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    «Жирона»
    В этом экспрессе поставим на матчи Сегунды, второго дивизиона Нидерландов и на игру ирландского чемпионата. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Жирона» — «Малага»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Жирона» в турнирной таблице второго испанского дивизиона находится на четвертой строчке, имея в своем активе 55 баллов. От второго места она отстает значительно, но в то же время опережает хорошо седьмую позицию, так что должна попасть в плей-офф.

    Прошлый месяц каталонцы в чемпионате завершили серией из трех матчей без побед, а в марте он добился четырех викторий подряд. В минувшем туре первенства они на выезде смогли одолеть «Альмерию» 1:0.

    «Малаге» же еще предстоит отстоять свое место в Сегунде. На текущий момент она идет на 18-й безопасной строке, но зону вылета опережает на шесть пунктов.

    У «анчоусов» всего лишь одна виктория за последний 11 встреч первенства. Еще в этот период они четыре раза сыграли вничью и шесть раз уступали. Одно из фиаско было в минувшем туре дома от «Уэски» 0:2.

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    • «Жирона» не намерена останавливаться на достигнутом. Ожидаем, что каталонцы выиграют очередной свой матч.

    Ставка: победа «Жироны» за 1.65.

    «Дандолк» — «ЮКД Дублин»

    Футбол. Чемпионат Ирландии

    Чемпион Ирландии позапрошлого года в минувшем сезоне выступил неудачно, да и в этом она пока не впечатляет, находясь с восемью очками в середине турнирки.

    За семь проведенных встреч текущего первенства «Дандолк» смог выиграть только одну игру, один раз он проиграл и пять поединков свел мировыми исходами.

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    «ЮКД Дублин», который только поднялся из первой лиги, в высшем дивизиона на данный момент находится на последней позиции в турнирной таблице.

    Коллектив еще пока не смог выиграть ни одной проведенной игры из шести, трижды сыграв вничью и столько же раз проиграв, причем каждый раз потерпев фиаско на выезде.

    В этой паре ставим на викторию хозяев, так как «ЮКД Дублин» очень слабо проводит игры на выезде.

    Ставка: победа «Дандолка» за 1.40.

    «Волендам» — «Осс»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов

    «Волендам» ставит перед собой задачу повыситься в классе. Сейчас он на второй проходной строке, опережая на два очка третью позицию, сыграв при этом на матч меньше.

    Последние свои четыре поединка в чемпионате коллектив провел неудачно, ни разу не выиграв за этот период. В этом отрезке он два раза уступал и столько же встреч свел вничью.

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    «Осс» разместился во второй части турнирной таблицы второго дивизиона Нидерландов, уже не имея даже шансов пробиться в плей-офф.

    У команды только одна виктория за минувшие семь матчей первенства при двух мировых исходах и четырех фиаско. К данной же встрече она подходит после двух ничьих и двух фиаско.

    В родных стенах один из претендентов на повышение в классе должен разбираться с середняком лиги.

    Ставка: победа «Волендама» за 1.56.

    Общий коэффициент — 3.60.

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    Экспресс дня 1 апреля: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 01.04.2022. Экспресс. Хозяева полей не допустят осечек
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