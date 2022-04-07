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    «Барса» справится с немцами, низы в Лондоне и возможная виктория «Лестера»

    Экспресс дня 7 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 апреля
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    «Барселона»
    В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Айнтрахт» — «Барселона»

    Футбол. Лига Европы

    На групповой стадии данного турнира «Айнтрахт» финишировал на первой строчке, поэтому сразу же попал в 1/8 финала, где не без проблем справился с испанским «Бетисом».

    Что касается чемпионате Германии, то там «орлы» находятся в середине турнирной таблицы, существенно отставая от еврокубковой строки. Накануне они дома не справились с аутсайдером «Гройтер Фюрт» — 0:0.

    «Барселона» оказалась в Лиге Европы после того как вылетела из Лиги чемпионов, заняв на групповом этапе третьей место. Сперва в этом турнире она прошла «Наполи», а затем справилась и с турецким «Галатасараем».

    В чемпионате Испании каталонцы сейчас идут вторыми, и наверняка смогут финишировать в топ-4. Накануне они в рамках Примеры дома одолели 1:0 «Севилью».

    Каталонцы набрали просто фантастический ход, а вот немцы пребывают явно не в лучших кондициях. В общем, прогнозируем здесь викторию испанцев.

    Ставка: победа «Барселоны» за 1.70.

    «Вест Хэм» — «Лион»

    Футбол. Лига Европы

    «Вест Хэм» уверенно преодолел групповой раунд Лиги Европы, став в квартете первым, и попал в 1/8 финала плей-офф, где достаточно неожиданно оказался сильней «Севильи».

    Что же касается чемпионата Англии, то лондонская команда занимает шестую строчку, но еще не утратила шансов и на четвертое место. На выходных «молотки» в родных стенах одолели «Эвертон» 2:1.

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    «Лион» также стал победителем своей группы в Лиге Европы выиграл, выиграв пять встреч при одной мировой. В 1/8 финала «ткачи» сумели пройти «Порту», победив 1:0 в гостях и сыграв дома 1:1.

    А вот в чемпионате Франции «львы» выступают не стабильно, находясь только на девятой позиции. Накануне «Лион» на своем поле добился виктории над «Анже» 3:2, которая стала только второй за шесть последних игр в Лиге 1.

    Оба соперника в этой игре наверняка сыграют осторожно, поэтому высокой результативности здесь не получится.

    Ставка: ТМ 3.0 за 1.50.

    «Лестер» — «ПСВ Эйндховен»

    Футбол. Лига конференций

    «Лестер» свою еврокомпанию начал с Лиги Европы, где смог в группе стать только третьим, получив тем самым билет в Лигу конференций, где поочередно уже справился с датским «Раннерсом» и французским «Ренном».

    В чемпионате Англии «лисы» идут всего десятыми, и уже не на что серьезное не претендуют. Накануне коллектив на выезде разошелся миром с «Манчестером Юнайтед» 1:1.

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    «ПСВ Эйндховен» также перебрался в Лигу конференций из Лиги Европы. В первом раунде плей-офф он прошел «Маккаби», а затем оказался сильней «Копенгагена».

    В чемпионате Нидерландов «крестьяне» на текущий момент занимают второе место, уступая лидеру четыре балла. Накануне они на выезде сыграли вничью с «Твенте» 3:3, прервав тем самым свою серию из шести побед.

    «Лисы» посильнее своего предстоящего противника и на своем поле проиграть не должны, как минимум.

    Ставка: 1Х за 1.37.

    Общий коэффициент — 3.49.

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    Экспресс дня 7 апреля: прогноз, ставка (3.49), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Экспресс. «Барса» справится с немцами, низы в Лондоне и возможная виктория «Лестера»
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