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    Упорный матч в Уругвае и победа Колумбии

    Экспресс дня 25 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 25 марта
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    Сборная Уругвая
    В экспрессе на пятницу поставим на отборочные матчи ЧМ-2022 и второй испанский дивизион. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Уругвай — Перу

    Футбол. Чемпионат Испании

    С 22 набранными очками сборная Уругвая идет на четвертой позицию в турнирной таблице отбора ЧМ-2022 в зоне Южная Америка. Данная строка дает прямую путевку в финальную часть, но ближайший преследователь отстает лишь на балл.

    Уругвайцы во второй половине прошлого года выступили неудачно, потерпев четыре поражения подряд. В текущем году же они выиграли два поединка, поочередно одолев на выезде Парагвай 1:0 и в родных стенах Венесуэлу 4:1.

    Национальная команда Перу находится на пятой позиции, имея в своем активе 21 балл, так что имеет неплохие шансы попасть в плей-офф отбора, как минимум.

    Последний раз перуанцы проигрывали в текущей квалификации еще в октябре прошлого года, уступив тогда в гостях Аргентине 0:1, после чего они одержали три виктории, а также в родных стенах разошлись миром со сборной Эквадора 1:1 в прошлом туре.

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    • Уругвай конечно фаворит в этой игре, но перуанцы легкой прогулки хозяевам не дадут. В общем, ставим на викторию сборной Перу с форой +1.5.

    Ставка: победа Перу с форой (+1,5) за 1.50.

    Колумбия — Боливия

    Футбол. Чемпионат Испании

    В турнирной таблице южноамериканского отбора сборная Колумбии находится на седьмом месте, имея в активе 17 баллов. От пятого места коллектив за два тура до финиша отстает на четыре очка, так что имеет очень малые шансы попасть на мундиаль.

    К данной игре колумбийцы подходят с 7-матчевой безвыигрышной серией, в которой четырежды расписали нулевые ничьи и три раза потерпели минимальные поражения. В своей последней проведенной игре они в гостях уступили сборной Аргентины 0:1.

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    Сборная Боливии в турнирной таблице разместилась на восьмой позиции, набрав 15 очков. Так что у нее есть только теоретические шансы зацепиться за плей-офф.

    Боливийцы сильно играют дома, а вот в гостях они очень плохи, заработав в этом отборе всего два балла. В предыдущем же туре они в родных стенах уступили сборной Чили 2:3, что стало всего вторым домашним фиаско в текущей отборочной компании.

    Колумбийцы должны добыть здесь три очка и остаться еще в борьбе за путевку на ЧМ-2022. Прогнозируем, что хозяева сделают это с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа Колумбии с форой (-1,5) за 1.40.

    «Сарагоса» — «Аморебьета»

    Футбол. Чемпионат Испании

    За десять туров до финиша Сегунды «Сарагоса» идет на 14 позиции в турнирной таблице, имея в активе 42 очка, опережая зону вылета на 12 баллов, так что о вылете особо может не беспокоиться.

    В своей последней игре арагонцы были разгромлены в гостях «Картахеной» со счетом 0:3. До этого же они выиграли четыре встречи подряд. Стоит отметить, что 15 из 32 матчей они свели вничью в этом чемпионате.

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    «Аморебьете» трудно будет избежать вылета. На текущий момент она с 27 очками идет на предпоследней строке в турнирной таблице, отставая на девять пунктов от безопасной строки.

    Баски не могут выиграть в чемпионате на протяжении последних семи встреч, четыре раза уступив за этот период при трех мировых исходах. Один из них был в прошлом туре дома с последней командой лиги — 0:0.

    «Сарагоса» традиционно сильно играет в родных стенах, и уступить аутсайдеру уж точно не должна.

    Ставка: 1Х за 1.36.

    Общий коэффициент — 2.85.

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    Экспресс дня 25 марта: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Экспресс. Упорный матч в Уругвае и победа Колумбии
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