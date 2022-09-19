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    Голы в Дании, Испании и Германии

    Экспресс дня 19 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 19 сентября
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    Четыре из пяти предыдущих матчей «Саарбрюкена» завершились вничью
    В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в низших лигах Дании, Испании и Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Сеннерйюск» — «Веннсюссель»

    Футбол. Чемпионат Дании. 1-й дивизион

    «Сеннерйюск» в конце августа сыграл вничью с «Нестведом», после чего одержал три победы подряд.

    Сначала команда Хенрика Хансена выиграла в рамках Кубка Дании у Колдинга, а затем набрала по три очка в матчах с «Фредерисией» и «Хвидовре», благодаря чему поднялась в таблице на третье место.

    «Сеннерйюск» набрал десять очков в пяти предыдущих матчах на своем поле и забил девять мячей.

    «Веннсюссель» в прошлом туре прервал серию из трех матчей без побед, выиграв на своем поле у «Вайле» (2:0).

    По мнению букмекеров, «Сеннерйюск», скорее всего, выиграет в предстоящем матче, но на самом деле ставка на хозяев — это явно не самый лучший вариант.

    Ставка: обе команды забьют за 1.69.

    «Тенерифе» — «Малага»

    Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда

    Обе команды неудачно начали новый сезон. «Малага» в пяти турах набрала лишь три очка и застряла на дне турнирной таблицы.

    В третьем туре «Малага» выиграла на выезде у «Мирандеса», а до и после этого были поражения.

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    У «Тенерифе» похожая ситуация. Разница только в том, что клуб с Канарских островов набрал на одно очко больше.

    Парочку забитых мячей в этой игре зрители, скорее всего, увидят. Другой вопрос, в чьих воротах окажутся эти мячи.

    Ставка: тотал матча больше 1,5 за 1.42.

    «Рот-Вайс Эссен» — «Саарбрюкен»

    Футбол. Чемпионат Германии. 3-я лига

    У «Рот-Вайс» был непростой старт, но, судя по недавним матчам, команда начинает приходить в себя.

    Клуб из Эссена потерпел лишь одно поражение в четырех предыдущих турах, проиграв на выезде «Оснабрюку». И этот матч стал единственным на данном отрезке, в котором «Рот-Вайс» не забил ни одного мяча.

    Пока хозяева пытаются подняться хотя бы поближе к середине таблицы, «Саарбрюкен» располагается на комфортном третьем месте.

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    В прошлом туре гости разнесли «Байройт» (6:0), но перед этим они четыре раза подряд сыграли вничью.

    Как ни крути, а заряжать на фаворита в этой истории не совсем уместно, несмотря на то, что команды находятся на разных берегах турнирной таблицы.

    Ставка: обе команды забьют за 1.62.

    Общий коэффициент — 3.88.

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    Экспресс дня 19 сентября: прогноз, ставка (3.88), статистика, коэффициенты матча 19.09.2022. Экспресс. Голы в Дании, Испании и Германии
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