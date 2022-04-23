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    Золото ПСЖ и «Баварии», разгром от «Ман Сити»

    Экспресс дня 23 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 23 апреля
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    ПСЖ
    В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи с участием «Пари Сен-Жермен», «Манчестер Сити» и «Баварии». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Пари Сен-Жермен» — «Ланс»

    Футбол. Чемпионат Франции

    За пять туров до финиша чемпионата Франции ПСЖ возглавляет турнирную таблицу. Ближайшего преследователя он обходит на 15 баллов и в случае ничьей в этой игре досрочно станет чемпионом.

    К данной игре парижане подходят в прекрасной форме, выиграв последние четыре встречи в рамках Лиги 1. Причем в большинстве случаев виктории были очень убедительными.

    «Ланс» же мечтает пробиться в еврокубки. На данный момент коллектив идет на седьмой позиции в турнирной таблице французского первенства, но от заветной пятой строчки отстает на три пункта.

    Команда также набрала хорошую форму в последнем отрезке первенства, выиграв четыре из пяти последних игр. К данной встрече она подходит с серией из трех выигрышей подряд.

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  • Сегодня

    • Парижане захотят добыть золото в красивом стиле, выиграв уверенно при своих болельщиках.

    Ставка: победа ПСЖ с форой (-1,5) за 1.83.

    «Манчестер Сити» — «Уотфорд»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Ман Сити» ведет борьбу с «Ливерпулем» за золотые медали английского чемпионата. Сейчас «горожане» идут на первой строке, но мерсисайдцы отстают всего лишь на балл.

    В АПЛ «Сити» не знает горечи поражений с середины февраля, уступив тогда «Тоттенхэму». После этого они дважды сыграли вничью и добились четырех побед. Одна из них была накануне дома над «Брайтоном» 3:0.

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    «Уотфорд» уже вряд ли сможет спастись от понижения в классе. За шесть туров до финиша он идет на предпоследней позиции с отставанием в семь пунктов от безопасной строки.

    Команда пребывает просто в ужасном состоянии, проиграв шесть из восьми последних игр первенства. К данному же поединка она подходит с серией из трех фиаско подряд.

    Мало что может «горожанам» помешать в этой игре добыть уверенную викторию. Уж в 2-3 гола хозяева выиграть должны.

    Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2,5) за 1.94.

    «Бавария» — «Боруссия» Д

    Футбол. Чемпионат Франции

    За четыре тура до финиша Бундеслиги «Бавария» идет во главе турнирной таблицы. Ближайшего преследователя в лице своего предстоящего противника она опережает на девять баллов. Так что в случае даже мировой станет чемпионом.

    Мюнхенцы в последних восьми играх первенства победили в шести из них и два раза сыграли вничью. К данному же поединку она подходит после четырех выигрышей подряд в рамках внутреннего чемпионата.

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    «Боруссии» же придется довольствоваться серебряными наградами. Как было сказано выше, она на чемпионство уже не претендует, а вот третью позицию обходит на девять очков.

    «Шмели» выиграл свои две последние игры в Бундеслиге, правда, у команд из нижней части турнирной таблицы. Перед этим же они дома крупно проиграли «Лейпцигу» со счетом 1:4.

    «Баварии» осталось сделать последний шаг к Серебряной Салатнице. Думаем, что она без особых проблем сможет справиться с дортмундцами, которых дома в последнее время только громили.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-1) за 1.55.

    Общий коэффициент — 5.50.

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    Экспресс дня 23 апреля: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Экспресс. Золото ПСЖ и «Баварии», разгром от «Ман Сити»
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