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    Дания забьет французам, а Нидерланды и Бельгия устроят перестрелку в Амстердаме

    Экспресс дня 25 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 сентября
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    Килиан Мбаппе
    В новом экспрессе рассмотрим три матча заключительного тура группового этапа Лиги наций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Дания — Франция

    Футбол. Лига наций. Групповой этап

    Сборная Франции отправилась в Копенгаген спасать свою репутацию. Действующим чемпионам мира по-прежнему грозит вылет из Лиги А.

    Несколько дней назад французы выиграли на своем поле у сборной Австрии (2:0) благодаря голам Килиана Мбаппе и Оливье Жиру. Но главная задача по-прежнему не решена. В случае потери очков в предстоящем матче команда Дидье Дешама рискует потерять место в элитной компании.

    Между тем, Дания продолжает бороться за первое место в группе. За тур до завершения группового этапа датчане отстают от хорватов на одно очко. И в матчах с Францией хозяев поля устроит только победа.

    И самое главное, что нужно понимать, — Дания способна остановить Францию. Достаточно вспомнить июньскую встречу этих команд. Скандинавы выиграли на «Стад де Франс» со счетом 2:1.

    В общем, в таком матче можно поставить на голы. А ставку на исход лучше не трогать.

    Ставка: обе команды забьют за 1.84.

    Нидерланды — Бельгия

    Футбол. Лига наций. Групповой этап

    В Амстердаме состоится матч, по итогам которого определится победитель группы и участник финальной стадии Лиги наций.

    Бельгийцы отстают от Нидерландов на три очка. При этом в первом матче Бельгия проиграла команде Луи ван Гала со счетом 1:4.

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    То есть теперь для того, чтобы обойти соперника, бельгийской сборной нужно побеждать с разницей как минимум в три мяча. Реально ли это? Честно говоря, не очень.

    Нидерланды вряд ли станут играть на ничью, но рисковать они точно не будут, понимая, чем это может обернуться. А вот гости вполне могут быть наказаны за риск.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1.77.

    Австрия — Хорватия

    Футбол. Лига наций. Групповой этап

    И в данном случае матч тоже имеет большое значение для обеих сборных. Хорватия в случае победы сохранит первое место и выйдет в финальную часть Лиги наций, а сборная Австрии благодаря выигрышу может остаться в Лиге А. В общем, у каждого своя мотивация.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Интересно, что австрийцы в первом туре разгромили хорватов со счетом 3:0. Это была почти капитуляция хорватского футбола.

    Вот только Хорватия после этого набрала 10 очков, а Австрия — всего лишь одно.

    Скорее всего, хорваты как минимум не проиграют. Но при этом очевидно, что они будут настроены на реванш и попытаются доказать, что разгромное поражение от Австрии в июне было всего лишь недоразумением.

    Ставка: победа Хорватии с форой (0) за 1.89.

    Общий коэффициент — 6.15.

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    Экспресс дня 25 сентября: прогноз, ставка (6.15), статистика, коэффициенты матча 25.09.2022. Экспресс. Дания забьет французам, а Нидерланды и Бельгия устроят перестрелку в Амстердаме
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