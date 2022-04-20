«Манчестер Сити» — «Брайтон»
Футбол. Чемпионат Англии
За семь туров до завершения английского чемпионата «Ман Сити» идет во главе турнирной таблицы, но второй «Ливерпуль» он опережает всего лишь на один балл, так что вопрос с чемпионством еще открыт.
Накануне «горожане» проиграли своему преследователю в полуфинале Кубка Англии (2:3), и прекратили борьбу на турнире. В АПЛ же «Сити» не знает горечи поражений с середины февраля.
«Брайтон» в этом сезоне уже ни на что не претендует. На данный момент команда идет на десятой строке и в лучшем случае может финишировать на одну строку в турнирке выше.
С середины февраля по начала апреля «чайки» выдали неудачную серию, проиграв шесть игр при одной мировой. Однако последние свои две встречи в чемпионате они выиграли, поочередно одолев на выезде 2:1 «Арсенал» и 1:0 «Тоттенхэм».
И хотя «Брайтон» свои последние игры провел очень удачно, но против лидера шансов у него нет. В общем, ставим здесь на викторию хозяев с форой -1,5.
Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1,5) за 1.65.
«Атлетико» — «Гранада»
Футбол. Чемпионат Испании
В турнирной таблице испанской Примеры «Атлетико» с 60 очками идет на четвертом месте, обходя ближайшего преследователя всего на три очка, так что вся борьба за путевку в Лигу чемпионов еще впереди.
«Матрасники» на хорошем уровне проводят последний отрезок чемпионата. В восьми предыдущих турах они семь раз добивались побед и раз уступили, проиграв в гостях «Мальорке» 0:1. Накануне мадридский клуб в родных стенах оказался сильней «Эспаньола» 2:1.
«Гранада» в турнирной таблице испанского первенства находится на 17-й позиции, имея 29 очков. Перевес перед зоной вылета у нее только по разнице мячей, так что борьба за место в элите будет жаркой.
С конца января команда в Примере проиграла девять из 12 проведенных встреч, еще дважды разойдясь миром и добилась виктории на выезде над «Алавесом» 3:2. На выходных она на домашнем поле потерпела крупное поражение от «Леванте» 1:4.
В данной паре ставим на викторию хозяев, у которых сильнее состав и лучшая текущая форма. Ожидаем, что они смогут пробить фору в -1.
Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.47.
«Бачка-Топола» — «Црвена Звезда»
Футбол. Чемпионат Сербии
«Бачка-Топола» стремиться по итогам сезона пробиться в еврокубки. Сейчас она идет на четвертой строке, дающей билет в Лигу конференций, но ближайший преследователь отстает всего на два очка.
Коллектив вышел победителем из своих последних игр первенства. Вообще он в последнее время часто побеждает, а проиграл только грандам сербского футбола в минувшие два месяца.
«Црвена Звезда» ведет борьбу с «Партизаном» за золотые медали сербского чемпионата. Сейчас она идет на первой позиции, опережая своего конкурента на два очка.
В своей последней игре чемпионате «звездаши» в дерби расписали мировую со своим злейшим врагом 0:0, а до этого они вышли победителями из десяти игр. Причем в большинстве случаев выигрыши были убедительными, с разницей в два и более мячей.
Не так давно «Црвена Звезда» разгромила своего предстоящего противника в Кубке страны (4:0). Ожидаем, что и на этот раз уверенно выиграют «звездаши».
Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-1,5) за 1.97.
Общий коэффициент — 4.77.