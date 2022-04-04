ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Арсенал» снова выиграет, «Реал Сосьдад» дожмет каталонцев

    Экспресс дня 4 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 4 апреля
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В семи предыдущих турах «Арсенал» одержал шесть побед
    В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в чемпионатах Англии, Испании и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Кристал Пэлас» — «Арсенал»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Арсенал» шикарно провел отрезок перед паузой на матчи сборных. В семи предыдущих турах «канониры» одержали шесть побед, и для них это что-то невероятное.

    И вообще, прогресс «Арсенала» впечатляет. Благодаря усердной работе Микеля Артеты команда сделала огромный шаг вперед.

    В контексте предстоящей игры важно отметить, что «Арсенал» не потерял ни одного очка в пяти предыдущих матчах АПЛ на выезде.

  • Топ-5 задач «Манчестер Сити» на летнем трансферном рынке
  • Хосепа Гвардиолу ждет еще одно непростое лето
  • 31/03/2022

    • «Кристал Пэлас» на самом деле в последнее время тоже выглядел очень солидного. В середине марта команда Патрика Виейра сыграла вничью с «Манчестер Сити» и разгромила в Кубке Англии «Кристал Пэлас». Но против «Арсенала» будет сложно — соперник играет очень мощно.

    Ставка: победа «Арсенала» за 2.10.

    «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»

    Футбол. Чемпионат Испании

    У «Реал Сосьедада» был сложный период, но он давным-давно позади. В этом году клуб из Сан-Себастьяна потерпел лишь два поражения. Баски уступили на поле «Атлетика» и мадридского «Реала», тогда как во всех остальных матчах они обязательно набирали очки.

    И самое главное: в пяти предыдущих матчах на своем поле «Реал Сосьедад» набрал 13 очков и не пропустил ни одного мяча.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 15ИгратьФрибет для новых игроковbetboom

    Что касается «Эспаньола», то у него в текущем чемпионате всего лишь одна гостевая победа.

    В общем, скорее всего, «Реал Сосьедад» выиграет, а матч при этом получится не очень результативным. Не исключено, что хозяевам хватит для победы одного гола.

    Ставка: победа «Реал Сосьедада» за 1.62.

    «Милан» — «Болонья»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Милан» с недавних пор единолично возглавляет таблицу Серии А. Отрыв от конкурентов пока незначительный, но, судя по недавним матчам, подвинуть «россонери» с первого места будет непросто.

    Как ни странно, «Милан» в последнее время демонстрирует отличную игру в обороне. Команда Стефано Пиоли пропустила больше одного мяча только в одном из десяти предыдущих матчей.

    Все прогнозы на Серию А

    «Болонья», в свою очередь, спокойно доигрывает сезон. Гости находятся в середине таблицы на довольно приличном расстоянии от зоны вылета, и это, похоже, начинает сказываться на их мотивации.

    Как ни крути, а в этом матче очень сложно не поставить на «Милан».

    Ставка: победа «Милана» за 1.39.

    Общий коэффициент — 4.72.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Витебск — Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Фиорентина — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Страсбург — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Тараз — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Мактаарал — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Удинезе — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Клермон — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Метц — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Экспресс дня 4 апреля: прогноз, ставка (4.72), статистика, коэффициенты матча 04.04.2022. Экспресс. «Арсенал» снова выиграет, «Реал Сосьдад» дожмет каталонцев
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры