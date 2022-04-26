В новом экспрессе рассмотрим матч с участием одного из претендентов на путевку в АПЛ, а также две шведские игры. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Суонси» — «Борнмут»

Футбол. Чемпионшип

«Борнмут» — главный претендент на вторую прямую путевку в английскую Премьер-лигу. Отрыв от «Хаддерсфилда», главного конкурента, составляет всего лишь два очка, но при этом у команды Скотта Паркера есть еще две игры в запасе.

У «Борнмута» был не самый простой апрель. Предстоящий матч против «Суонси» будет для него уже седьмым по счету в этом месяце.

На этом отрезке «Борнмут» не смог набрать очки только в гостевой встрече с «Вест Бромвичем».

«Суонси» тем временем ни разу не проигрывал в восьми предыдущих матчах. Но в контексте предстоящей игры этот факт нельзя назвать ключевым. Дело в том, что валлийский клуб зачастую не очень удачно играет против «Борнмута». Два предыдущих матча между этими командами завершились в пользу «Борнмута» с общим счетом 7:0.

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В общем, вполне вероятно, что максимально замотивированный «Борнмут» прервать серию хозяев.

Ставка: победа «Борнмута» с форой (0) за 1.50.

«Кальмар» — «Норрчепинг»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Норрчепинг» очень слабо начал новый сезон. Гости ни разу не выиграли в четырех первых матчах.

В прошлом туре «Норрчепинг» сыграл вничью с «Хеккеном» (1:1), а перед этим были поражения от «Варберга», АИК и «Юргордена».

«Кальмар» перед поражением от «Сундсвалла» выиграл у «Варберга» и «Дегерфорса», забив при этом пять мячей.

Безусловно, фаворита в таком матче нет, шансы 50 на 50, и это один из тех случаев, когда уместно сделать ставку на то, что соперники обменяются забитыми. Но если что, просто добавим, что в прошлом чемпионате «Кальмар» дважды выиграл у «Норрчепинга».

Ставка: обе команды забьют за 1.75.

«Эребру» — «Хальмстад»

Футбол. Чемпионат Швеции. 1-й дивизион

«Эребру» в первом туре получил по полной программе от крепкого «Браге» (0:3). Неприятное поражение, но самое главное, что команда очень быстро пришла в себя.

В предыдущем туре «Эребру» выиграл в гостях у «Норббю» (2:0), а перед этим одержал домашнюю победу над «Йенчепинг Седра» (3:1).

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«Хальмстад» на прошлой неделе выиграл у «Далькурда», одержав первую победу в новом чемпионате. Но самое интересное, что команда Магнуса Хаглунда забивала во всех матчах.

Скорее всего, игра получится результативной. Три мяча на двоих команды вполне способны организовать.

Ставка: общий тотал матча больше 2,0 за 1.59.

Общий коэффициент — 4.17.