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    «Барселона»
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    «Интер» — «Бавария»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Интер» в прошлом сезоне не смог защитить чемпионский титул, став вторым. На старте же этого он стабильных результатов не показывает, находясь после пяти туров в чемпионате на седьмой строчке, набрав девять баллов.

    «Нерадзурри» в рамках Серии А трижды одерживали виктории и два раза терпели поражения. Накануне они в дерби проиграли «Милану» со счетом 2:3. Отметим, что за пять игр «Интер» пропустил уже восемь мячей.

    «Бавария» в прошлом сезоне выиграла подряд десятые золотые награды Бундеслиги. И этот начала с убедительной виктории в матче за Суперкубок Германии над «Лейпцигом» 5:3. В свою очередь в чемпионате команда на третьей позиции, имея 11 очков.

    Мюнхенцы в трех поединках первенства добивались побед, две из которых были крупными, а также дважды расходились миром. В последнем проведенном матче коллектив в гостях поделил очки с «Унионом», сыграв 1:1.

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  • 27/08/2022

    • И хотя «Интер» неважно начал чемпионат и много там пропускает, но настрой на ЛЧ будет совсем другим и итальянцы не должны позволить мюнхенцам сильно разыграться в атаке.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.67.

    «Барселона» — «Виктория» Пльзень

    Футбол. Лига чемпионов

    «Барселона» неважно провела прошлый сезон, так что в этом постарается исправиться. В чемпионате каталонцы на данный момент идут на втором месте, имея десять баллов в активе, уступая лидеру два очка.

    Начали новый розыгрыш Примеры «сине-гранатовые» с домашней мировой с «Райо Вальекано» 0:0, после чего одержали три крупных победы подряд. В преддверии данного поединка они на выезде разгромили «Севилью» со счетом 3:0.

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    «Виктория» стартовала в Лиге чемпионов с квалификации, пройдя успешно три стадии. На последнем этапе клуб из Пльзени по сумме двух матчей оказался сильней «Карабаха», сыграв 0:0 на выезде и победив дома 2:1.

    В чемпионате Чехии на текущий момент коллектив идет на второй строчке, имея в активе 16 очков. Причем по потерянным баллам он является лидером. Накануне клуб добился минимальной выездной виктории над «Слованом» из Либереца 1:0.

    Каталонцы пока демонстрируют очень надежную игру в защите, пропустив пока только один гол в этом сезоне. Вот и в игре с сильно им уступающим в классе соперником, рекомендуем ставить на сухую викторию хозяев.

    Ставка: «Барселона» победит и не пропустит за 1.55.

    «Тоттенхэм» — «Марсель»

    Футбол. Лига чемпионов

    «Тоттенхэм» только благодаря удачной концовке занял четвертое место в Англии и получил билет в ЛЧ. На старте этого сезона но также неплох, находясь на третьей позиции, набрав 14 баллов, проигрывая лидеру всего одно очко.

    «Шпоры» в данном первенстве добились четырех викторий и два раза расходились миром. В последнем проведенном матче, который прошел несколько дней тому назад, лондонский коллектив в родных стенах одолел «Фулхэм» 2:1.

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    «Марсель» в прошлом розыгрыше Лиги 1 выжал максимом из своего положения, заняв второе место, а с ним и прямой билет в группу ЛЧ. В новом чемпионате он стартовал успешно и с 16 очками делит первое место с «ПСЖ».

    В пяти встречах Лиги 1 «провансальцы» добились пяти побед и разошлись миром на выезде с «Брестом» 1:1. В преддверии данного поединка «южане» в гостях одержали викторию над «Осером» 2:0.

    Оба коллектива на старте сезона хорошо смотрятся в атаке, в официальных матчах забивая в каждой игре. Так что и сейчас должны порадовать результативным матчем.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.72.

    Общий коэффициент — 4.45.

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