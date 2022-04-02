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    Ставим на виктории сербских и фарерского грандов

    Экспресс дня 2 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 2 апреля
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    «Партизан»
    В этом экспрессе поставим на матчи чемпионатов Сербии и Фарерских островов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Партизан» — «Бачка-Топола»

    Футбол. Чемпионат Сербии

    «Партизан» идет во главе турнирной таблицы сербского чемпионата, но вторую «Црвену Звезду» он опережает только по разнице мячей. От других же конкурентов запас значительный.

    У «гробарей» в текущем первенстве только одно поражение, которое было в конце февраля от своего своего главного преследователя — 0:2. После этого в чемпионате они раз сыграли вничью и добились трех выигрышей, правда, все с разницей в один мяч.

    «Бачка-Топола» находится на пятой позиции в турнирной таблице и наверняка пробьется в финальную восьмерку, так как опережает девятую строку на пять баллов за два тура до финиша первой части.

    К данной игре коллектив подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой поровну поделил мировые исходы и выигрыши, все с минимальным преимуществом.

    «Партизан» зачастую обыгрывает своего предстоящего противника, но не всегда убедительно. Сейчас тоже ждем выигрыша хозяев и ставим на них с форой — 1.

    Ставка: победа «Партизана» с форой (-1) за 1.38.

    «Раднички» Ниш — «Црвена Звезда»

    Футбол. Чемпионат Сербии

    За два тура до финиша первой части сербского первенства «Раднички» разместились на четвертой позиции в турнирной таблице, уже решив свой вопрос с участием в финальной части чемпионата.

    Клуб из Ниша не знает горечи поражений на протяжении последних шести встреч первенства. Правда, за этот период он смог добыть всего две виктории и четыре поединка свел вничью.

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    «Црвена Звезда» ведет борьбу с «Партизаном» за золотые медали сербского чемпионата. Сейчас она идет на второй позиции, но своему конкуренту проигрывает только по разнице мячей.

    В рамках первенства страны «звездаши» вышли победителями из восьми последних игр. Причем в большинстве случаев выигрыши были убедительными, с разницей в два и более мячей.

    «Црвена Звезда» удачно играет со своим предстоящем противником, обыгрывая его в двух матчах в последних сезонах. Ожидаем, что и на этот раз сильнее будут гости.

    Ставка: победа «Црвены Звезды» за 1.41.

    «Б-68 Тофтир» — «ХБ Торсхавн»

    Футбол. Чемпионат Фарерских островов

    «Б-68 Тофтир», который только поднялся в прошлом сезоне из первой лиги, довольно-таки неплохо провел прошлый чемпионат Фарер, финишировав на восьмой строке в турнирке.

    В этом же первенстве он пока тоже выступает неплохо, как для себя. В трех играх он набрал четыре очка, причем смог обыграть на выезде крепкий «НСИ Рунавик» со счетом 2:0.

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    «ХБ Торсхавн» в прошлом сезоне стал серебряным призером фарерского первенства. На данную строку клуб смог подняться только по итогам заключительного тура, а от победителя он отстал безнадежно.

    В этом же сезона столичный коллектив идет пока без потерь, выиграв все три проведенные встречи с общим счетом 9:2. В минувшем туре он в дерби переиграл Б-36 — 1:0.

    «ХБ Торсхавн» уже давно не терял очки в поединках со своим предстоящим соперником. Так в прошлом сезоне он выиграл все три игры с общим счетом 12:0. Прогнозируем, что и сейчас ХБ победит уверенно.

    Ставка: победа «ХБ Торсхавн» с форой (-1,5) за 1.58.

    Общий коэффициент — 3.07.

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    Экспресс дня 2 апреля: прогноз, ставка (3.07), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Экспресс. Ставим на виктории сербских и фарерского грандов
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