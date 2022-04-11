«Альмерия» — «Понферрадина»
Футбол. Чемпионат Испании
На данный момент «Альмерия» находится на третьей строке в турнирной таблице второго испанского дивизиона, уступая два очка второй позиции, имея матч в запасе. Так что если она выиграет в этой игре то поднимется на второе место.
Весенний отрезок первенства пока не особо хорошо удается андалузцам. Так за пять проведенных встреч они выиграли лишь раз, а также дважды уступили и столько матчей свели вничью.
«Понферрадина» же еще может зацепиться за зону плей-офф, но на прямой вылет она уже не рассчитывает. Сейчас она идет на восьмой строчке, однако от заветной шестой позиции отстает на два балла при игре в запасе.
В последнем своем отрезке чемпионата коллектив выступает не лучшим образом, имея на данный момент 6-матчевую безвыигрышную серию, в которой сперва четыре раза сыграл вничью, а потом дважды подряд уступал.
Так как потеря очков в этой игре может дорого обойтись обеим командам, то ждем здесь осторожной игры с минимумом забитых мячей.
Ставка: ТМ 3,0 за 1.50.
«Париж» — «Дижон»
Футбол. Чемпионат Франции
«Париж» уже точно сможет участвовать в плей-офф за место в Лиге 1, но даже еще может зацепиться за прямой выход. Сейчас он идет пятым, однако в случае победы в этой игре поднимется на третью строку с отставанием в два очка от второй позиции.
Столичный коллектив неудачно проводит свой последний отрезок из пяти поединков, только раз победив в нем при двух ничьих и двух фиаско, одно из которых было в прошлом туре от лидирующей «Тулузы» в гостях 1:2.
«Дижон», который прошлый сезон провел в элите французского дивизиона, в Лиге 2 на данный момент находится в середине турнирной таблицы, где наверняка и останется.
К данной же игре «совы» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой дважды расписали мировые и трижды выиграли, но соперники в этот период были средней руки.
На своем поле один из претендентов на повышение в классе должен справиться с соперником, утратившим уже турнирную мотивацию. Однако для перестраховки поставим на хозяев с 0 форой.
Ставка: победа «Парижа» с форой 0 за 1.48.
«Мальме» — «Эльфсборг»
Футбол. Чемпионат Швеции
«Мальме» в прошлом сезоне стал чемпионом Швеции, но опередил второй АИК только по дополнительным показателям. Команда на внутренней арене уже давно не проигрывала.
В этом же году она хорошо выступила в Кубке страны и вышла в финал, а в чемпионате успела провести только одну игру, одолев в гостях «Кальмар» со счетом 1:0.
«Эльфсборг» минувшее первенство завершил на четвертой строке в турнирной таблице, отстав от своего предстоящего противника всего лишь на четыре пункта.
В этом сезоне коллектив также поучаствовал в Кубке Швеции, где прекратил борьбу на стадии 1/2 финала, а в матче чемпионата дома уступил скромному «Мьелбю» со счетом 0:2.
«Мальме» в лучшей форме подошел к началу сезона, да с «Эльфсборгом» играет удачно, особенно дома. Так что в этом матче ставим на викторию хозяев.
Ставка: победа «Мальме» за 1.61.
Общий коэффициент — 3.57.