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    Сегунда заполнит перерыв на матчи сборных

    Экспресс дня 27 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 27 марта
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    «Альмерия»
    В новом экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи испанской Сегунды. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Альмерия» — «Жирона»

    Футбол. Чемпионат Испании

    За десять туров до завершения регулярки Сегунды «Альмерия» идет на второй позиции, имея 62 балла. От лидера она отстает всего на одно очко, а третью строчку опережает на четыре.

    За последние семь встреч первенства андалузцы выиграли пять из них, еще они по разу играли вничью и уступили. В своем последнем сыгранном матче они на выезде добились минимальной виктории над «Тенерифе» 1:0.

    «Жирона» же в турнирной таблице второго испанского дивизиона находится на пятой строчке, имея в своем активе 52 очка. От второго места она отстает на десять очков, но в то же время опережает на шесть баллов седьмую позицию, так что должна попасть в плей-офф.

    Прошлый месяц каталонцы в чемпионате завершили серией из трех матчей без побед, а в марте он добился трех викторий подряд. В минувшем туре первенства она на своем поле разгромили «Ибицу» 5:1.

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    • «Альмерию» дома в этом сезоне играет весьма успешно, потерпев всего два поражения. Так что здесь можно смело ставить с Х на хозяев.

    Ставка: 1Х за 1.40.

    «Бургос» — «Тененирфе»

    Футбол. Чемпионат Испании

    На текущий момент «Бургос» с 42 баллами в турнирной таблице Сегунды расположился на 11 позиции. Отставание от шестой строчки составляет уже девять очков, так что в плей-офф клуб вряд ли сможет пробиться.

    Февраль коллектив завершил двумя поражениями, а в марте он на выезде одолел «Фуэнлабраду» 2:1, дома расписал мировую с «Реалом Сосьедад-2» 0:0 и в прошлом туре в гостях проиграл «Уэске» 0:1.

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    В турнирной таблице второго испанского дивизиона «Тенерифе» идет на четвертой строчке, имея в активе 55 очков. За прямую путевку в Примеру команда вряд ли поборется, а вот в плей-офф пробиться должна.

    Последний отрезок островитяне проводят неудачно, и в четырех прошлых турах первенства они трижды терпели поражения, а также одолели в гостях «Спортинг» из Хихона 2:1. В своей последней проведенной игре «Тенерифе» в родных стенах уступил «Альмерии» 0:1.

    «Тенерифе» с атакой порядок, и он без голов остается достаточно редко. Поэтому ждем хотя бы одного результативного действия от гостей.

    Ставка: «Тенерифе» забьет за 1.41.

    «Алькоркон» — «Вальядолид»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Вряд ли уже что-то может спасти «Алькоркон» от понижения в классе. С 18 очками коллектив замыкает турнирную таблицу и от безопасной строки отстает на 18 баллов.

    Хотя в последнее время команда выступает очень даже неплохо, проиграв только раз за пять минувших встреч. Еще в этот период она добилась одной виктории и трижды расписала мировые.

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    «Вальядолид» же ведет борьбу за повышение в классе. Сейчас он третий с отставание в четыре балла от второй позиции, а седьмую строку он опережает на 12 очков, так что в плей-офф минимум будет брать участие.

    Крайне неудачно провела своих два последних поединка, проиграв оба и даже не забив в них. Перед этим же «пусела» имела очень длительную серию без фиаско, которая длилась с начала января.

    Гости после двух фиаско подряд должны прервать эту серию, ведь для этого проще соперника представить невозможно.

    Ставка: победа «Вальядолида» за 1.88.

    Общий коэффициент — 3.71.

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    Экспресс дня 27 марта: прогноз, ставка (3.71), статистика, коэффициенты матча 27.03.2022. Экспресс. Сегунда заполнит перерыв на матчи сборных
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