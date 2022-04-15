В новом экспрессе из трех матчей от LiveSport.ru поставим на поединки чемпионатов Ирландии и Латвии, а также на игру Сегунды. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Эйбар» — «Лас-Пальмас»

Футбол. Чемпионат Испании

За семь туров до финиша второго испанского дивизиона «Эйбар» идет во главе турнирной таблицы. Однако третье место он опережает лишь на два очка, так что борьба за путевку в элиту идет в самом разгаре.

В своей последней проведенной игре первенства «оружейники» проиграли на выезде середняку «Ибице» 0:2. Этой неудачей они прервали свою 4-матчевую беспроигрышную серию, в которой по два раза побеждали и играли вничью.

«Лас-Пальмас» же на прямой выход не рассчитывает, но в плей-офф попасть вполне может. На данный момент он идет седьмым в турнирке, но от заветной шестой строки отстает всего лишь на балл.

Островитяне к данной игре подходят с серией из четырех побед подряд. Правда, в этом отрезке три из них были с разницей в мяч. В минувшем туре они дома одолели 1:0 аутсайдера «Аморебьету».

На своем поле «Эйбар» выступает особенно сильно, да и своего предстоящего противника в последнее время только побеждал. В общем, ставим здесь на викторию хозяев с 0 форой.

Ставка: победа «Эйбара» с форой 0 за 1.55.

«РФШ» — «Супер Нова»

Футбол. Чемпионат Латвии

«РФШ» является действующим чемпионом Латвии. В этом же первенстве он после пяти туров идет на второй строке, выиграв три игры при двух ничьих. От лидера коллектив отстает на четыре очка.

Команда в этом чемпионате забила 18 голов, а пропустила только три. В минувшем туре «РФШ» в выездном матче обыграл «Тукумс» с рекордным счетом 10:0.

«Супер Нова» — дебютант элитного латвийского дивизиона. В прошлом сезоне команда финишировала на третьем месте в первой лиге и получила билет в высший дивизион.

После пяти туров коллектив набрал всего два очка, с которыми идет на предпоследнем месте в турнирной таблице. Так что в элите «Супер Нове» уготована только борьба за выживание.

Действующий чемпион на своем поле не должен испытать проблем с новичком, и наверняка обыграет его уверенно.

Ставка: победа «РФШ» с форой (-2) за 1.43.

«Дерри Сити» — «Шелбурн»

Футбол. Чемпионат Ирландии

В минувшем чемпионате Ирландии «Дерри Сити» финишировал на четвертой строке. В этом же первенстве он уверенно лидирует, оторвавшись от ближайшего преследователя на шесть баллов.

Коллектив за девять туров еще ни разу не проиграл, выиграв семь встреч при двух ничьих. К данной же игре команда подходит после шести викторий подряд.

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«Шелбурн» прошлый сезон провел в первом дивизионе и смог его выиграть, и тем самым получил билет в элиту, где на данный момент находится только во второй части турнирной таблицы.

Коллектив за всю турнирную дистанцию смог выиграть лишь два поединка из девяти проведенных при трех мировых результатах и четырех фиаско.

Хозяева набрали просто превосходный ход, чего не скажешь о гостях, которые к тому же неудачно играют в гостях. В общем, ждем продления победной серии «Дерри Сити».

Ставка: победа «Дерри Сити» за 1.57.

Общий коэффициент — 3.47.