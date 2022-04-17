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    Реабилитация «Атлетико» и «Баварии»

    Экспресс дня 17 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 17 апреля
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    «Атлетико»
    В этом экспрессе поставим на матчи Примеры и Бундеслиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Атлетико» — «Эспаньол»

    Футбол. Чемпионат Испании

    На данный момент «Атлетико» разместился на четвертой строчке в турнирной таблице примеры. Пятый «Бетис» уступает мадридцам только по дополнительным показателя, но сыграл при этом на игру больше.

    С середины февраля «матрасники» в чемпионате выдали серию из шести викторий, которая прервалась неделю назад фиаско в гостях от «Мальорки» 0:1. В середине недели они в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов дома сыграли вничью с «Манчестер Сити» 0:0, и покинул турнир.

    «Эспаньол» в турнирной таблице испанского первенства находится на 11-м месте. Он уже гарантировал себе прописку в сильнейшем дивизионе, так что особой мотивации на концовку чемпионата не имеет.

    Весной «попугаи» в Примере одержали три виктории на домашнем поле, а на выезде была одна ничья и одно поражение. В прошлом туре каталонцы в родных стенах смогли обыграть «Сельту» 1:0.

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  • 14/04/2022

    • Ведущие борьбу за зону ЛЧ мадридцы на своем поле обязаны обыгрывать уже немотивированного соперника.

    Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.65.

    «Арминия» — «Бавария»

    Футбол. Чемпионат Германии

    В турнирной таблице Бундеслиги «Арминия» на данный момент находится в зоне переходных матчей. прямой вылет она опережает только по дополнительным показателям, а от безопасной строки отстает на пункт.

    К данной игре коллектив подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, в которой он раз сыграл вничью и пять раз уступал. Одно из фиаско было в прошлом туре на выезде от «Вольфсбурга» 0:4.

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    В середине недели «Бавария» прекратила борьбу в Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. В противостоянии с «Вильярреалом» мюнхенцы сперва проиграли в гостях 0:1, после чего дома расписали мировую 1:1.

    А вот в чемпионате Германии мюнхенский клуб уверенно мчится к очередному чемпионскому титула, с большим отрывом возглавляя турнирную таблицу. В своей последней игре Бундеслиги «Бавария» дома переиграла «Аугсбург» 1:0.

    «Бавария» очень злая после вылета из ЛЧ, поэтому наверняка отыграется на аутсайдере, обыграв его крупно.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.80.

    «Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Хоффенхайм» с 44 баллами в турнирной таблице немецкого первенства идет на шестой строчке. Шансы попасть в топ-4 минимальны, так что главной задачей является сохранение нынешней позиции.

    «Деревенские» после весьма неплохого отрезка в трех последних турах терпели поражения, два из которых были крупными. В предыдущем матче коллектив на выезде проиграл «Лейпцигу» 0:3.

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    «Гройтер Фюрт» в турнирной таблице Бундеслиги идет на 18-м месте, имея в своем активе лишь 16 очков. У команды очень мало шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.

    Сейчас у команды серия из семи матчей без побед. В этот период она трижды расходилась миром и четыре раза уступала. В своем предыдущем поединке чемпионата коллектив на домашнем поле потерпел поражение от «Боруссии» из Менхенгладбаха 0:2.

    После трех поражений подряд «Хоффенхайм» наверняка соберется, и дома должен без проблем одолеет аутсайдера.

    Ставка: победа «Хоффенхайма» с форой (-1,5) за 1.76.

    Общий коэффициент — 5.22.

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    Экспресс дня 17 апреля: прогноз, ставка (5.22), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Экспресс. Реабилитация «Атлетико» и «Баварии»
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