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    На «Уэмбли» будет весело, а Венгрия удивит чемпионов Европы

    Экспресс дня 26 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 сентября
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    Сборная Венгрии может выйти в финальную часть Лиги наций
    В новом экспрессе рассмотрим несколько матчей заключительного тура группового этапа Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Англия — Германия

    Футбол. Лига наций. Групповой этап

    В Лондоне встретятся главные неудачники текущего розыгрыша Лиги наций. Англия досрочно вылетела в Лигу Б, а немцы потеряли шансы на участие в финальной части турнира.

    Но самым большим разочарованием стало, конечно же, выступление сборной Англии. Глядя на звездный состав этой команды, сложно понять, как можно играть настолько плохо.

    Сборная Англии — одна из двух команд, не забивших ни одного гола с игры в этой кампании. Вторая — Сан-Марино. Это фиаско.

    Несколько дней назад англичане проиграли сборной Италии, а немцы «попали» венграм. В итоге предстоящий матч на «Уэмбли» превратился в формальность. И в такой ситуации пора вспомнить про болельщиков, которые уже давным-давно устали от «умного», чересчур наполненного тактическими идеями футбола. Зрителям нужны — голы.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.22.

    Венгрия — Италия

    Футбол. Лига наций. Групповой этап

    Сборную Италии очень сложно понять. Весной она проигрывает Североной Македонии и с позором пролетает мимо чемпионата мира, а потом через какое-то время побеждает напичканную звездами Англии, которая была максимально настроена на результат.

    В пятницу итальянцы обыграли Англию в Милане благодаря голу Джакомо Распадори. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт может долго рассказывать сказки о качественной игре своей команды, на самом деле это был бездарный футбол. В противном случае, такая Италия никогда бы не обыграла столь мощную по именам сборную.

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    Между тем, Венгрия подтвердила статус главного героя Лиги наций. После победы над немцами команда Марко Росси закрепилась на первом месте в группе. И теперь для выхода в финальную часть турнира венграм достаточно сыграть вничью в домашнем матче с Италией.

    Ну а если говорить о ставке на этот матч, то достаточно просто взять гол Венгрии. Коэффициент в данном случае тоже радует.

    Ставка: гол Венгрии за 1.54.

    Румыния — Босния и Герцеговина

    Футбол. Лига наций. Групповой этап

    Боснийцы уже гарантировали себе выход в Лигу А. После недавней победы над Черногорией они стали недосягаемыми для соперников по группе.

    А вот для Румынии предстоящий матч имеет огромное значение. В случае потери очков команда Эдварда Иорданеску вылетит в Лигу С.

    Все прогнозы на Лигу наций

    В пяти предыдущих матчах румынская сборная одержала лишь одну победу и забила два мяча. Так себе, конечно.

    Но с учетом того, что у гостей уже нет никакой турнирной мотивации, вполне вероятно, что хозяева все-таки кое-как выиграют.

    Ставка: победа сборной Румынии с форой (0) за 1.59.

    Общий коэффициент — 5.43.

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    Экспресс дня 26 сентября: прогноз, ставка (5.43), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Экспресс. На «Уэмбли» будет весело, а Венгрия удивит чемпионов Европы
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