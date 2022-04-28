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    Первые полуфинальные матчи ЛЕ и ЛК будут результативными

    Экспресс дня 28 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 апреля
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    «РБ Лейпциг»
    В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «РБ Лейпциг» — «Рейнджерс»

    Футбол. Лига Европы

    «РБ Лейпциг» до этого раунда преодолел уже два этапа плей-офф, поочередно справившись с «Реал Сосьедад» и «Аталантой». Оба раза немцы дома расходились с соперниками миром, а потом на выезде обыгрывали их.

    В чемпионате Германии «быки» ведут борьбу за попадание в зону ЛЧ. Сейчас они идут на четвертой строке, но конкуренты расположились совсем рядом. В последнем проведенном поединке Бундеслиги они в родных стенах потерпели поражение от «Униона» 1:2, и тем самым прервали свою достаточно длительную серию без фиаско.

    «Рейнджерс» в своей группе Лиги Европы финишировали вторыми, поэтому начали плей-офф с 1/16 финала, где прошли дортмундскую «Боруссию». После этого шотландцы убрали со своего пути «Црвену Звезду» и «Брагу».

    В чемпионате Шотландии коллектив из Глазго идет вторым, но на чемпионство уже не рассчитывает. В своем последнем матче первенства «плюшевые мишки» на выезде переиграли «Мозервелл» 3:1.

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    • «Рейнджерс» на выезде в этой Лиге Европы пропускает постоянно, и зачастую не один гол. Так что прогнозируем здесь минимум два гола «Лейпцига», у которого с забитыми мячами все хорошо.

    Ставка: ИТ «Лейпцига» больше 1,5 за 1.50.

    «Вест Хэм» — «Айнтрахт»

    Футбол. Лига Европы

    «Вест Хэм» стал победителем своей группы Лиги Европы, и поэтому в плей-офф стартовал с 1/8 финала, где выбил «Севилью», а в четвертьфинале справился с «Лионом».

    В чемпионате Англии при этом коллектив на седьмой строчке, но на топ-4 уже не рассчитывает. Свой последний отрезок в АПЛ «молотки» проводят не лучшим образом, выиграв только две игры из семи последних. В своем последнем матче «Вест Хэм» в гостях минимально проиграл «Челси» 0:1.

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    «Айнтрахт» также выиграл свою группу ЛЕ. И по пути в полуфинал данного турнира сначала прошел «Бетис» по итогам овертайма, а затем сенсационно выбил «Барселону», сыграв дома 1:1 и победив 3:2 в гостях.

    В чемпионате Германии «орлы» уже не на что не претендуют, находясь в середине турнирной таблицы. Накануне они в Бундеслиге в родных стенах расписали мировую с «Хоффенхаймом» 2:2, тем самым доведя свою серию до пяти встреч без побед.

    Так как обе команды не безгрешны в обороне, то здесь вполне можно ожидать хотя бы пару забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.47.

    «Фейеноорд» — «Марсель»

    Футбол. Лига конференций

    «Фейеноорд» стал победителем своей группы в Лиге конференций, поэтому в плей-офф стартовал с 1/8 финала, где легко прошел «Партизан», а в четвертьфинале выбил пражскую «Славию».

    В чемпионате Нидерландов «южане» занимают третье место и выше точно не поднимется, а вот опуститься ниже вполне могут. Накануне они на домашнем поле одолели «Утрехт» 2:1, одержав в первенстве третью победу подряд.

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    «Марсель» же вылетел из Лиги Европы. В плей-офф Лиги конференций он преодолел уже три раунда, выиграв во всех своих шести встречах. В четвертьфинале «провансальцы» переиграли ПАОК.

    В чемпионате Франции команда выступает вполне успешно, уверенно удерживая вторую строчку. Перед этой игрой она добилась гостевой виктории над «Реймсом» 1:0, которая стала для нее шестой за семь последних туров Лиги 1.

    «Марсель» в плей-офф только однажды отличался меньше одного раза, да и «Фейеноорд» в этом турнире забивает много. Поэтому от их очной встречи ожидаем верхов.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.74.

    Общий коэффициент — 3.83.

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    Экспресс дня 28 апреля: прогноз, ставка (3.83), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Экспресс. Первые полуфинальные матчи ЛЕ и ЛК будут результативными
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