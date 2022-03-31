В экспрессе на четверг поставим на матчи чемпионата Узбекистана и первой датской лиги. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бунедкор» — «Динамо Самарканд»

Футбол. Чемпионат Узбекистана

После трех проведенных туров узбекского чемпионата «Бунедкор», который в прошлом сезоне был пятым, набрал всего четыре очка, с которыми находится в середине турнирной таблицы.

Коллектив успел отыграть один поединок на выезде, проиграв его, а вот обе домашние встречи он провел весьма неплохо, раз сыграв вничью и победив.

У «Динамо Самарканд» в копилке всего лишь один пункт после трех проведенных туров и ни одного забитого мяча. Команда идет предпоследней в турнирке.

Отметим, что команда только поднялась из первой лиги, а единственную выездную встречу в этом чемпионате она проиграла со счетом 0:1.

Один из грандов узбекского футбола на своем поле все же должен справиться с командой, которая только повысилась в классе.

Ставка: победа «Бунедкора» за 1.43.

«Коканд 1912» — «Металлург Бекабад»

Футбол. Чемпионат Узбекистан

«Коканд 1912» в минувшем сезоне финишировал в середине турнирной таблицы. В этом первенстве он пока набрал только три очка в трех играх, раз победив и два раза уступив.

Причем баллами коллектив смог разжиться только в родных стенах, а вот обе выездные встречи команда проиграла, не забив в них ни одного гола.

«Металлург Бекабад», который в прошлом сезоне смог избежать вылета, в этом первенстве на данный момент идет на пятой строке, ни разу не проиграв за три проведенные встречи.

Правда, результативность команды находится на довольно-таки низком показатели. В этих играх она смогла забить всего лишь два гола при одном пропущенном.

Так как обе команды довольно-таки нерезультативны, то от их очного противостояния ожидаем низового матча.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.55.

«Эсбьерг» — «Хобро»

Футбол. Чемпионат Дании

Первую часть датской первой лиги «Эсбьерг» завершил на десятой строке среди 12 участников, набрав в 22 поединках всего лишь 20 очков. Зону вылета он опережает лишь на два пункта.

К данной игре коллектив подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией, в которой раз сыграл вничью и четыре поединка проиграл. Причем в трех случаях он даже не смог забить.

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«Хобро» же финишировал в первой части первого датского дивизиона на строку выше, чем предстоящий противник, набрав на два очка больше.

В отличие от своего предстоящего соперника, «Хобро» выдал свой последний отрезок весьма удачно, выиграв за последние четыре поединка три из них при одном мировом исходе.

За последние восемь очных встреч этих клубов только раз был тотал меньше 2,5. Так что с большей долей вероятности эта игра должна принести хотя бы пару забитых мячей.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.39.

Общий коэффициент — 3.08.