«Вильярреал» — «Бавария»
Футбол. Лига чемпионов
«Вильярреал» на групповом этапе турнира стал вторым, отстав от «Манчестера Юнайтед» на один балл. В 1/8 финала «подводники» сенсационно прошли «Ювентус», сыграв дома 1:1, но победив крупно в гостях 3:0.
В чемпионате же Испании коллектив идет только седьмым, и выше особо подняться вряд ли сможет. Накануне «желтые» в Примере в гостях уступил «Леванте» 0:2, потерпев тем самым третье поражение за четыре последних тура.
«Бавария» на групповой стадии Лиги чемпионов выиграла все шесть встреч с общим счетом 22:3. В первом же раунде плей-офф коллектив по сумме двух матчей оказался сильней «Зальцбурга», сыграв вничью в Австрии 1:1, а в Мюнхене крупно выиграв 7:1.
В чемпионате Германии мюнхенская команда выступает также уверенно, лидируя с солидным запасом перед вторым местом. На выходных она на выезде легко разобралась с «Фрайбургом» 4:1.
В предстоящем поединке клуб из Мюнхена считается фаворитом, но в Испании он вряд ли сможет много забить, даже если победит. В общем, ставим здесь на ТМ 3,5.
Ставка: ТМ 3,5 ха 1.60.
«Аугсбург» — «Майнц»
Футбол. Чемпионат Германии
В турнирной таблице Бундеслиги «Аугсбург» разместился на 14 позиции с 29 баллами. 16 место он обходит всего на три очка, так что коллективу предстоит отстаивать свое право играть в элите.
Во втором круге первенства «фуггеры» в пяти встречах терпели поражения, трижды побеждали и два раза сыграли вничью. В минувшем туре они в родных стенах одержали крупную викторию над «Вольфсбургом» 3:0.
«Майнц» в текущем чемпионате Германии находится сейчас на десятой строчке, имея 38 очков. За зону еврокубков команда способна побороться только теоретически.
В этом году «карнавальщики» в первенстве по четыре раза одерживали виктории и уступали, а также дважды играли вничью. В прошлом туре они на выезде расписали мировую с «Боруссией» из Менхенгладбаха 1:1.
«Аугсбург» на домашнем поле играет весьма неплохо, проиграв только раз во втором круге. В общем, здесь ставим с Х на хозяев.
Ставка: 1Х за 1.67.
«Црвена Звезда» — «Бачка-Топола»
Футбол. Кубок Сербии
«Црвена Звезда» ведет борьбу с «Партизаном» за золотые медали сербского чемпионата. Сейчас она идет на второй позиции, но своему конкуренту проигрывает только по разнице мячей.
В рамках первенства страны «звездаши» вышли победителями из девяти последних игр. В кубковом же розыгрыше они до этой стадии прошли два раунда, побеждая каждый раз по 1:0.
«Бачка-Топола» находится на шестой позиции в турнирной таблице и уже точно пробьется в финальную восьмерку, так как опережает девятую строку на четыре балла за тур до финиша первой части.
К данной игре коллектив подходит после гостевого фиаско от «Партизана» 0:2, которым они прервали свою 6-матчевую серию без неудач. В Кубке он оба раунда прошел без особых усилий.
На своем поле «звездаши» зачастую обыгрывают своего предстоящего противника уверенно. Ожидаем, что и сейчас викторий будет с разницей минимум в пару мячей.
Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-1,5) за 1.49.
Общий коэффициент — 3.98.