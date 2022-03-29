В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки отбора к ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Португалия — Северная Македония

Футбол. Отбор к ЧМ-2022

Сборная Португалии в своей квалификационной группе финишировала второй, проиграв три очка команде Сербии, занявшей первую строку.

Как раз в игре с сербами в заключительном туре и решалась судьба путевки. И в этом поединке португальцы на домашнем поле уступили 1:2, что стало для них первым фиаско на турнире. На полуфинальной же стадии плей-офф Португалия дома не без проблем переиграла Турцию со счетом 3:1.

Команда Северной Македонии смогла занять вторую строку в очень непростой группе, пропустив выше себя только сборную Германии, опередив Румынию, Армению и Исландию. За всю турнирную дистанцию македонцы потерпели всего два поражения

В полуфинале «стыков» же команда сенсационно на выезде переиграла сборную Италии 1:0, забив единственный мяч в компенсированное время.

Сборная Северной Македония в последние время способна удивить, однако португальцы и классом повыше, и уже с должным образом отнесутся с предстоящему противнику. В общем, прогнозируем здесь уверенную викторию хозяев поля.

Ставка: победа Португалии с форой (-1,5) за 1.68.

Польша — Швеция

Футбол. Отбор к ЧМ-2022

Сборная Польши заняла в отборе в своей группе второе место, не сумев навязать борьбу за первую строчку команде Англии, отстав от нее на шесть баллов. Поляки по два раза уступали и расходились миром, а также в шести поединках победили.

Полуфинал стыков «кадра» преодолела без борьбы по причине дисквалификации сборной России. Накануне же она провела товарищеский матч, в которой сыграла вничью на выезде со сборной Шотландии 1:1.

Сборная Швеции также финишировала в своей группе на второй позиции. «Три короны» имели неплохие шансы и на первую строчку, но концовку отбора провалили, поочередно проиграв на выезде Грузии 0:2 и Испании 0:1.

В полуфинале стыков шведы смогли справиться со сборной Чехии. Основное время завершилось нулевой ничьей, а в дополнительное Швеция смогла провести победный мяч — 1:0.

Так как цена встречи очень высока, то высокой результативности тут ждать не стоит. В общем, ставим в данном противостоянии на низовой исход.

Ставка: ТМ 2,5 за 1.55.

Япония — Вьетнам

Футбол. Отбор к ЧМ-2022

Сборная Японии уже обеспечила себе участие в финальной части ЧМ-2022. В своей отборочной группе она идет на первом месте, обходя на одно очко вторую строку, но перед третьей позицией запас большой.

«Самураи» на данной стадии квалификации потерпели два минимальных поражения, а также семь раз побеждали, причем шесть из них всухую. В прошлом туре, который состоялся несколько дней тому назад, они на выезде одолели сборную Австралии 2:0.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Команда Вьетнама не смогла квалифицироваться в Катар. В группе она находится на последней шестой строчке, набрав всего три очка. От пятой позиции коллектив отстает на три балла.

В восьми поединках данной компании вьетнамцы терпели поражения, а также добыли одну викторию, переиграв на своем поле сборную Китая 3:1. Накануне же Вьетнам в родных стенах уступил сборной Омана со счетом 0:1.

Уровень соперников очень разнится, и в родных стенах японцы должны добиться легкой и уверенной победы.

Ставка: победа Японии с форой (-1,5) за 1.53.

Общий коэффициент — 3.98.