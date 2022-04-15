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    «Эйбар» удержит лидерство, а Дерри Сити продлит серию побед

    Экспресс дня 16 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 16 апреля
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    «Эйбар»
    В новом экспрессе из трех матчей от LiveSport.ru поставим на поединки чемпионатов Ирландии и Латвии, а также на игру Сегунды. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Эйбар» — «Лас-Пальмас»

    Футбол. Чемпионат Испании

    За семь туров до финиша второго испанского дивизиона «Эйбар» идет во главе турнирной таблицы. Однако третье место он опережает лишь на два очка, так что борьба за путевку в элиту идет в самом разгаре.

    В своей последней проведенной игре первенства «оружейники» проиграли на выезде середняку «Ибице» 0:2. Этой неудачей они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой по два раза побеждали и играли вничью.

    «Лас-Пальмас» же на прямой выход не рассчитывает, но в плей-офф попасть вполне может. На данный момент он идет седьмым в турнирке, но от заветной шестой строки отстает всего лишь на балл.

    Островитяне к данной игре подходят с серией из четырех побед подряд. Правда, в этом отрезке три из них были с разницей в мяч. В минувшем туре они дома одолели 1:0 аутсайдера «Аморебьету».

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  • Сегодня

    • На своем поле «Эйбар» выступает особенно сильно, да и своего предстоящего противника в последнее время только побеждал. В общем, ставим здесь на викторию хозяев с 0 форой.

    Ставка: победа «Эйбара» с форой 0 за 1.55.

    «РФШ» — «Супер Нова»

    Футбол. Чемпионат Латвии

    «РФШ» является действующим чемпионом Латвии. В этом же первенстве он после пяти туров идет на второй строке, выиграв три игры при двух ничьих. От лидера коллектив отстает на четыре очка.

    Команда в этом чемпионате забила 18 голов, а пропустила только три. В минувшем туре «РФШ» в выездном матче обыграл «Тукумс» с рекордным счетом 10:0.

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    «Супер Нова» — дебютант элитного латвийского дивизиона. В прошлом сезоне команда финишировала на третьем месте в первой лиге и получила билет в высший дивизион.

    После пяти туров коллектив набрал всего два очка, с которыми идет на предпоследнем месте в турнирной таблице. Так что в элите «Супер Нове» уготована только борьба за выживание.

    Действующий чемпион на своем поле не должен испытать проблем с новичком, и наверняка обыграет его уверенно.

    Ставка: победа «РФШ» с форой (-2) за 1.43.

    «Дерри Сити» — «Шелбурн»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    В минувшем чемпионате Ирландии «Дерри Сити» финишировал на четвертой строке. В этом же первенстве он уверенно лидирует, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть баллов.

    Коллектив за девять туров еще ни разу не проиграл, выиграв семь встреч при двух ничьих. К данной же игре команда подходит после шести викторий подряд.

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    «Шелбурн» прошлый сезон провел в первом дивизионе и смог его выиграть, и тем самым получил билет в элиту, где на данный момент находится только во второй части турнирной таблицы.

    Коллектив за всю турнирную дистанцию смог выиграть лишь два поединка из девяти проведенных при трех мировых результатах и четырех фиаско.

    Хозяева набрали просто превосходный ход, чего не скажешь о гостях, которые к тому же неудачно играют в гостях. В общем, ждем продления победной серии «Дерри Сити».

    Ставка: победа «Дерри Сити» за 1.57.

    Общий коэффициент — 3.47.

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    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 16 апреля: прогноз, ставка (3.47), статистика, коэффициенты матча 15.04.2022. Экспресс. «Эйбар» удержит лидерство, а Дерри Сити продлит серию побед
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