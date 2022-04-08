В этом экспрессе поставим на матчи Примеры, Сегунды и ирландского первенства. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Севилья» — «Гранада»

Футбол. Чемпионат Испании

«Севилья» ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас она еще с двумя командами делит вторую строку, но пятая позиция отстает от этой компании на четыре очка.

Вот уже как четыре матча в рамках Примеры «нервионцы» победить не могут. Сперва в этом отрезке они выдали три ничьи подряд, а потом проиграли на выезде «Барселоне» со счетом 0:1.

«Гранаде» же предстоит отстаивать своем место в элитном дивизионе. На текущий момент коллектив идет на 16-й позиции, однако от опасной зоны оторвался всего лишь на три пункта.

В двух последних турах «красно-белые» смогли набрать четыре очка, заработав их с командами из второй половины турнирки. Перед этим же они проиграли семь игр из десяти при трех мировых исходах.

Так как «Севилья» рискует выпасть из топ-4, то ей просто необходимо брать три очка в игре с командой из нижней части турнирки.

Ставка: победа «Севильи» за 1.45.

«Луго» — «Картахена»

Футбол. Чемпионат Испании

Хотя «Луго» и засел во второй половине турнирной таблицы Сегунды, но вылет команде особо не грозит, так как от опасной зоны она оторвалась на 11 баллов.

Коллектив переживает не лучшие времена, ведь смог выиграть лишь одну игру из последних девяти. Правда, и проиграл он в этот период только три раза и еще пять встреч свел вничью.

«Картахена» же еще может зацепиться за зону плей-офф. На данный момент она разместилась на десятой позиции, но от заветной шестой строки отстает на пять пунктов.

«Подводники» также в последнем своем отрезке не блещут, выиграв за аналогичный период всего дважды при одной мировой и аж шести поражениях. Правда, в этом отрезке забивая почти в каждой игре.

Хотя обе команды выступают в последнее время и неважно, но они исправно забивают почти в каждой игре. Отсюда ждем хотя бы пару мячей.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.61.

«Сент-Патрикс» — «Дандолк»

Футбол. Чемпионат Ирландии

В прошлом сезоне «Сент-Патрикс» финишировал на второй позиции в ирландском первенстве, а в этом на текущий момент находится на третьей позиции, уступая лишь балл второму месту.

За всю турнирную дистанцию команда четыре раза выиграла, раз сыграла вничью и трижды уступала. И вот уже как два тура она не может выиграть, набрав за это время лишь балл.

Все прогнозы на футбол

Позапрошлый чемпион Ирландии провали прошлый сезон, да и в этом выступает не лучшим образом, находясь сейчас на пятой строке, но от предстоящего противника отстает на два очка.

Коллектив уступил пока только раз, однако и выиграть смог всего лишь дважды, а также пять встреч свел вничью. В прошлом туре он дома обыграл аутсайдера, а перед этим имел 4-матчевую безвыигрышную серию.

«Сент-Патрикс» в последнее время хорошо играет против «Дандолка», так что дома не должен уступать.

Ставка: 1Х за 1.33.

Общий коэффициент — 3.10.