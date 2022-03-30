В традиционном экспрессе от LiveSport.ru на этот раз будут один поединок отбора к ЧМ-2022, а также игры чемпионатов Австралии и Греции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Новая Зеландия — Соломоновы острова

Футбол. Отбор к ЧМ-2022

Сборная Новой Зеландии на групповой стадии квалификационной компании не имела никаких проблем, выиграв все три проведенные встречи с общей разницей мечей 12:1.

На полуфинальной стадии отборочной компании «белые» смогли обыграть сборную Таити со счетом 1:0, забив единственный мяч только в последней 20-минутке.

Команда Соломоновых островов на групповой стадии провела только одну игру, так как Вануату и Острова Кука снялись с турнира. Она обыграла со счетом 3:1 Таити.

На полуфинальном же этапе островной коллектив смог сломить сопротивление сборной Папуа-Новой Гвинеи, добыв викторию по итогам основного времени со счетом 3:2.

Так как на кону будет стоять путевка в межконтинентальные стыки, то ждем здесь виктории фаворита в лице Новой Зеландии еще в основное время, и наверняка она пробьет фору в -1.

Ставка: победа Новой Зеландии с форой (-1) за 1.40.

«Брисбен Роар» — «Веллингтон Финикс»

Футбол. Чемпионат Австралии

В турнирной таблице австралийской А-Лиги «Брисбен Роар» разместился на 11-й позици среди 12-ти участников. Команда отстает от шестого места на семь баллов, так что имеет небольшие шансы на плей-офф.

Клуб в этом первенстве одержал пять викторий, две встречи завершил миром и в десяти случаях терпел поражения. В двух прошлых турах А-лиги коллектив на домашнем поле поочередно уступал «Мельбурн Сити» 1:2 и «Вестерну Юнион» 2:3.

«Веллингтон Финикс» в турнирной таблице австралийского первенства идет на седьмой строчке, имея одинаковое количество очков с шестой позицией, сыграв к тому же на три матча меньше.

За всю турнирную дистанцию команда потерпела шесть поражений, пять из которых были гостевыми. Также на счету коллектива три ничейных исхода и семь викторий. В предыдущем туре первенства была домашняя виктория над «Перт Глори» 2:1.

Оба коллектива по ходу данного сезона надежной игры в защите не показывают, так что здесь вполне можно ожидать верхов.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.46.

«Вероя» — «Ираклис»

Футбол. Чемпионат Греции

«Вероя» — один из претендентов на повышения. Сейчас она лидирует в одной из групп второго греческого дивизиона, опережая вторую строку на восемь пунктов, но сыграв при этом на игру больше.

В этом году команда теряла очки в первенстве только в двух случаях из 14, раз уступив и раз сыграв вничью. К данной же встрече она подходит с серией из четырех выигрышей подряд.

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«Ираклис» разместился на шестой позиции в турнирной таблице, но шансов на повышение в классе у него нет никаких.

Правда, в этом календарном году команда выступает весьма неплохо, проиграв только три игры из 14 проведенных, а также семь раз сыграв вничью и добыв четыре виктории.

В истории противостояний этих клубов «Вероя» ни разу не смогла обыграть «Ираклис». Ожидаем, что и сейчас гости доставят хозяевам много хлопот, и поэтому поставим на приезжую команду с форой.

Ставка: победа «Ираклиса» с форой (+2) за 1.50.

Общий коэффициент — 3.06.