В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в низших лигах Дании, Испании и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Сеннерйюск» — «Веннсюссель»

Футбол. Чемпионат Дании. 1-й дивизион

«Сеннерйюск» в конце августа сыграл вничью с «Нестведом», после чего одержал три победы подряд.

Сначала команда Хенрика Хансена выиграла в рамках Кубка Дании у Колдинга, а затем набрала по три очка в матчах с «Фредерисией» и «Хвидовре», благодаря чему поднялась в таблице на третье место.

«Сеннерйюск» набрал десять очков в пяти предыдущих матчах на своем поле и забил девять мячей.

«Веннсюссель» в прошлом туре прервал серию из трех матчей без побед, выиграв на своем поле у «Вайле» (2:0).

По мнению букмекеров, «Сеннерйюск», скорее всего, выиграет в предстоящем матче, но на самом деле ставка на хозяев — это явно не самый лучший вариант.

Ставка: обе команды забьют за 1.69.

«Тенерифе» — «Малага»

Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

Обе команды неудачно начали новый сезон. «Малага» в пяти турах набрала лишь три очка и застряла на дне турнирной таблицы.

В третьем туре «Малага» выиграла на выезде у «Мирандеса», а до и после этого были поражения.

У «Тенерифе» похожая ситуация. Разница только в том, что клуб с Канарских островов набрал на одно очко больше.

Парочку забитых мячей в этой игре зрители, скорее всего, увидят. Другой вопрос, в чьих воротах окажутся эти мячи.

Ставка: тотал матча больше 1,5 за 1.42.

«Рот-Вайс Эссен» — «Саарбрюкен»

Футбол. Чемпионат Германии. 3-я лига

У «Рот-Вайс» был непростой старт, но, судя по недавним матчам, команда начинает приходить в себя.

Клуб из Эссена потерпел лишь одно поражение в четырех предыдущих турах, проиграв на выезде «Оснабрюку». И этот матч стал единственным на данном отрезке, в котором «Рот-Вайс» не забил ни одного мяча.

Пока хозяева пытаются подняться хотя бы поближе к середине таблицы, «Саарбрюкен» располагается на комфортном третьем месте.

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В прошлом туре гости разнесли «Байройт» (6:0), но перед этим они четыре раза подряд сыграли вничью.

Как ни крути, а заряжать на фаворита в этой истории не совсем уместно, несмотря на то, что команды находятся на разных берегах турнирной таблицы.

Ставка: обе команды забьют за 1.62.

Общий коэффициент — 3.88.