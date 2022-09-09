ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи»Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты Томас ТухельВладельцы новые — порядки старые. Увольнение Тухеля — безумное решение, которое усилит соперников «Челси» Хосеп ГвардиолаПоследний шанс. Долгожданный триумф или очередной провал Гвардиолы в Лиге чемпионов?
  • 11:54
    • Медведев: Трансферная кампания «Зенита» завершена
  • 10:40
    • «Лейпциг» назвал имя нового главного тренера
  • 10:05
    • Экс-игрок «Рубина» перешел в команду Дзюбы
  • 00:05
    • «Атлетико» вырвал победу у «Порту» в домашнем матче ЛЧ
    Все новости спорта

    Выигрыш «Ланса», низовые встречи в Примере и Чемпионшипе

    Экспресс дня 9 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 сентября
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ланс»
    В новом экспрессе рассмотрим ближайшие поединки в чемпионатах Испании, Франции и Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Жирона» — «Вальядолид»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Жирона», которая только вернулась в элиту испанского футбола, на текущий момент там идет на 12 месте, имея в своем активе четыре балла после четырех проведенных туров.

    Каталонская команда дважды потерпела минимальные поражения, в родных стенах одолела «Хетафе» 3:1, а в минувшем игровом дне на выезде сыграла вничью с «Мальоркой» 1:1.

    «Вальядолид» также по итогам прошлого сезона повысился в классе. И после четырех туров идет в элите на 16 позиции в турнирной таблице, имея на счету те же четыре балла.

    «Пусела» в данном первенстве потерпела два крупных поражения от «Вильярреала» 0:3 и «Барселоны» 0:4, а также на выезде расписала мировую с «Севильей» 1:1 и в прошлом туре одержала в чемпионате первую викторию, минимально одолев дома «Альмерию» 1:0.

  • Унизительный вечер в Неаполе. Беспощадный «Наполи» разорвал «Ливерпуль» в лоскуты
  • Разгром «Ливерпуля» в Неаполе — в нашем обзоре английской прессы
  • Сегодня

    • Оба коллектива на старте чемпионата игрой в атаке не радуют, так что вряд ли в очном противостоянии сыграют результативно.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.70.

    «Ланс» — «Труа»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Ланс» в прошлом сезоне был очень близок к завоеванию билета в еврокубки, но совсем немного отстал от заветной строки. В текущем же первенства он пока идет на третьей позиции, набрав 14 очков.

    «Красно-желтые» в этом розыгрыше Лиги 1 еще не проигрывали, добившись четырех викторий и две встречи завершив миром, оба раза поделив очки в гостях. Так, например, в минувшем туре «Ланс» на выезде сыграл вничью 1:1 с «Реймсом».

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Труа» же в прошлом сезоне с определенными трудностями сохранил свою прописку в Лиге 1. В новом же чемпионате на данный момент он разместился на 11 позиции, имея семь баллов, опережая зону вылета всего на два очка.

    Стартовали «синие» в чемпионате с трех поражений подряд, два из которых были крупными, после чего они дважды победили и расписали одну мировую, состоявшуюся в прошлом игровом дне дома с «Ренном» 1:1.

    «Ланс» объективнее сильнее «Труа», особенно на своем поле, так что не должен испытать проблем с завоеванием трех очков.

    Ставка: победа «Ланса» за 1.55.

    «Бернли» — «Норвич»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Бернли» по итогам прошлого сезона вылетел из АПЛ. В Чемпионшипе он на данный момент занимает пятую позицию, имея в активе 13 очков. От второй строки коллектив отстает на три балла.

    «Бордовые» пока потерпели лишь одно фиаско, уступив на выезде «Уотфорду» 0:1, а также трижды победили и четыре встречи завершили миром. В предыдущем туре чемпионата дружина Компани в гостях поделила очки с «Вест Бромвичем» 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    «Норвич» также по итогам прошлого сезона покинул элиту английского футбола. И на данный момент в первом дивизионе он идет на второй позиции, имея 16 баллов, отставая от лидера всего на одно очко.

    «Канарейки» в текущем первенстве пять раз побеждали, дважды уступали в гостевых встречах и раз сыграли вничью. В прошлом туре они в родных стенах без проблем разобрались с «Ковентри» 3:0.

    От поединка двух претендентов на повышение в классе вряд ли придется ждать открытого футбола с изобилием забитых мячей.

    Ставка: ТМ 3,0 за 1.53.

    Общий коэффициент — 4.03.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.37
  • Прогноз на матч Ак Барс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Фенербахче — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Цюрих — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вильярреал — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Лудогорец — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фиорентина — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч ХИК — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Унион — Юнион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Словацко — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч ПСВ Эйндховен — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ницца — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 9 сентября: прогноз, ставка (4.03), статистика, коэффициенты матча 09.09.2022. Экспресс. Выигрыш «Ланса», низовые встречи в Примере и Чемпионшипе
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры