В новом экспрессе рассмотрим матч Лиги наций, товарняк молодежки России и один поединок КХЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Шотландия — Украина

Футбол. Лига наций

После трех проведенных матчей сборная Шотландии расположилась в своей группе на втором месте, имея шесть баллов в активе. Первой строчке она уступает всего одно очко.

Стартовала «тартановая армия» выездным поражением от сборной Ирландии 0:3, после чего дважды одолела Армению. В родных стенах шотландцы победили 2:0, а на выезде по-волевому разгромили соперника 4:1

Сборная Украины возглавляет данный квартете, набрав семь очков в трех проведенных матчах. Ближайшего преследователя она опережает на одно очко.

Сперва в этой лиге наций украинцы добились двух сухих викторий подряд, переиграв сборные Ирландии 1:0 и Армении 3:0, а затем разошлась с ирландцами миром, сыграв со счетом 1:1.

В июне эти команды провели матч плей-офф ЧМ-2022, который выиграли украинцы на выезде 3:1. Вот и на этот раз вполне можно ждать забитые мячи, ведь шотландцы будут хотят реванша, а украинцы очень даже неплохи в атаке.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.84.

Белоруссия (мол) — Россия (мол)

Футбол. Товарищеский матч

Белорусская молодежка в последнее время выступает лучше национальной команды, но также звезд с неба не хватает. Так в двух последних официальных матчах она проиграла исландцам и португальцам с общим счетом 2:8.

Правда, перед этим белорусы одержали три виктории подряд, но среди оппонентов выступали очень слабые коллективы — одногодки из Кипра и Азербайджана.

Напомним, что российские сборные всех возрастов лишены возможности выступать в каких-либо международных турнирах и в этом году матчей еще не проводили. Однако Галактионов на предстоящий товарняк собрал оптимальный и весьма сильный состав.

Последний на данный момент свой официальный матч российская молодежная сборная провела в ноябре 2021 года, когда обыграла испанцев.

Российская команда и раньше уверенно играла против белорусской, зачастую ее обыгрывая. Вот и сейчас ждем от россиян победы, ведь они превосходят оппонента по многим параметрам и даже отсутствие практики не должно стать проблемой.

Ставка: победа России (мол) за 1.60.

«Ак Барс» — «Спартак»

Хоккей. КХЛ

«Ак Барс» неплохо начали новый сезон в КХЛ и сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице, немного уступая «Металлургу» и «Автомобилисту».

Сейчас же у казанцев серия из трех побед. Сперва в этот период они на домашней арене одержали верх над «Торпедо» (2:1), далее они обыграли минское «Динамо» в овертайме (3:2), после чего «барсы» сыграли как раз со «Спартаком», разгромив его 4:1.

Все прогнозы на футбол

«Спартак» имеет на балл меньше, чем предстоящий противник, и идет на строку ниже в турнирке своей конференции. Отметим, что москвичи удачно стартовали, но затем у них начался спад.

На данный момент у команды серия из трех поражений подряд. В этот период «красно-белые» уступили «Автомобилисту» (1:4), «Торпедо» (1:2 ОТ), а также предстоящему противнику со счетом 1:4.

Казанцы в данный момент смотрятся на голову сильнее «Спартака», у которого начался спад, и должны добиваться очередной виктории.

Ставка: победа «Ак Барс» за 1.63.

Общий коэффициент — 4.79.