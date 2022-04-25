В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в АПЛ, итальянской Серии А и датской Суперлиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Кристал Пэлас» — «Лидс»

Футбол. Чемпионат Англии

«Кристал Пэлас» начал апрель с разгромной победы над лондонским «Арсеналом», но после этого проиграл три матча подряд.

И самым неприятным стало, конечно же, поражение от «Челси» (0:2) в полуфинале Кубка Англии. Команда Патрика Виейра упустила шикарный шанс побороться за трофей. Теперь «Кристал Пэлас» может спокойно доигрывать сезон.

«Лидсу» тем временем рано расслабляться. За шесть туров до финиша команда Джесси Марша опережает идущий 18-м «Бернли» на пять очков. Борьба за выживание в самом разгаре.

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У «Кристал Пэлас» была мощная серия, по ходу которой он смог удивить не только конкурентов, но и представителей топ-6, но сейчас, похоже, у лондонской команды спад. Абсолютно типичная ситуация для подобных клубов. В общем, у «Лидса» есть шанс хотя бы не проиграть в предстоящем матче. К слову, «Лидс» в четырех предыдущих матчах набрал десять очков.

Ставка: победа «Лидса» с форой (0) за 2.64.

«Сассуоло» — «Ювентус»

Футбол. Чемпионат Италии

«Ювентус» несколько дней назад выиграл на своем поле у «Фиорентины» и вышел в финал. Разумеется, на футбол «Старой синьоры», как обычно, было больно смотреть, но на этот раз есть хотя бы результат.

А перед этим «Ювентус» не смог дожать «Болонью», которая завершала матч вдевятером. Сложно сказать, как можно продолжать верить в идеи Макса Аллегри, глядя на то, как его команда мучается, особенно это касается нападения.

«Сассуоло» две недели назад одержал домашнюю победу над «Аталантой», еще раз подтвердив, что под настроение может разобраться с кем угодно. Ранее в этом сезоне команда Алессио Дионизи уже обыгрывала «Милан», «Интер», «Лацио» и «Фиорентину».

И самое главное в контексте предстоящего матча — «Ювентус» в первом круге тоже проиграл «Сассуоло». Можно не сомневаться, на этот раз команде Аллегри не будет легче.

Ставка: победа «Сассуоло» или ничья за 2.09.

«Брондбю» — «Мидтъюлланн»

Футбол. Чемпионат Дании

«Мидтъюлланн» продолжает погоню за «Копенгагеном». Отставание от лидера составляет шесть очков, но есть подозрение, что самое интересное только начинается.

В апреле «Мидтъюлланн» выиграл три из четырех матчей. Исключением на этом отрезке стала гостевая встреча с «Копенгагеном» — конкурент победил со счетом 1:0.

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А «Брондбю», похоже, уже в отпуске. Как минимум мыслями команда уже давным-давно где-то там, на Мальдивах. Серия поражений хозяев составляет пять матчей. Многовато, конечно.

В общем, у «Мидтъюлланн» есть отличный шанс набрать три очка, сопернику они уже точно не нужны.

Ставка: победа «Мидтъюлланна» за 2.34.

Общий коэффициент — 12.91.