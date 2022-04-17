В этом экспрессе поставим на матчи Примеры и Бундеслиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Атлетико» — «Эспаньол»

Футбол. Чемпионат Испании

На данный момент «Атлетико» разместился на четвертой строчке в турнирной таблице примеры. Пятый «Бетис» уступает мадридцам только по дополнительным показателя, но сыграл при этом на игру больше.

С середины февраля «матрасники» в чемпионате выдали серию из шести викторий, которая прервалась неделю назад фиаско в гостях от «Мальорки» 0:1. В середине недели они в ответном поединке четвертьфинала Лиги чемпионов дома сыграли вничью с «Манчестер Сити» 0:0, и покинул турнир.

«Эспаньол» в турнирной таблице испанского первенства находится на 11-м месте. Он уже гарантировал себе прописку в сильнейшем дивизионе, так что особой мотивации на концовку чемпионата не имеет.

Весной «попугаи» в Примере одержали три виктории на домашнем поле, а на выезде была одна ничья и одно поражение. В прошлом туре каталонцы в родных стенах смогли обыграть «Сельту» 1:0.

Ведущие борьбу за зону ЛЧ мадридцы на своем поле обязаны обыгрывать уже немотивированного соперника.

Ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 1.65.

«Арминия» — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии

В турнирной таблице Бундеслиги «Арминия» на данный момент находится в зоне переходных матчей. прямой вылет она опережает только по дополнительным показателям, а от безопасной строки отстает на пункт.

К данной игре коллектив подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, в которой он раз сыграл вничью и пять раз уступал. Одно из фиаско было в прошлом туре на выезде от «Вольфсбурга» 0:4.

В середине недели «Бавария» прекратила борьбу в Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. В противостоянии с «Вильярреалом» мюнхенцы сперва проиграли в гостях 0:1, после чего дома расписали мировую 1:1.

А вот в чемпионате Германии мюнхенский клуб уверенно мчится к очередному чемпионскому титула, с большим отрывом возглавляя турнирную таблицу. В своей последней игре Бундеслиги «Бавария» дома переиграла «Аугсбург» 1:0.

«Бавария» очень злая после вылета из ЛЧ, поэтому наверняка отыграется на аутсайдере, обыграв его крупно.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 1.80.

«Хоффенхайм» — «Гройтер Фюрт»

Футбол. Чемпионат Германии

«Хоффенхайм» с 44 баллами в турнирной таблице немецкого первенства идет на шестой строчке. Шансы попасть в топ-4 минимальны, так что главной задачей является сохранение нынешней позиции.

«Деревенские» после весьма неплохого отрезка в трех последних турах терпели поражения, два из которых были крупными. В предыдущем матче коллектив на выезде проиграл «Лейпцигу» 0:3.

«Гройтер Фюрт» в турнирной таблице Бундеслиги идет на 18-м месте, имея в своем активе лишь 16 очков. У команды очень мало шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.

Сейчас у команды серия из семи матчей без побед. В этот период она трижды расходилась миром и четыре раза уступала. В своем предыдущем поединке чемпионата коллектив на домашнем поле потерпел поражение от «Боруссии» из Менхенгладбаха 0:2.

После трех поражений подряд «Хоффенхайм» наверняка соберется, и дома должен без проблем одолеет аутсайдера.

Ставка: победа «Хоффенхайма» с форой (-1,5) за 1.76.

Общий коэффициент — 5.22.