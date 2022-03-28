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    Экспресс дня 28 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 марта
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    «Леганес» — «Лас-Пальмас»
    В экспрессе на понедельник поставим на матчи чемпионата Северной Ирландии, а также на поединки второго испанского и третьего французского дивизионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лас-Пальмас» — «Леганес»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Лас-Пальмас» имеет очень призрачные шансы попасть в плей-офф. На текущий момент он идет на десятой строке в турнирной таблице Сегунды, но от заветной шестой строки отстает на семь пунктов.

    В минувшем туре первенства островитяне неожиданно на выезде переиграли крепкий «Вальядолид» со счетом 1:0. Этим результатом они прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию, где было три фиаско.

    «Леганес» в турнирной таблице второго испанского дивизиона разместился на четыре строки ниже своего предстоящего противника, имея в своей копилке на два очка меньше.

    «Огурцы» же вот как восемь туров не знают в чемпионате горечи поражений, поровну поделив в этом отрезке выигрыши и мировые исходы. Причем две из ничьих пришлись на минувшие два игровых дня.

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    • И хотя обе команды не отличаются высокой результативностью, но между собой они зачастую выдают голевые поединке. В общем, от их очного противостояния ждем хотя бы пару забитых мячей.

    Ставка: ТБ 1,5 за 1.45.

    «Бур-ан-Бресс» — «Лаваль»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Бур-ан-Бресс» не теряет надежды повыситься в классе. На текущий момент коллектив идет на четвертой строке, отставая от второй позиции на четыре очка, а от третьей — на три.

    У команды всего лишь одно поражение за последние семь встреч первенства, которое состоялась в позапрошлом туре в гостях от середняка 0:1. В остальных же шести поединках она еще два раза сыграла вничью и добилась четырех выигрышей.

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    «Лаваль» разместился на первой строке в турнирной таблице третьего французского дивизиона. Правда, от третьей строки коллектив оторвался всего лишь на три очка.

    Клуб в этом календарном году уступил только в одной игре чемпионата из десяти проведенных, два раза он еще сыграл вничью и смог одержать семь победных результатов, правда, большинство с минимальной разницей в счете.

    От очного поединка команд из верхней части турнирной таблицы вряд ли стоит ждать результативного поединка. Да и сама третья французская лига очень низовая. В общем, ставим здесь на ТМ 2,5.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.54.

    «Гленторан» — «Каррик Рейнджерс»

    Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

    «Гленторан» уже обеспечил себе участие в финальной части чемпионата. Сейчас коллектив идет на третьей позиции и если победит в этой игре, то сократит отставание от первой строки до пяти баллов.

    В последних десяти поединках первенства команда смогла победить в шести из них. Еще в двух случаях она расписала мировые и дважды была поверженной.

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    «Каррик Рейнджерс» же завершит первую часть первенства во второй части турнирной таблицы. На текущий момент он десятый среди 12 участников и выше особо подняться не сможет.

    Коллектив уже давно победить не может, вот уже на протяжении девяти игр. В этот неудачный период он два раза сыграл вничью и аж семь встреч проиграл.

    «Гленторан» более мотивирован и в родных стенах должен одержать викторию, пробив при этом фору -1.

    Ставка: победа «Гленторана» с форой (-1) за 1.55.

    Общий коэффициент — 3.46.

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    Экспресс дня 28 марта: прогноз, ставка (3.46), статистика, коэффициенты матча 28.03.2022. Экспресс. Сегунда и другие
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