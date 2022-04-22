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    Низовая игра Лиги 2, выигрыши фаворитов в Ирландии

    Экспресс дня 22 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 22 апреля
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    «Аяччо»
    В пятничном экспрессе поставим на два поединка высшего дивизиона Ирландии и на одну игру французской Лиги 2. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Валансьен» — «Аяччо»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Валансьен» еще рискует понизиться в классе. За четыре тура до финиша Лиги 2 он идет на 16-й строке, но зону переходных матчей опережает лишь на два пункта, от прямого же вылета клуб оторвался на шесть баллов.

    «Лебеди» очень провально проводят концовку этого чемпионата. К данной игре они подходят с серией из четырех поражений подряд. В минувшем туре коллектив был в гостях разгромлен соседом по турнирке «Греноблем» 0:3.

    «Аяччо» на данный момент во втором французском дивизионе идет на второй строке, дающей прямой билет в элиту. Однако отрыв от третьей позиции составляет всего лишь три очка.

    Корсиканцы за последние десять встреч первенства теряли очки только в двух случаях, раз уступив и раз сыграв вничью. К данной же игре островитяне подходят с серией из пяти побед подряд. Накануне они дома справились с аутсайдером «Дюнкерком» 2:1.

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    • Так как данная игра будет иметь большое значение для обеих сторон, то наверняка они не будут рисковать, что и выльется в небольшую результативность поединка.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.45.

    «Дандолк» — «Шелбурн»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    Чемпион Ирландии позапрошлого года в минувшем сезоне выступил неудачно, да и в этом она пока не впечатляет, находясь в середине турнирной таблицы, уже много проигрывая лидеру.

    За 11 проведенных встреч текущего первенства «Дандолк» смог выиграть только три встречи, два раза он проиграл и шесть поединков свел мировыми исходами.

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    «Шелбурн» прошлый сезон провел в первом дивизионе и смог его выиграть, и тем самым получил билет в элиту, где на данный момент находится вблизи зоны вылета.

    Коллектив за всю турнирную дистанцию смог выиграть также лишь три поединка из 11 проведенных при таком же количестве мировых результатах и пяти фиаско.

    «Дандолк» сверхудачно играет против «Шелбурна», выиграв в десяти из 11 последних очных встреч при одной ничьей. Ожидаем, что и на этот раз хозяева смогут победить.

    Ставка: победа «Дандолка» за 1.80.

    «Дерри Сити» — «ЮКД Дублин»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    В минувшем чемпионате Ирландии «Дерри Сити» финишировал на четвертой строке. В этом же первенстве он лидирует, но обходит своего ближайшего преследователя всего лишь на балл.

    Коллектив за девять туров еще ни разу не проиграл, выиграв семь встреч при двух ничьих. Однако в последующих двух играх он набрал только пункт, играя при этом с командами из второй части турнирки.

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    «ЮКД Дублин» еще в прошлом сезоне играл в первой лиге и через сетку плей-офф смог повыситься в классе. Правда, в элите команда пока никак не может освоиться, замыкая турнирную таблицу.

    За 11 проведенных встреч команда еще ни разу не выиграла, сыграв четыре раза вничью и потерпев семь поражения, причем большинство из них с разницей в два и более мячей.

    После ряда невнятный матчей «Дерри Сити» теперь должен заработать три очка, учитывая слабость его соперника. Прогнозируем, что хозяева выиграют с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Дерри Сити» с форой (-1,5) за 1.70.

    Общий коэффициент — 4.43.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 22 апреля: прогноз, ставка (4.43), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Экспресс. Низовая игра Лиги 2, выигрыши фаворитов в Ирландии
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