В экспрессе на среду поставим на матчи чемпионатов Англии, Испании и Сербии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Манчестер Сити» — «Брайтон»

Футбол. Чемпионат Англии

За семь туров до завершения английского чемпионата «Ман Сити» идет во главе турнирной таблицы, но второй «Ливерпуль» он опережает всего лишь на один балл, так что вопрос с чемпионством еще открыт.

Накануне «горожане» проиграли своему преследователю в полуфинале Кубка Англии (2:3), и прекратили борьбу на турнире. В АПЛ же «Сити» не знает горечи поражений с середины февраля.

«Брайтон» в этом сезоне уже ни на что не претендует. На данный момент команда идет на десятой строке и в лучшем случае может финишировать на одну строку в турнирке выше.

С середины февраля по начала апреля «чайки» выдали неудачную серию, проиграв шесть игр при одной мировой. Однако последние свои две встречи в чемпионате они выиграли, поочередно одолев на выезде 2:1 «Арсенал» и 1:0 «Тоттенхэм».

И хотя «Брайтон» свои последние игры провел очень удачно, но против лидера шансов у него нет. В общем, ставим здесь на викторию хозяев с форой -1,5.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-1,5) за 1.65.

«Атлетико» — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании

В турнирной таблице испанской Примеры «Атлетико» с 60 очками идет на четвертом месте, обходя ближайшего преследователя всего на три очка, так что вся борьба за путевку в Лигу чемпионов еще впереди.

«Матрасники» на хорошем уровне проводят последний отрезок чемпионата. В восьми предыдущих турах они семь раз добивались побед и раз уступили, проиграв в гостях «Мальорке» 0:1. Накануне мадридский клуб в родных стенах оказался сильней «Эспаньола» 2:1.

«Гранада» в турнирной таблице испанского первенства находится на 17-й позиции, имея 29 очков. Перевес перед зоной вылета у нее только по разнице мячей, так что борьба за место в элите будет жаркой.

С конца января команда в Примере проиграла девять из 12 проведенных встреч, еще дважды разойдясь миром и добилась виктории на выезде над «Алавесом» 3:2. На выходных она на домашнем поле потерпела крупное поражение от «Леванте» 1:4.

В данной паре ставим на викторию хозяев, у которых сильнее состав и лучшая текущая форма. Ожидаем, что они смогут пробить фору в -1.

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.47.

«Бачка-Топола» — «Црвена Звезда»

Футбол. Чемпионат Сербии

«Бачка-Топола» стремиться по итогам сезона пробиться в еврокубки. Сейчас она идет на четвертой строке, дающей билет в Лигу конференций, но ближайший преследователь отстает всего на два очка.

Коллектив вышел победителем из своих последних игр первенства. Вообще он в последнее время часто побеждает, а проиграл только грандам сербского футбола в минувшие два месяца.

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«Црвена Звезда» ведет борьбу с «Партизаном» за золотые медали сербского чемпионата. Сейчас она идет на первой позиции, опережая своего конкурента на два очка.

В своей последней игре чемпионате «звездаши» в дерби расписали мировую со своим злейшим врагом 0:0, а до этого они вышли победителями из десяти игр. Причем в большинстве случаев выигрыши были убедительными, с разницей в два и более мячей.

Не так давно «Црвена Звезда» разгромила своего предстоящего противника в Кубке страны (4:0). Ожидаем, что и на этот раз уверенно выиграют «звездаши».

Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-1,5) за 1.97.

Общий коэффициент — 4.77.