германии и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Осасуна» — «Валенсия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Осасуна» в последнее время очень неплохо выступает в чемпионате Испании. Так, в прошлом году она финишировала в середине турнирной таблицы, а в этом идет пока на шестой позиции в двух очках от четвертого места.

    В этом чемпионате клуб из Памплоны в четырех встречах одерживал виктории, дважды проигрывал и раз разошелся миром. Причем ничья была в предыдущем туре неделю назад в гостях с мадридский «Реалом» 1:1.

    «Валенсия» в последнее время не радует своих поклонников. В прошлом сезоне команда осталась без еврокубков, а в этом пока идет на девятой строчке, имея десять баллов в своем активе.

    «Летучие мыши» добились трех домашних побед и потерпели три поражения, а также раз сыграли вничью. В прошлом туре чемпионата они на выезде поделили очки с «Эспаньолом» 2:2, отыгравшись уже в компенсированное время.

  • «Челси» идет на взлет. Команда Грэма Поттера разобрала чемпиона Италии
  • Реакция спортивных СМИ на крупную победу «Челси» над «Миланом» в Лиге чемпионов
  • Сегодня

    • «Осасуны» в текущем чемпионате смотрится неплохо, а вот «Валенсия» на выезде играет тяжело. Так что исходя из данной статистики ставим с Х на хозяев.

    Ставка: 1Х за 1.36.

    «Лион» — «Тулуза»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Лион» слабо провел прошлый чемпионат и остался без еврокубков. В этом же первенстве он пока идет на седьмой позиции, уступая четвертой строке уже аж восемь баллов.

    «Ткачи» по четыре раза терпели поражения и побеждали, а также раз сыграли вничью. Коллектив неплохо стартовали в Лиге 1, но с начала сентября выдал серию из четырех проигрышей. В прошлом туре «львы» на выезде минимально уступили «Лансу» 0:1.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Тулуза» после некоторого перерыва смогла по итогам прошлого сезона вернуться в элиту, где на текущий момент идет на 12 месте, опережая зону вылета на четыре очка.

    «Фиалки» добились трех побед, два раза сыграли вничью и в четырех матчах проигрывали. Одну из своих викторий коллектив одержал в предыдущем туре чемпионата на своем поле над «Монпелье» 4:2.

    «Лион» после серии из четырех поражений будет настроен прервать эту негативную серию, и в родных стенах должен справится с новичком.

    Ставка: победа «Лиона» за 1.55.

    «Хоффенхайм» — «Вердер»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Хоффенхайм» является крепким середняком Бундеслиги. Однако в прошлом сезоне он не добыл билет в Европу, а в этом пока находится на пятой строчке в турнирке, отставая от пары лидеров на три балла.

    «Деревенские» в этом чемпионате одержали виктории, и по два раза расходились миром и проигрывал, причем оба раза в гостях. В предыдущем же туре они на выезде сыграли вничью с «Гертой» 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    «Вердер» прошлый сезон провел во второй Бундеслиги, но смог добыть биле в элиту, где он на текущий момент разместился на восьмой позиции. При этом от шестой строчки клуб из Бремена отстает всего на два очка.

    «Музыканты» по три раза добивались викторий и играли вничью, а также в двух матчах терпели минимальные поражения. В минувшем игровом дне бременцы на своем поле разгромили «Боруссию» М со счетом 5:1.

    Как правило, обе команды в этом сезоне проводят очень результативные поединки. Ожидаем, что и их очная встреча не будет исключением.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.16.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Накашима — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бублик — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Амур — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Шарлотт — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Адмирал — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Сибирь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Руусувуори — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Жабер — Родина
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Торпедо — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Ференцварош
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 7 октября: прогноз, ставка (3.16), статистика, коэффициенты матча 07.10.2022. Экспресс. «Лион» прервет серию фиаско, «Осасуна» не проиграет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры