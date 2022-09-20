В данном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Северной Ирландии, Китая и Аргентины. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Чанчунь Ятай» — «Ухань Фри Таунс»

Футбол. Чемпионат Китая

«Чанчунь Ятай» разместился в середине турнирной таблицы китайской Суперлиги. На высокие места команда не претендует, но в то же время и вылет ей не грозит.

В своей последней проведенной игре коллектив потерпел домашнее минимальное поражение от команды, которая идет на пару строк выше. Перед этой же неудачей он имел 4-матчевую беспроигрышную серию, где дважды победил.

«Ухань Фри Таунс» только поднялся в элитный дивизион и сразу же претендует на золотые награды. За 16 проведенных встреч клуб добился 14 викторий и дважды расписывал мировые.

В минувшем туре коллектив из Ухани поделил очки на выезде с ближайшим своим преследователем, сыграв 1:1. До этого он добился 12 побед подряд, причем большинство из них были выиграны с крупным счетом.

Вряд ли что-то сможет помешать лидеру чемпионата добыть викторию над соперником, явно уступающим ему по классу.

Ставка: победа «Ухань Фри Таунс» за 1.78.

«Бока Хуниорс» — «Уракан»

Футбол. Чемпионат Аргентины

«Бока Хуниорс» идет на на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Аргентины, набрав 35 баллов. Первой строчке при этом клуб уступает только одно очко.

Сейчас у «генуэзцев» серию из восьми встреч без поражений, в шести из которых они выигрывали. В последнем проведенном матче первенства коллектива на выезде одержал минимальную викторию над «Ланусом» 1:0, которая стала пятой подряд.

«Уракан» в турнирной таблице аргентинского первенства расположился на четвертой позиции, имея 33 очка. Соответственно отставание от лидера составляет всего два балла.

На протяжении восьми последних туров коллектив также обходится без поражений, четыре раза сыграв вничью и добившись столько же викторий, где три были домашними. В предыдущем матче чемпионата «Уракан» в родных стенах сыграл вничью с «Барракас Сентраль» 1:1.

Так как оба клуба в последнее время в чемпионате достаточно надежно действуют в защите, то результативного матча здесь не стоит ждать.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.50.

«Линфилд» — «Ларн»

Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

«Линфилд» в прошлом сезоне в очередной раз выиграл национальное первенство. В этом же он пока идет во второй части турнирной таблицы, выиграв три поединка при двух поражениях.

Причем оба фиаско были выездными и одно из них в прошлом туре от «Крузейдерса» 1:2. Столь скромные результаты вызваны долгим выступление «Линфилда» в еврокубках, где он был в шаге от группового этапа ЛК.

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«Ларн» в прошлом сезоне стал четвертым и получил билет в ЛК, но там был выбит первым же соперником. Что касается чемпионата, то там коллектив идет на пару строк выше предстоящего противника.

Команда на внутренней арене еще не знала горечи поражений, трижды выиграв и расписав две ничьи. В минувшем туре «Ларн» на выезде справился с «Портадаун» — 1:0.

«Линфилд» после вылета из еврокубков теперь может полностью сконцентрироваться на внутренней арене и должен в этой игре брать три очка.

Ставка: победа «Линфилда» за 1.77

Общий коэффициент — 4.72.