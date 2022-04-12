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    Голы в Мадриде и сложный соперник для «Баварии»

    Экспресс дня 12 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 апреля
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    «Бавария»
    В этом экспрессе от LiveSport.ru поставим на матчи Лиги чемпионов и первой шведской лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Бавария» — «Вильярреал»

    Футбол. Лига чемпионов

    Неделю назад в первом поединке данного противостояния «Вильярреал» на домашнем поле одержал викторию 1:0. И данное фиаско стало для мюнхенцев первым в этом розыгрыше Лиги чемпионов. До этого они семь раз побеждали и раз сыграли вничью.

    В чемпионате Германии коллектив выступает также успешно, с хорошим запасом возглавляя турнирную таблицу. В последнем проведенном матче Бундеслиги «Бавария» в родных стенах скромно одолела «Аугсбург» 1:0.

    «Вильярреал» на групповой стадии финишировал вторым. В первом же раунде плей-офф он сумел пройти «Ювентус». В Испании соперники разошлись миром 1:1, а в Турине сильнее были «подводники» 3:0.

    При этом в чемпионате Испании «желтые» не особо успешны, и на данный момент занимают седьмую строчку, выше которой вряд ли поднимутся. Накануне они дома поделили очки с «Атлетиком» из Бильбао 1:1, не сумев победить в третьем туре Примеры подряд.

    В предстоящей же встрече очевидным фаворитом считается клуб из Мюнхен, но испанцы в этой ЛЧ зарекомендовали себя очень хорошо и учитывая результат первого поединка попытаются «засушить» игру, так что поединок вряд ли выйдет очень результативным.

    Ставка: ТМ 4,0 за 1.49.

    «Реал» — «Челси»

    Футбол. Лига чемпионов

    В первой встрече данного противостояния неделю назад «Реал» на выезде одолел «Челси» 3:1. На групповой стадии испанцы были первым, а в стартовом раунде плей-офф они по сумме двух встреч оказались сильней ПСЖ — 3:1 и 0:1.

    В чемпионате Испании уверенно турнирную таблицу возглавляют и почти решили вопрос с чемпионством. Накануне они в родных стенах одолели «Хетафе» 2:0, что стало для них шестой викторией в семи последних турах Примеры.

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    «Челси» на групповой стадии финишировал на второй позиции, а в 1/8 финала плей-офф команда без проблем прошел «Лилль», выиграв оба поединка — 2:0 и 2:1.

    В чемпионате Англии же лондонцы идут третьими, и выше вряд ли поднимутся. В последнем проведенном матче Премьер-лиги они в гостях разгромили «Саутгемптон» 6:0, а неделей ранее в родных стенах уступили «Брентфорду» 1:4.

    Результат первого матча обязывает «Челси» идти большими силами в атаку, оголяя свои тылы. Так что ожидаем, что и сейчас результативность должна превысить два гола.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.43.

    «Эребру» — «Йёнчёпинг»

    Футбол. Чемпионат Швеции

    «Эребру» в прошлом сезоне вылетел из высшего дивизиона, заняв предпоследнее место в турнирной таблице, заработав всего лишь 18 очков в 30 играх.

    В первом дивизионе команда стартовала также неудачно, проиграв «Браге» на выезде 0:3, тем самым продлив безвыигрышную серию в официальных поединках до 15 встреч.

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    «Йёнчёпинг» провел прошлый сезон в первом дивизионе, финишировав в нем только в середине турнирной таблицы, совсем немного оторвавшись от зоны переходных матчей.

    Новое же первенство команда начала с домашнего поражения от «Эскильстуны» со счетом 2:3. Стоит отметить, что в официальных играх «Эребру» давно не проигрывает своему предстоящему противнику.

    В данном противостоянии прогнозируем, что хозяева не уступят, так как удачно играют со своим оппонентом в последнее время.

    Ставка: 1Х за 1.30.

    Общий коэффициент — 2.76.

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    Экспресс дня 12 апреля: прогноз, ставка (2.76), статистика, коэффициенты матча 12.04.2022. Экспресс. Голы в Мадриде и сложный соперник для «Баварии»
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