В новом экспрессе рассмотрим ближайшие матчи в чемпионатах Англии, Испании и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Кристал Пэлас» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии

«Арсенал» шикарно провел отрезок перед паузой на матчи сборных. В семи предыдущих турах «канониры» одержали шесть побед, и для них это что-то невероятное.

И вообще, прогресс «Арсенала» впечатляет. Благодаря усердной работе Микеля Артеты команда сделала огромный шаг вперед.

В контексте предстоящей игры важно отметить, что «Арсенал» не потерял ни одного очка в пяти предыдущих матчах АПЛ на выезде.

«Кристал Пэлас» на самом деле в последнее время тоже выглядел очень солидного. В середине марта команда Патрика Виейра сыграла вничью с «Манчестер Сити» и разгромила в Кубке Англии «Кристал Пэлас». Но против «Арсенала» будет сложно — соперник играет очень мощно.

Ставка: победа «Арсенала» за 2.10.

«Реал Сосьедад» — «Эспаньол»

Футбол. Чемпионат Испании

У «Реал Сосьедада» был сложный период, но он давным-давно позади. В этом году клуб из Сан-Себастьяна потерпел лишь два поражения. Баски уступили на поле «Атлетика» и мадридского «Реала», тогда как во всех остальных матчах они обязательно набирали очки.

И самое главное: в пяти предыдущих матчах на своем поле «Реал Сосьедад» набрал 13 очков и не пропустил ни одного мяча.

Что касается «Эспаньола», то у него в текущем чемпионате всего лишь одна гостевая победа.

В общем, скорее всего, «Реал Сосьедад» выиграет, а матч при этом получится не очень результативным. Не исключено, что хозяевам хватит для победы одного гола.

Ставка: победа «Реал Сосьедада» за 1.62.

«Милан» — «Болонья»

Футбол. Чемпионат Италии

«Милан» с недавних пор единолично возглавляет таблицу Серии А. Отрыв от конкурентов пока незначительный, но, судя по недавним матчам, подвинуть «россонери» с первого места будет непросто.

Как ни странно, «Милан» в последнее время демонстрирует отличную игру в обороне. Команда Стефано Пиоли пропустила больше одного мяча только в одном из десяти предыдущих матчей.

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«Болонья», в свою очередь, спокойно доигрывает сезон. Гости находятся в середине таблицы на довольно приличном расстоянии от зоны вылета, и это, похоже, начинает сказываться на их мотивации.

Как ни крути, а в этом матче очень сложно не поставить на «Милан».

Ставка: победа «Милана» за 1.39.

Общий коэффициент — 4.72.