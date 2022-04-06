В этом экспрессе поставим на матчи Лиги чемпионов, Кубка Сербии и чемпионата Германии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Вильярреал» — «Бавария»

Футбол. Лига чемпионов

«Вильярреал» на групповом этапе турнира стал вторым, отстав от «Манчестера Юнайтед» на один балл. В 1/8 финала «подводники» сенсационно прошли «Ювентус», сыграв дома 1:1, но победив крупно в гостях 3:0.

В чемпионате же Испании коллектив идет только седьмым, и выше особо подняться вряд ли сможет. Накануне «желтые» в Примере в гостях уступил «Леванте» 0:2, потерпев тем самым третье поражение за четыре последних тура.

«Бавария» на групповой стадии Лиги чемпионов выиграла все шесть встреч с общим счетом 22:3. В первом же раунде плей-офф коллектив по сумме двух матчей оказался сильней «Зальцбурга», сыграв вничью в Австрии 1:1, а в Мюнхене крупно выиграв 7:1.

В чемпионате Германии мюнхенская команда выступает также уверенно, лидируя с солидным запасом перед вторым местом. На выходных она на выезде легко разобралась с «Фрайбургом» 4:1.

В предстоящем поединке клуб из Мюнхена считается фаворитом, но в Испании он вряд ли сможет много забить, даже если победит. В общем, ставим здесь на ТМ 3,5.

Ставка: ТМ 3,5 ха 1.60.

«Аугсбург» — «Майнц»

Футбол. Чемпионат Германии

В турнирной таблице Бундеслиги «Аугсбург» разместился на 14 позиции с 29 баллами. 16 место он обходит всего на три очка, так что коллективу предстоит отстаивать свое право играть в элите.

Во втором круге первенства «фуггеры» в пяти встречах терпели поражения, трижды побеждали и два раза сыграли вничью. В минувшем туре они в родных стенах одержали крупную викторию над «Вольфсбургом» 3:0.

«Майнц» в текущем чемпионате Германии находится сейчас на десятой строчке, имея 38 очков. За зону еврокубков команда способна побороться только теоретически.

В этом году «карнавальщики» в первенстве по четыре раза одерживали виктории и уступали, а также дважды играли вничью. В прошлом туре они на выезде расписали мировую с «Боруссией» из Менхенгладбаха 1:1.

«Аугсбург» на домашнем поле играет весьма неплохо, проиграв только раз во втором круге. В общем, здесь ставим с Х на хозяев.

Ставка: 1Х за 1.67.

«Црвена Звезда» — «Бачка-Топола»

Футбол. Кубок Сербии

«Црвена Звезда» ведет борьбу с «Партизаном» за золотые медали сербского чемпионата. Сейчас она идет на второй позиции, но своему конкуренту проигрывает только по разнице мячей.

В рамках первенства страны «звездаши» вышли победителями из девяти последних игр. В кубковом же розыгрыше они до этой стадии прошли два раунда, побеждая каждый раз по 1:0.

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«Бачка-Топола» находится на шестой позиции в турнирной таблице и уже точно пробьется в финальную восьмерку, так как опережает девятую строку на четыре балла за тур до финиша первой части.

К данной игре коллектив подходит после гостевого фиаско от «Партизана» 0:2, которым они прервали свою 6-матчевую серию без неудач. В Кубке он оба раунда прошел без особых усилий.

На своем поле «звездаши» зачастую обыгрывают своего предстоящего противника уверенно. Ожидаем, что и сейчас викторий будет с разницей минимум в пару мячей.

Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-1,5) за 1.49.

Общий коэффициент — 3.98.