В этом экспрессе от LiveSport.ru поставим на матчи Лиги чемпионов и первой шведской лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бавария» — «Вильярреал»

Футбол. Лига чемпионов

Неделю назад в первом поединке данного противостояния «Вильярреал» на домашнем поле одержал викторию 1:0. И данное фиаско стало для мюнхенцев первым в этом розыгрыше Лиги чемпионов. До этого они семь раз побеждали и раз сыграли вничью.

В чемпионате Германии коллектив выступает также успешно, с хорошим запасом возглавляя турнирную таблицу. В последнем проведенном матче Бундеслиги «Бавария» в родных стенах скромно одолела «Аугсбург» 1:0.

«Вильярреал» на групповой стадии финишировал вторым. В первом же раунде плей-офф он сумел пройти «Ювентус». В Испании соперники разошлись миром 1:1, а в Турине сильнее были «подводники» 3:0.

При этом в чемпионате Испании «желтые» не особо успешны, и на данный момент занимают седьмую строчку, выше которой вряд ли поднимутся. Накануне они дома поделили очки с «Атлетиком» из Бильбао 1:1, не сумев победить в третьем туре Примеры подряд.

В предстоящей же встрече очевидным фаворитом считается клуб из Мюнхен, но испанцы в этой ЛЧ зарекомендовали себя очень хорошо и учитывая результат первого поединка попытаются «засушить» игру, так что поединок вряд ли выйдет очень результативным.

Ставка: ТМ 4,0 за 1.49.

«Реал» — «Челси»

Футбол. Лига чемпионов

В первой встрече данного противостояния неделю назад «Реал» на выезде одолел «Челси» 3:1. На групповой стадии испанцы были первым, а в стартовом раунде плей-офф они по сумме двух встреч оказались сильней ПСЖ — 3:1 и 0:1.

В чемпионате Испании уверенно турнирную таблицу возглавляют и почти решили вопрос с чемпионством. Накануне они в родных стенах одолели «Хетафе» 2:0, что стало для них шестой викторией в семи последних турах Примеры.

«Челси» на групповой стадии финишировал на второй позиции, а в 1/8 финала плей-офф команда без проблем прошел «Лилль», выиграв оба поединка — 2:0 и 2:1.

В чемпионате Англии же лондонцы идут третьими, и выше вряд ли поднимутся. В последнем проведенном матче Премьер-лиги они в гостях разгромили «Саутгемптон» 6:0, а неделей ранее в родных стенах уступили «Брентфорду» 1:4.

Результат первого матча обязывает «Челси» идти большими силами в атаку, оголяя свои тылы. Так что ожидаем, что и сейчас результативность должна превысить два гола.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.43.

«Эребру» — «Йёнчёпинг»

Футбол. Чемпионат Швеции

«Эребру» в прошлом сезоне вылетел из высшего дивизиона, заняв предпоследнее место в турнирной таблице, заработав всего лишь 18 очков в 30 играх.

В первом дивизионе команда стартовала также неудачно, проиграв «Браге» на выезде 0:3, тем самым продлив безвыигрышную серию в официальных поединках до 15 встреч.

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«Йёнчёпинг» провел прошлый сезон в первом дивизионе, финишировав в нем только в середине турнирной таблицы, совсем немного оторвавшись от зоны переходных матчей.

Новое же первенство команда начала с домашнего поражения от «Эскильстуны» со счетом 2:3. Стоит отметить, что в официальных играх «Эребру» давно не проигрывает своему предстоящему противнику.

В данном противостоянии прогнозируем, что хозяева не уступят, так как удачно играют со своим оппонентом в последнее время.

Ставка: 1Х за 1.30.

Общий коэффициент — 2.76.