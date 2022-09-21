Шотландия — Украина
Футбол. Лига наций
После трех проведенных матчей сборная Шотландии расположилась в своей группе на втором месте, имея шесть баллов в активе. Первой строчке она уступает всего одно очко.
Стартовала «тартановая армия» выездным поражением от сборной Ирландии 0:3, после чего дважды одолела Армению. В родных стенах шотландцы победили 2:0, а на выезде по-волевому разгромили соперника 4:1
Сборная Украины возглавляет данный квартете, набрав семь очков в трех проведенных матчах. Ближайшего преследователя она опережает на одно очко.
Сперва в этой лиге наций украинцы добились двух сухих викторий подряд, переиграв сборные Ирландии 1:0 и Армении 3:0, а затем разошлась с ирландцами миром, сыграв со счетом 1:1.
В июне эти команды провели матч плей-офф ЧМ-2022, который выиграли украинцы на выезде 3:1. Вот и на этот раз вполне можно ждать забитые мячи, ведь шотландцы будут хотят реванша, а украинцы очень даже неплохи в атаке.
Ставка: ТБ 2,0 за 1.84.
Белоруссия (мол) — Россия (мол)
Футбол. Товарищеский матч
Белорусская молодежка в последнее время выступает лучше национальной команды, но также звезд с неба не хватает. Так в двух последних официальных матчах она проиграла исландцам и португальцам с общим счетом 2:8.
Правда, перед этим белорусы одержали три виктории подряд, но среди оппонентов выступали очень слабые коллективы — одногодки из Кипра и Азербайджана.
Напомним, что российские сборные всех возрастов лишены возможности выступать в каких-либо международных турнирах и в этом году матчей еще не проводили. Однако Галактионов на предстоящий товарняк собрал оптимальный и весьма сильный состав.
Последний на данный момент свой официальный матч российская молодежная сборная провела в ноябре 2021 года, когда обыграла испанцев.
Российская команда и раньше уверенно играла против белорусской, зачастую ее обыгрывая. Вот и сейчас ждем от россиян победы, ведь они превосходят оппонента по многим параметрам и даже отсутствие практики не должно стать проблемой.
Ставка: победа России (мол) за 1.60.
«Ак Барс» — «Спартак»
Хоккей. КХЛ
«Ак Барс» неплохо начали новый сезон в КХЛ и сейчас занимает третью строчку в турнирной таблице, немного уступая «Металлургу» и «Автомобилисту».
Сейчас же у казанцев серия из трех побед. Сперва в этот период они на домашней арене одержали верх над «Торпедо» (2:1), далее они обыграли минское «Динамо» в овертайме (3:2), после чего «барсы» сыграли как раз со «Спартаком», разгромив его 4:1.
«Спартак» имеет на балл меньше, чем предстоящий противник, и идет на строку ниже в турнирке своей конференции. Отметим, что москвичи удачно стартовали, но затем у них начался спад.
На данный момент у команды серия из трех поражений подряд. В этот период «красно-белые» уступили «Автомобилисту» (1:4), «Торпедо» (1:2 ОТ), а также предстоящему противнику со счетом 1:4.
Казанцы в данный момент смотрятся на голову сильнее «Спартака», у которого начался спад, и должны добиваться очередной виктории.
Ставка: победа «Ак Барс» за 1.63.
Общий коэффициент — 4.79.