В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Барселона» — «Айнтрахт»

Футбол. Лига Европы

Неделю назад в первом матче данного противостояния «Айнтрахт» в родных стенах разошелся с «Барселоной» ничьей 1:1. Напомним, что каталонцы попали в Лигу Европы из Лиги чемпионов, заняв третье место в группе.

В прошлых раундах плей-офф они выбили «Наполи» и «Галатасарай». В чемпионате Испании же «Барса» идет второй, и наверняка сможет удержаться в топ-4. Накануне она на выезде одержала выездную победу над «Леванте» 3:2, которая стала седьмой подряд в Примере.

«Айнтрахт» сразу же играл в Лиге Европы и на групповой стадии стал первым, и поэтому в плей-офф стартовал со стадии 1/8 финала, где не без приключений прошел испанский «Бетис».

В чемпионате Германии команда при этом выступает слабо, занимая только девятое место, и вряд ли способна побороться за путевки в еврокубки. В последнем поединке Бундеслиги «орлы» дома уступили «Фрайбургу» 1:2.

Каталонцы набрали прекрасный ход, а «Айнтрахт» же совсем результатами не радует. Так что ждем здесь виктории хозяев и ставим на них с форой -1.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1) за 1.65.

«Аталанта» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Лига Европы

В первом поединке данного противостояния команды неделю назад в Германии сыграли между собой вничью 1:1. Напомним, что в данном турнире «Аталанта» оказалась из Лиги чемпионов. Бергамцы уже успели убрать со своего пути греческий «Олимпиакос» и немецкий «Байер».

В чемпионате Италии «боги» выступают неудачно, и уже точно не смогут рассчитывать попасть в топ-4. Накануне они на выезде потерпели поражение от «Сассуоло» 1:2. Отметим, что в десяти последних встречах Серии А клуб побеждал всего дважды.

«РБ Лейпциг» же сперва выступал в Лиге чемпионов, но переместился по итогам группового раунда в ЛЕ, где сперва без борьбы «быки» прошли московский «Спартака», а в 1/8 финала они выбили «Реала Сосьедад».

В чемпионате Германии же коллектив в турнирной таблице идет на четвертом месте, имея хорошие шансы добыть билет в ЛЧ. В последней встрече Бундеслиги «Лейпциг» дома разгромил «Хоффенхайм» 3:0, тем самым добившись шестой виктории в восьми последних матчах.

Обе команды предпочитают атакующий футбол. Так что ожидаем, что они проведут матч в излюбленном стиле и на двоих проведут хотя бы пару мячей.

Ставка: ТБ 2.0 за 1.38.

«ПСВ Эйндховен» — «Лестер»

Футбол. Лига конференций

Неделю назад эти команды в Англии между собой расписали нулевую ничью. «ПСВ Эйндховен» уже успел преодолеть два этапа в ЛК, после того как вылетел из ЛЕ. Сперва справился с израильским «Маккаби», а потом оказался сильней и «Копенгагена», сыграв дома 4:4, на победив в гостях 4:0.

В чемпионате Нидерландов «крестьяне» разместились на второй позиции, отставая от лидера на четыре балла. На выходных они в родных стенах одолели «Ваалвейк» 2:0, тем самым доведя свою серию во внутреннем первенстве до восьми игр без поражений.

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«Лестер» также в данном турнире оказался из Лиги Европы. В 1/16 финала он одержал две виктории над датским «Раннерсом», а потом по сумме двух матчей был сильней французского «Ренна».

В чемпионате Англии «лисы» идут только на девятой строке, и уже не рассчитывают подняться в еврокубковую зону. В последнем проведенном поединке они на дома одолели «Кристал Пэласом» 2:1.

Первый поединок этих команд стал исключением из правил, так как они довольно-таки результативны. Ожидаем, что на этот раз они будут верны своему стилю и на двоих проведут хотя бы пару мячей.

Ставка: ТБ 2.0 за 1.40.

Общий коэффициент — 3.18.