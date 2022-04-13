В экспрессе на среду будут поединки Лиги чемпионов, а также чемпионатов Дании и Эстонии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Атлетико» — «Манчестер Сити»

Футбол. Лига чемпионов

В первом поединке данного противостояния «Манчестер Сити» неделю назад дома победил мадридцев 1:0. В групповой же стадии «Атлетико» с большим трудом занял второе место, а в 1/8 финала выбил «Манчестера Юнайтед».

В испанской Примере «матрасники» идут четвертыми, с небольшим отрывом от пятой строки. С середины февраля коллектив выдал в чемпионате серию из шести побед, которая прервалась в минувшем туре выездным фиаско от «Мальорки» 0:1.

«Манчестер Сити» в своей группе Лиги чемпионов без особых проблем финишировал первым, четыре встречи выиграв и две проиграв. В 1/8 финала «горожане» легко справились со «Спортингом».

В чемпионате Англии коллектив Гвардиолы лидирует, но второе место опережает всего на один балл. На выходных «Сити» в родных стенах сыграл вничью с «Ливерпулем» 2:2.

«Матрасникам» в этой игре уже придется атаковать, чтобы ликвидировать негативный гандикап первой встречи, а «Сити» же будет стремиться свой успех закрепить, так что ожидаем более результативного поединка.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.53.

«Раннерс» — «Мидтъюлланн»

Футбол. Чемпионат Дании

«Раннерс» на первом этапе датского первенства занял пятое место, что позволило ему пробиться в финальную часть чемпионата, где в лучшем случае может рассчитывать на четвертую строку.

В первом туре чемпионского плей-офф коллектив на выезде неожиданно сумел одолеть «Брондбю» 1:0, после чего также в гостях потерпел крупное поражение от «Ольборга» 0:3.

«Мидтъюлланн» по итогам первого раунда чемпионата занял вторую строчку, однако первому месту он проиграл шесть баллов, так что шансов на чемпионство у команды немного.

К тому же в плей-офф коллектив смотрится пока не лучшим образом. Начал он с волевой победы на домашнем поле над «Силькеборгом» 3:2, а затем уже на выезде потерпел поражение от лидирующего «Копенгагена» 0:1.

Как правило, между собой эти клубы играют не особо результативно, забив на двоих больше трех мечей только раз за десять игр.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.53.

«Левадия» — «Калью»

Футбол. Чемпионат Эстонии

«Левадия», которая является действующим чемпионом Эстонии, и в этом первенстве нацелилась на высшие награды. Команда идет пока без потерь, выиграв все пять проведенных встреч.

Причем во всех этих поединках «зелено-белые» пропустили всего лишь один гол, а забить смогли аж 20 мячей. В минувшем туре они на выезде справились с одним из середняков — 1:0.

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«Калью» в прошлом сезоне финишировал на четвертой строке, сильно проиграв топ-2. В этом первенстве он идет на третьей строке, имея столько очков, как и предстоящий соперник.

Правда, гости провели на одну игру больше. У коллектива пять викторий и один проигрыш, причем команда пропустила уже семь голов, а забить смогла в два раза больше.

«Левадия» зачастую одолевает своего предстоящего противника, особенно на своем поле. Так что здесь ожидаем виктории хозяев.

Ставка: победа «Левадии» за 1.63.

Общий коэффициент — 3.81.