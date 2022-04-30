В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в чемпионатах Англии, Испании и Нидерландах. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Реал» — «Эспаньол»

Футбол. Чемпионат Испании

«Реал» может досрочно гарантировать себе чемпионский титул. Он на 15 баллов опережает «Барселону» и «Севилью», и ему достаточно сыграть вничью в этом поединке, чтобы стать недосягаемым для конкурентов.

Накануне же мадридский клуб проиграл на выезде «Ман Сити» со счетом 3:4 в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов, а в последней встрече чемпионата «Королевский клуб» обыграл в гостях «Осасуну» 3:1, что стало его четвертой подряд победой во внутреннем первенстве.

«Эспаньол» с 39 очками идет на 13-м месте в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от зоны вылета на девять пунктов, чего должно хватить для сохранение прописки в элите.

В минувшем туре каталонцы проиграли дома «Райо Вальекано» со счетом 0:1, что стало для них вторым подряд проигрышем и третье за четыре последних матча. Выиграл же коллектив всего три раза за 14 последних туров. Причем все победы были домашними.

Даже несмотря на плотный календарь и необязательной победы в этой игре, «Реал» все же на своем поле не должен иметь проблем с «Эспаньолом», крайне неудачно играющим в гостях.

Ставка: победа «Реала» за 1.50.

«Лидс» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии

«Лидс» еще не обеспечил себе место на следующий сезон в АПЛ. Сейчас он идет на 16-й позиции в турнирной таблице, оторвавшись на пять баллов от опасной зоны, но конкурент при этом имеет матч в запасе.

После шести поражений подряд с середины февраля, В последних пяти играх «павлины» не уступают, выиграв за это время три встречи при двух ничьих — одна из была в прошлом туре с «Кристал Пэлас» 0:0 в гостях.

«Ман Сити» — лидер текущего чемпионата Англии. Однако вопрос с чемпионством еще далеко не решен, так как второй «Ливерпуль» отстает всего лишь на один балл.

На неделе «горожане» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов дома перестреляли мадридский «Реал» 4:3, а в рамках АПЛ давно не проигрывают, играя в редких случаях вничью, а большую часть матчей выигрывают.

И хотя «Лидс» в последнее время набрал неплохой ходи и «Сити» будет после матча ЛЧ, но это не должно помешать «горожанам» добыть очередные три очка.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1) за 1.50.

«Аякс» — «Зволле»

Футбол. Чемпионат Англии

За четыре тура до финиша нидерландской Эредивизии «Аякс» идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись от второго ПСВ на четыре пункта.

Амстердамский клуб в рамках чемпионат страны в последнее время только побеждает. Сейчас у него серия из шести викторий подряд. В прошлом туре он в гостях одолел середняка лиги «Неймеген» 1:0.

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«Зволле» же ведет борьбу за сохранение в элите. На данный момент он находится в зоне переходных матчей, но прямой вылет опережает только по дополнительным показателям, а от безопасной строки отстает на два очка.

Свои две последние игры в Эредивизии коллектив выиграл, оба раза одолев довольно-таки крепкие команды. Перед этим же он имел серию из четырех поражений подряд.

В данном противостоянии победа «Аякса» не вызывает сомнения. Думаем, что амстердамцы победят с внушительной разницей.

Ставка: победа «Аякса» с форой (-2) за 1.54.

Общий коэффициент — 3.46.