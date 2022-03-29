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    Португалия победит, Польша и Швеция организуют низ

    Экспресс дня 29 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 29 марта
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    Криштиану Роналду
    В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки отбора к ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Португалия — Северная Македония

    Футбол. Отбор к ЧМ-2022

    Сборная Португалии в своей квалификационной группе финишировала второй, проиграв три очка команде Сербии, занявшей первую строку.

    Как раз в игре с сербами в заключительном туре и решалась судьба путевки. И в этом поединке португальцы на домашнем поле уступили 1:2, что стало для них первым фиаско на турнире. На полуфинальной же стадии плей-офф Португалия дома не без проблем переиграла Турцию со счетом 3:1.

    Команда Северной Македонии смогла занять вторую строку в очень непростой группе, пропустив выше себя только сборную Германии, опередив Румынию, Армению и Исландию. За всю турнирную дистанцию македонцы потерпели всего два поражения

    В полуфинале «стыков» же команда сенсационно на выезде переиграла сборную Италии 1:0, забив единственный мяч в компенсированное время.

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  • Реакция прессы на матч Италия — Северная Македония
  • 25/03/2022

    • Сборная Северной Македония в последние время способна удивить, однако португальцы и классом повыше, и уже с должным образом отнесутся с предстоящему противнику. В общем, прогнозируем здесь уверенную викторию хозяев поля.

    Ставка: победа Португалии с форой (-1,5) за 1.68.

    Польша — Швеция

    Футбол. Отбор к ЧМ-2022

    Сборная Польши заняла в отборе в своей группе второе место, не сумев навязать борьбу за первую строчку команде Англии, отстав от нее на шесть баллов. Поляки по два раза уступали и расходились миром, а также в шести поединках победили.

    Полуфинал стыков «кадра» преодолела без борьбы по причине дисквалификации сборной России. Накануне же она провела товарищеский матч, в которой сыграла вничью на выезде со сборной Шотландии 1:1.

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    Сборная Швеции также финишировала в своей группе на второй позиции. «Три короны» имели неплохие шансы и на первую строчку, но концовку отбора провалили, поочередно проиграв на выезде Грузии 0:2 и Испании 0:1.

    В полуфинале стыков шведы смогли справиться со сборной Чехии. Основное время завершилось нулевой ничьей, а в дополнительное Швеция смогла провести победный мяч — 1:0.

    Так как цена встречи очень высока, то высокой результативности тут ждать не стоит. В общем, ставим в данном противостоянии на низовой исход.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.55.

    Япония — Вьетнам

    Футбол. Отбор к ЧМ-2022

    Сборная Японии уже обеспечила себе участие в финальной части ЧМ-2022. В своей отборочной группе она идет на первом месте, обходя на одно очко вторую строку, но перед третьей позицией запас большой.

    «Самураи» на данной стадии квалификации потерпели два минимальных поражения, а также семь раз побеждали, причем шесть из них всухую. В прошлом туре, который состоялся несколько дней тому назад, они на выезде одолели сборную Австралии 2:0.

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    Команда Вьетнама не смогла квалифицироваться в Катар. В группе она находится на последней шестой строчке, набрав всего три очка. От пятой позиции коллектив отстает на три балла.

    В восьми поединках данной компании вьетнамцы терпели поражения, а также добыли одну викторию, переиграв на своем поле сборную Китая 3:1. Накануне же Вьетнам в родных стенах уступил сборной Омана со счетом 0:1.

    Уровень соперников очень разнится, и в родных стенах японцы должны добиться легкой и уверенной победы.

    Ставка: победа Японии с форой (-1,5) за 1.53.

    Общий коэффициент — 3.98.

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    Экспресс дня 29 марта: прогноз, ставка (3.98), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Экспресс. Португалия победит, Польша и Швеция организуют низ
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