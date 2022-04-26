«Суонси» — «Борнмут»
Футбол. Чемпионшип
«Борнмут» — главный претендент на вторую прямую путевку в английскую Премьер-лигу. Отрыв от «Хаддерсфилда», главного конкурента, составляет всего лишь два очка, но при этом у команды Скотта Паркера есть еще две игры в запасе.
У «Борнмута» был не самый простой апрель. Предстоящий матч против «Суонси» будет для него уже седьмым по счету в этом месяце.
На этом отрезке «Борнмут» не смог набрать очки только в гостевой встрече с «Вест Бромвичем».
«Суонси» тем временем ни разу не проигрывал в восьми предыдущих матчах. Но в контексте предстоящей игры этот факт нельзя назвать ключевым. Дело в том, что валлийский клуб зачастую не очень удачно играет против «Борнмута». Два предыдущих матча между этими командами завершились в пользу «Борнмута» с общим счетом 7:0.
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В общем, вполне вероятно, что максимально замотивированный «Борнмут» прервать серию хозяев.
Ставка: победа «Борнмута» с форой (0) за 1.50.
«Кальмар» — «Норрчепинг»
Футбол. Чемпионат Швеции
«Норрчепинг» очень слабо начал новый сезон. Гости ни разу не выиграли в четырех первых матчах.
В прошлом туре «Норрчепинг» сыграл вничью с «Хеккеном» (1:1), а перед этим были поражения от «Варберга», АИК и «Юргордена».
«Кальмар» перед поражением от «Сундсвалла» выиграл у «Варберга» и «Дегерфорса», забив при этом пять мячей.
Безусловно, фаворита в таком матче нет, шансы 50 на 50, и это один из тех случаев, когда уместно сделать ставку на то, что соперники обменяются забитыми. Но если что, просто добавим, что в прошлом чемпионате «Кальмар» дважды выиграл у «Норрчепинга».
Ставка: обе команды забьют за 1.75.
«Эребру» — «Хальмстад»
Футбол. Чемпионат Швеции. 1-й дивизион
«Эребру» в первом туре получил по полной программе от крепкого «Браге» (0:3). Неприятное поражение, но самое главное, что команда очень быстро пришла в себя.
В предыдущем туре «Эребру» выиграл в гостях у «Норббю» (2:0), а перед этим одержал домашнюю победу над «Йенчепинг Седра» (3:1).
«Хальмстад» на прошлой неделе выиграл у «Далькурда», одержав первую победу в новом чемпионате. Но самое интересное, что команда Магнуса Хаглунда забивала во всех матчах.
Скорее всего, игра получится результативной. Три мяча на двоих команды вполне способны организовать.
Ставка: общий тотал матча больше 2,0 за 1.59.
Общий коэффициент — 4.17.