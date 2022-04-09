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    Ставка на грандов оправдает себя

    Экспресс дня 9 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 9 апреля
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    «Интер»
    В очередном экспрессе рассмотрим поединки чемпионатов Германии, Италии и Нидерландов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Бавария» — «Аугсбург»

    Футбол. Чемпионат Германии

    В середине недели «Бавария» потерпела поражение в Испании от «Вильярреала» (0:1) в первом четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов. И теперь через неделю она попытается исправить ситуацию в свою пользу.

    А вот в чемпионате Германии мюнхенский клуб уверенно мчится к очередному чемпионскому титула, с большим отрывом возглавляя турнирную таблицу. В своей последней игре Бундеслиги «Бавария» в гостях разгромила «Фрайбург» 4:1.

    «Аугсбург» еще не обезопасил себя от вылета. За шесть туров до завершения чемпионата страны он находится на 13-й позиции, опережая опасную зону на шесть пунктов.

    «Фуггеры» довольно-таки неплохо проводят свой последний отрезок первенства, выиграв три поединка из четырех при одном фиаско. В минувшем туре они дома переиграли 2:1 «Майнц».

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    • Так как мюнхенцам предстоит после этой игры провести ответку в ЛЧ, то не думаем, что они здесь уж очень крупно победят. Так что ставим на гостей с форой +3.

    Ставка: победа «Аугсбурга» с форой (+3) за 1.65.

    «Интер» — «Верона»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Интер» еще не теряет надежды защитить свой чемпионский титул в Италии. На данный момент он идет третьим, отставая от первой строки на четыре очка, но имеет еще один поединок в запасе.

    К данной игре «нерадзурри» подходят с 7-матчевой беспроигрышной серией во всех турнирах, где они трижды победили. В своей последней игре Серии А «Интер» в Турине переиграл «Ювентус» — 1:0.

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    «Верона» в этом чемпионате Италии уже решила свои задачи на сезон. Команда плотно засела в середине турнирной таблицы, где наверняка и останется.

    Коллектив очень неплохо проводит свой последний отрезок. Так, из семи последних встреч он проиграл лишь раз, а также по три раза играл вничью и побеждал. В минувшем туре «Верона» на своем поле одолела 1:0 «Дженоа».

    На своей арене «Интер» просто обязан брать три очка с середняком лиги. Ожидаем, что хозяева смогут победить и пробить фору в -1.

    Ставка: победа «Интера» с форой (-1) за 1.58.

    «Аякс» — «Спарта» Роттердам

    Футбол. Чемпионат Нидерландов

    «Аякс» за шесть туров до финиша нидерландского первенства идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись от второго ПСВ на четыре балла. Так что вопрос с чемпионством еще открыт.

    Амстердамцы в рамках чемпионата страны вышли победителями из своих последних четырех поединка, правда, в трех случаях выиграв с разницей в один мяч. В минувшем же туре «Аякс» в гостях переиграл «Гронинген» со счетом 3:1.

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    «Спарте» же предстоит еще побороться за сохранение прописки в элитном дивизионе. На данный момент она находится в опасной зоне, но от спасительной позиции ее отделяет лишь балл.

    Клуб из Роттердама неплохо проводит свой последний отрезок из пяти игр, проиграв только раз. Также в этом отрезке он смог добиться двух выигрышей и столько же раз сыграв вничью.

    «Аякс» очень хорошо играет против предстоящего противника, зачастую его уверенно обыгрывая. Вот и в этом поединке ждем виктории хозяев с разницей минимум в два гола.

    Ставка: победа «Аякса» с форой (-2) за 1.40.

    Общий коэффициент — 3.64.

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    Экспресс дня 9 апреля: прогноз, ставка (3.64), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Экспресс. Ставка на грандов оправдает себя
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