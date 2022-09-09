В новом экспрессе рассмотрим ближайшие поединки в чемпионатах Испании, Франции и Англии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Жирона» — «Вальядолид»

Футбол. Чемпионат Испании

«Жирона», которая только вернулась в элиту испанского футбола, на текущий момент там идет на 12 месте, имея в своем активе четыре балла после четырех проведенных туров.

Каталонская команда дважды потерпела минимальные поражения, в родных стенах одолела «Хетафе» 3:1, а в минувшем игровом дне на выезде сыграла вничью с «Мальоркой» 1:1.

«Вальядолид» также по итогам прошлого сезона повысился в классе. И после четырех туров идет в элите на 16 позиции в турнирной таблице, имея на счету те же четыре балла.

«Пусела» в данном первенстве потерпела два крупных поражения от «Вильярреала» 0:3 и «Барселоны» 0:4, а также на выезде расписала мировую с «Севильей» 1:1 и в прошлом туре одержала в чемпионате первую викторию, минимально одолев дома «Альмерию» 1:0.

Оба коллектива на старте чемпионата игрой в атаке не радуют, так что вряд ли в очном противостоянии сыграют результативно.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.70.

«Ланс» — «Труа»

Футбол. Чемпионат Франции

«Ланс» в прошлом сезоне был очень близок к завоеванию билета в еврокубки, но совсем немного отстал от заветной строки. В текущем же первенства он пока идет на третьей позиции, набрав 14 очков.

«Красно-желтые» в этом розыгрыше Лиги 1 еще не проигрывали, добившись четырех викторий и две встречи завершив миром, оба раза поделив очки в гостях. Так, например, в минувшем туре «Ланс» на выезде сыграл вничью 1:1 с «Реймсом».

«Труа» же в прошлом сезоне с определенными трудностями сохранил свою прописку в Лиге 1. В новом же чемпионате на данный момент он разместился на 11 позиции, имея семь баллов, опережая зону вылета всего на два очка.

Стартовали «синие» в чемпионате с трех поражений подряд, два из которых были крупными, после чего они дважды победили и расписали одну мировую, состоявшуюся в прошлом игровом дне дома с «Ренном» 1:1.

«Ланс» объективнее сильнее «Труа», особенно на своем поле, так что не должен испытать проблем с завоеванием трех очков.

Ставка: победа «Ланса» за 1.55.

«Бернли» — «Норвич»

Футбол. Чемпионат Англии

«Бернли» по итогам прошлого сезона вылетел из АПЛ. В Чемпионшипе он на данный момент занимает пятую позицию, имея в активе 13 очков. От второй строки коллектив отстает на три балла.

«Бордовые» пока потерпели лишь одно фиаско, уступив на выезде «Уотфорду» 0:1, а также трижды победили и четыре встречи завершили миром. В предыдущем туре чемпионата дружина Компани в гостях поделила очки с «Вест Бромвичем» 1:1.

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«Норвич» также по итогам прошлого сезона покинул элиту английского футбола. И на данный момент в первом дивизионе он идет на второй позиции, имея 16 баллов, отставая от лидера всего на одно очко.

«Канарейки» в текущем первенстве пять раз побеждали, дважды уступали в гостевых встречах и раз сыграли вничью. В прошлом туре они в родных стенах без проблем разобрались с «Ковентри» 3:0.

От поединка двух претендентов на повышение в классе вряд ли придется ждать открытого футбола с изобилием забитых мячей.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.53.

Общий коэффициент — 4.03.