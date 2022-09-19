«Сеннерйюск» — «Веннсюссель»
Футбол. Чемпионат Дании. 1-й дивизион
«Сеннерйюск» в конце августа сыграл вничью с «Нестведом», после чего одержал три победы подряд.
Сначала команда Хенрика Хансена выиграла в рамках Кубка Дании у Колдинга, а затем набрала по три очка в матчах с «Фредерисией» и «Хвидовре», благодаря чему поднялась в таблице на третье место.
«Сеннерйюск» набрал десять очков в пяти предыдущих матчах на своем поле и забил девять мячей.
«Веннсюссель» в прошлом туре прервал серию из трех матчей без побед, выиграв на своем поле у «Вайле» (2:0).
По мнению букмекеров, «Сеннерйюск», скорее всего, выиграет в предстоящем матче, но на самом деле ставка на хозяев — это явно не самый лучший вариант.
Ставка: обе команды забьют за 1.69.
«Тенерифе» — «Малага»
Футбол. Чемпионат Испании. Сегунда
Обе команды неудачно начали новый сезон. «Малага» в пяти турах набрала лишь три очка и застряла на дне турнирной таблицы.
В третьем туре «Малага» выиграла на выезде у «Мирандеса», а до и после этого были поражения.
У «Тенерифе» похожая ситуация. Разница только в том, что клуб с Канарских островов набрал на одно очко больше.
Парочку забитых мячей в этой игре зрители, скорее всего, увидят. Другой вопрос, в чьих воротах окажутся эти мячи.
Ставка: тотал матча больше 1,5 за 1.42.
«Рот-Вайс Эссен» — «Саарбрюкен»
Футбол. Чемпионат Германии. 3-я лига
У «Рот-Вайс» был непростой старт, но, судя по недавним матчам, команда начинает приходить в себя.
Клуб из Эссена потерпел лишь одно поражение в четырех предыдущих турах, проиграв на выезде «Оснабрюку». И этот матч стал единственным на данном отрезке, в котором «Рот-Вайс» не забил ни одного мяча.
Пока хозяева пытаются подняться хотя бы поближе к середине таблицы, «Саарбрюкен» располагается на комфортном третьем месте.
В прошлом туре гости разнесли «Байройт» (6:0), но перед этим они четыре раза подряд сыграли вничью.
Как ни крути, а заряжать на фаворита в этой истории не совсем уместно, несмотря на то, что команды находятся на разных берегах турнирной таблицы.
Ставка: обе команды забьют за 1.62.
Общий коэффициент — 3.88.