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    «Эйбар» удержит лидерство, в Хихионе будет голевой матч

    Экспресс дня 26 марта. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 марта
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    «Эйбар»
    В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки вторых дивизионов Испании и Нидерландов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Эйбар» — «Луго»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Эйбар» намерен сходу вернуться в Примеру. За десять туров до завершения регулярки он идет во главе турнирной таблицы, оторвавшись от третьей строки на пять баллов.

    В этом календарном году «оружейники» в рамках чемпионата проиграли только одну встречу из девяти проведенных. Еще в этот период они два раза сыграли вничью и добились шести викторий.

    «Луго» является середняком текущего розыгрыша Сегунды. Сейчас команда идет на девятой строке, но вряд ли сможет зацепиться за зону плей-офф, так как отстает от нее на девять баллов.

    Коллектив в этом году уступил в первенстве только раз. Правда, и побеждал он не часто, сведя большую часть своих поединков вничью. Так, три из четырех минувших игр он завершил мировыми.

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    • «Эйбар» в этом чемпионате особо сильно играет дома. Прогнозируем, что лидер сможет справиться с середняком, даже несмотря на его неплохую форму.

    Ставка: победа «Эйбара» за 1.66.

    «Спортинг» Хихон — «Картахена»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Спортингу» в этом сезоне еще предстоит отстаивать свое место в Сегунде. На текущий момент он разместился на 18-й безопасной строке, но зону вылета опережает всего на шесть пунктов.

    В последнее время хихонцы играют слабо, проиграв шесть раз за минувшие восемь игр при одной мировой и виктории. В прошлом туре «Спортинг» на выезде сыграл вничью с «Леганесом» 1:1, прервав серию из четырех проигрышей.

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    «Картахена» же в турнирной таблице Сегунды сейчас находится на седьмой позиции. Попасть клубу в плей-офф будет тяжело, так как он отстает от шестой строки на шесть пунктов.

    За последние семь матчей первенства команда смогла одержать всего две победы, обе которые были домашними, еще четырежды она уступила и один раз сыграла вничью. В предыдущем поединке чемпионата коллектив на домашнем поле разгромил «Сарагосу» 3:0.

    У обоих коллективов есть проблемы в защите, да и к тому же в чемпионате они еще не лишены турнирной мотивации, так что будут стремиться взять очки по максимуму, уделяя больше внимание атаке.

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.53.

    «Эксельсиор» — «Хельмонд»

    Футбол. Чемпионат Нидерландов

    «Эксельсиор» ведет борьбу за повышение в классе. Сейчас он идет в зоне плей-офф, на третьей строке, но от второй позиции отстает на пять баллов, так что еще имеет шансы на прямое повышение.

    К данному поединку роттердамцы подходят с 6-матчевой беспроигрышной серией. Начали они этот период пятью победами подряд, а продолжили гостевой ничьей с середняком в прошлом туре.

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    «Хельмонд» замыкает турнирную таблицу второго дивизиона Нидерландов. И в лучшем случае команда может завершить первенство на пару строк выше.

    В этом году коллектив провел 11 матчей в чемпионате, проиграв восемь из них. Еще он раз сыграл вничью и дважды победил, причем одна из викторий была в прошлом туре дома 4:0 над одной из команд из зоны плей-офф.

    «Эксельсиор» еще не теряет надежды получить прямой билет в элиту. Поэтому с предстоящем соперником просто обязан уверенно брать три очка.

    Ставка: победа «Эксельсиора» с форой (-1) за 1.50.

    Общий коэффициент — 3.80.

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    Экспресс дня 26 марта: прогноз, ставка (3.80), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Экспресс. «Эйбар» удержит лидерство, в Хихионе будет голевой матч
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