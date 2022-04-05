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    Испытание для «Атлетико» и победы фаворитов в Чемпионшипе

    Экспресс дня 5 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 апреля
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    Диего Симеоне
    В очередном экспрессе рассмотрим два матча Чемпионшипа, а также первую встречу «Манчестер Сити» и «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Миллуолл» — «Суонси»

    Футбол. Чемпионшип

    У «Миллуолла» по-прежнему остаются шансы на попадание в топ-6, что позволит ему принять участие в плей-офф за право выхода в Премьер-лиге.

    Для этого, правда, команде Гэри Роуэтта надо пройти оставшуюся часть дистанции почти без потерь. И эту задачу, безусловно, нельзя назвать легко выполнимой.

    Но, например, где-то месяц назад «Миллуолл» выдал серию из пяти побед. После этого случился небольшой спад, но ситуацию точно нельзя назвать критичной: в пяти предыдущих матчах хозяева потерпели только одно поражение.

    И да, «Миллуолл» очень опасен как раз на своем поле. В пяти недавних домашних матчах «львы» набрали 13 очков и пропустили лишь один мяча.

    В общем, ставка на победу «Миллуолл» против застрявшего где-то в середине таблицы «Суонси» выглядит вполне логично.

    Ставка: победа «Миллуолла» за 2.24.

    «Манчестер Сити» — «Атлетико»

    Футбол. Лига чемпионов

    В этом противостоянии, в первую очередь, будет интересно понаблюдать за тем, как Диего Симеоне и команда собираются сдерживать бесконечные и почти всегда очень настырные атаки «Манчестер Сити».

    И надо признать, что в целом это один из худших сезонов «Атлетико» в плане игры в обороне. «Матрасники» пропускают непозволительно много, и до недавних пор Симеоне был в шоке, абсолютно не понимая, что происходит.

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    Приятным исключением стали лишь два матча с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала ЛЧ. Но тут надо понимать, что команда их красной части Манчестера сама виновата в том, что так и не смогла вскрыть оборону «Атлетико» — до возможностей «Ман Сити» ей очень далеко.

    Можно не сомневаться, что на этот раз визит в Манчестер станет для «Атлетико» испытанием. И гости из Мадрида останутся довольны даже в том случае, если смогут избежать разгромного поражения.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.40.

    «Уиган» — «Аккрингтон»

    Футбол. Чемпонат Англии. Первый дивизион

    Для «Уигана» предстоящие матчи станут ключевыми. У хозяев, которые на данный момент занимают второе место, есть отличный шанс вернуться в Чемпионшип.

    Помимо того, что «Уиган» отстает от идущего первым «Ротерхэма» только по дополнительным показателям, у него еще есть несколько матчей в запасе.

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    Ну а матч против «Аккрингтона» — это шикарный шанс добавить в свою копилку еще три очка. Соперник уже ни за что не борется, спокойно доигрывает сезон, и вполне вероятно, что большого сопротивления с его стороны не будет.

    К слову, в первом круге «Уиган» выиграл на поле «Аккрингтона» со счетом 4:1.

    Ставка: победа «Уигана» за 1.61.

    Общий коэффициент — 5.04.

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    Экспресс дня 5 апреля: прогноз, ставка (5.04), статистика, коэффициенты матча 05.04.2022. Экспресс. Испытание для «Атлетико» и победы фаворитов в Чемпионшипе
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