В новом экспрессе рассмотрим несколько матчей заключительного тура группового этапа Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Англия — Германия

Футбол. Лига наций. Групповой этап

В Лондоне встретятся главные неудачники текущего розыгрыша Лиги наций. Англия досрочно вылетела в Лигу Б, а немцы потеряли шансы на участие в финальной части турнира.

Но самым большим разочарованием стало, конечно же, выступление сборной Англии. Глядя на звездный состав этой команды, сложно понять, как можно играть настолько плохо.

Сборная Англии — одна из двух команд, не забивших ни одного гола с игры в этой кампании. Вторая — Сан-Марино. Это фиаско.

Несколько дней назад англичане проиграли сборной Италии, а немцы «попали» венграм. В итоге предстоящий матч на «Уэмбли» превратился в формальность. И в такой ситуации пора вспомнить про болельщиков, которые уже давным-давно устали от «умного», чересчур наполненного тактическими идеями футбола. Зрителям нужны — голы.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.22.

Венгрия — Италия

Футбол. Лига наций. Групповой этап

Сборную Италии очень сложно понять. Весной она проигрывает Североной Македонии и с позором пролетает мимо чемпионата мира, а потом через какое-то время побеждает напичканную звездами Англии, которая была максимально настроена на результат.

В пятницу итальянцы обыграли Англию в Милане благодаря голу Джакомо Распадори. Главный тренер англичан Гарет Саутгейт может долго рассказывать сказки о качественной игре своей команды, на самом деле это был бездарный футбол. В противном случае, такая Италия никогда бы не обыграла столь мощную по именам сборную.

Между тем, Венгрия подтвердила статус главного героя Лиги наций. После победы над немцами команда Марко Росси закрепилась на первом месте в группе. И теперь для выхода в финальную часть турнира венграм достаточно сыграть вничью в домашнем матче с Италией.

Ну а если говорить о ставке на этот матч, то достаточно просто взять гол Венгрии. Коэффициент в данном случае тоже радует.

Ставка: гол Венгрии за 1.54.

Румыния — Босния и Герцеговина

Футбол. Лига наций. Групповой этап

Боснийцы уже гарантировали себе выход в Лигу А. После недавней победы над Черногорией они стали недосягаемыми для соперников по группе.

А вот для Румынии предстоящий матч имеет огромное значение. В случае потери очков команда Эдварда Иорданеску вылетит в Лигу С.

Все прогнозы на Лигу наций

В пяти предыдущих матчах румынская сборная одержала лишь одну победу и забила два мяча. Так себе, конечно.

Но с учетом того, что у гостей уже нет никакой турнирной мотивации, вполне вероятно, что хозяева все-таки кое-как выиграют.

Ставка: победа сборной Румынии с форой (0) за 1.59.

Общий коэффициент — 5.43.