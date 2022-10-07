В данном экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи чемпионатов Испании, Германии и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Осасуна» — «Валенсия»

Футбол. Чемпионат Испании

«Осасуна» в последнее время очень неплохо выступает в чемпионате Испании. Так, в прошлом году она финишировала в середине турнирной таблицы, а в этом идет пока на шестой позиции в двух очках от четвертого места.

В этом чемпионате клуб из Памплоны в четырех встречах одерживал виктории, дважды проигрывал и раз разошелся миром. Причем ничья была в предыдущем туре неделю назад в гостях с мадридский «Реалом» 1:1.

«Валенсия» в последнее время не радует своих поклонников. В прошлом сезоне команда осталась без еврокубков, а в этом пока идет на девятой строчке, имея десять баллов в своем активе.

«Летучие мыши» добились трех домашних побед и потерпели три поражения, а также раз сыграли вничью. В прошлом туре чемпионата они на выезде поделили очки с «Эспаньолом» 2:2, отыгравшись уже в компенсированное время.

«Осасуны» в текущем чемпионате смотрится неплохо, а вот «Валенсия» на выезде играет тяжело. Так что исходя из данной статистики ставим с Х на хозяев.

Ставка: 1Х за 1.36.

«Лион» — «Тулуза»

Футбол. Чемпионат Франции

«Лион» слабо провел прошлый чемпионат и остался без еврокубков. В этом же первенстве он пока идет на седьмой позиции, уступая четвертой строке уже аж восемь баллов.

«Ткачи» по четыре раза терпели поражения и побеждали, а также раз сыграли вничью. Коллектив неплохо стартовали в Лиге 1, но с начала сентября выдал серию из четырех проигрышей. В прошлом туре «львы» на выезде минимально уступили «Лансу» 0:1.

«Тулуза» после некоторого перерыва смогла по итогам прошлого сезона вернуться в элиту, где на текущий момент идет на 12 месте, опережая зону вылета на четыре очка.

«Фиалки» добились трех побед, два раза сыграли вничью и в четырех матчах проигрывали. Одну из своих викторий коллектив одержал в предыдущем туре чемпионата на своем поле над «Монпелье» 4:2.

«Лион» после серии из четырех поражений будет настроен прервать эту негативную серию, и в родных стенах должен справится с новичком.

Ставка: победа «Лиона» за 1.55.

«Хоффенхайм» — «Вердер»

Футбол. Чемпионат Германии

«Хоффенхайм» является крепким середняком Бундеслиги. Однако в прошлом сезоне он не добыл билет в Европу, а в этом пока находится на пятой строчке в турнирке, отставая от пары лидеров на три балла.

«Деревенские» в этом чемпионате одержали виктории, и по два раза расходились миром и проигрывал, причем оба раза в гостях. В предыдущем же туре они на выезде сыграли вничью с «Гертой» 1:1.

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«Вердер» прошлый сезон провел во второй Бундеслиги, но смог добыть биле в элиту, где он на текущий момент разместился на восьмой позиции. При этом от шестой строчки клуб из Бремена отстает всего на два очка.

«Музыканты» по три раза добивались викторий и играли вничью, а также в двух матчах терпели минимальные поражения. В минувшем игровом дне бременцы на своем поле разгромили «Боруссию» М со счетом 5:1.

Как правило, обе команды в этом сезоне проводят очень результативные поединки. Ожидаем, что и их очная встреча не будет исключением.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.50.

Общий коэффициент — 3.16.