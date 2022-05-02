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    Верховые матчи в АПЛ и Бундеслиге, непростой выезде «Бетиса» в Примере

    Экспресс дня 2 мая. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Манчестер Юнайтед»
    В этом экспрессе поставим на матчи Бундеслиги, Примеры и АПЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Манчестер Юнайтед» с 55 очками идет на шестой позиции в АПЛ. От четвертой строчки клуб отстает уже на пять очков, сыграв к тому же на два матча больше, так что на путевку в Лигу чемпионов уже рассчитывать не стоит.

    За шесть последних матчей чемпионата манкунианцы добыли лишь одну викторию, одолев дома аутсайдера «Норвич» 3:2, еще дважды они расходилась миром и три раза уступали. Накануне они в родных стенах сыграли вничью с «Челси» 1:1.

    В турнирной таблице чемпионата Англии «Брентфорд» разместился на 12-й позиции, имея в своем активе 40 очков. Команда спокойно может доигрывает сезон, так как далеко оторвалась от зоны вылета.

    «Пчелы» из семи последних встреч выиграл пять, еще по разу сыграв вничью и уступив. В прошлом туре они дома расписали мировую с «Тоттенхэмом» 0:0, прервав тем самым серию из трех викторий подряд.

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    • Так как «МЮ» в последнее время много пропускает, да и «Брентфорд» надежностью защитной линии не отличается, то рискнем здесь поставить на верхи.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.70.

    «Боруссия» М — «РБ Лейпциг»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Боруссия» М за три тура до финиша находится на 13-м месте в турнирной таблице, имея 38 баллов на счету. Вылет клубу уже не угрожает, но и выше особо он подняться не сможет.

    Последний отрезок чемпионата команда проводит неплохо. В шести прошлых турах Бундеслиги коллектив только раз проиграл, уступив дома «Кельну» 1:3, еще трижды он побеждал и два раза играл вничью. В минувшем туре «Боруссия» на выезде разошлась миром с «Фрайбургом» 3:3.

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    В турнирной таблице Бундеслиги «РБ Лейпциг» разместился с 54 очками на пятой позиции, отставая от четвертой строки на балл, но еще имеет один поединок в запасе.

    В минувшем туре Бундеслиги «быки» дома уступили «Униону» 1:2, прервав тем самым свою серию из девяти встреч в чемпионате без поражения. Накануне же они в первом матче полуфинала Лиги Европы дома одолели «Рейнджерс» 1:0.

    Так как «Лейпциг» в этой игре устроит только виктория, да и «Боруссия» дома отсиживаться в обороне точно не будет, то без забитых мячей здесь не обойдется.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.59.

    «Хетафе» — «Бетис»

    Футбол. Чемпионат Испании

    С 35 набранными очками «Хетафе» за пять туров до финиша идет на 15-м месте в турнирной таблице Примеры. Запас перед зоной вылета составляет пять баллов, так что вылет еще маячит перед командой.

    В весеннем отрезке коллектив провел семь встреч, в которых потерпел три поражения, а также по два раза расходился миром и побеждал. В прошлом туре чемпионата «синие» на выезде одолели «Сельту» 2:0, прервав тем самым серию из двух фиаско.

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    «Бетис» с 57 очками же в турнирной таблице испанского первенства разместился на пятой строчке, уступая четвертой позиции четыре балла, так что шансы на путевку в Лигу чемпионов еще остаются.

    Правда, в последнее время севильцы играют тяжело. В восьми прошлых турах они трижды проигрывали, два раза играли вничью и одержали три виктории. В прошлом игровом дне коллектив на домашнем поле проиграл скромному «Эльче» 0:1.

    «Бетис» в последнее время не особо успешен, но и «Хетафе» выигрывает редко в финишном отрезке. Поэтому ставим на то, что севильский клуб избежит поражения.

    Ставка: Х2 за 1.47.

    Общий коэффициент — 3.97.

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    Экспресс дня 2 мая: прогноз, ставка (3.97), статистика, коэффициенты матча 02.05.2022. Экспресс. Верховые матчи в АПЛ и Бундеслиге, непростой выезде «Бетиса» в Примере
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