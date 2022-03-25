Уругвай — Перу
Футбол. Чемпионат Испании
С 22 набранными очками сборная Уругвая идет на четвертой позицию в турнирной таблице отбора ЧМ-2022 в зоне Южная Америка. Данная строка дает прямую путевку в финальную часть, но ближайший преследователь отстает лишь на балл.
Уругвайцы во второй половине прошлого года выступили неудачно, потерпев четыре поражения подряд. В текущем году же они выиграли два поединка, поочередно одолев на выезде Парагвай 1:0 и в родных стенах Венесуэлу 4:1.
Национальная команда Перу находится на пятой позиции, имея в своем активе 21 балл, так что имеет неплохие шансы попасть в плей-офф отбора, как минимум.
Последний раз перуанцы проигрывали в текущей квалификации еще в октябре прошлого года, уступив тогда в гостях Аргентине 0:1, после чего они одержали три виктории, а также в родных стенах разошлись миром со сборной Эквадора 1:1 в прошлом туре.
Уругвай конечно фаворит в этой игре, но перуанцы легкой прогулки хозяевам не дадут. В общем, ставим на викторию сборной Перу с форой +1.5.
Ставка: победа Перу с форой (+1,5) за 1.50.
Колумбия — Боливия
Футбол. Чемпионат Испании
В турнирной таблице южноамериканского отбора сборная Колумбии находится на седьмом месте, имея в активе 17 баллов. От пятого места коллектив за два тура до финиша отстает на четыре очка, так что имеет очень малые шансы попасть на мундиаль.
К данной игре колумбийцы подходят с 7-матчевой безвыигрышной серией, в которой четырежды расписали нулевые ничьи и три раза потерпели минимальные поражения. В своей последней проведенной игре они в гостях уступили сборной Аргентины 0:1.
Сборная Боливии в турнирной таблице разместилась на восьмой позиции, набрав 15 очков. Так что у нее есть только теоретические шансы зацепиться за плей-офф.
Боливийцы сильно играют дома, а вот в гостях они очень плохи, заработав в этом отборе всего два балла. В предыдущем же туре они в родных стенах уступили сборной Чили 2:3, что стало всего вторым домашним фиаско в текущей отборочной компании.
Колумбийцы должны добыть здесь три очка и остаться еще в борьбе за путевку на ЧМ-2022. Прогнозируем, что хозяева сделают это с разницей в несколько мячей.
Ставка: победа Колумбии с форой (-1,5) за 1.40.
«Сарагоса» — «Аморебьета»
Футбол. Чемпионат Испании
За десять туров до финиша Сегунды «Сарагоса» идет на 14 позиции в турнирной таблице, имея в активе 42 очка, опережая зону вылета на 12 баллов, так что о вылете особо может не беспокоиться.
В своей последней игре арагонцы были разгромлены в гостях «Картахеной» со счетом 0:3. До этого же они выиграли четыре встречи подряд. Стоит отметить, что 15 из 32 матчей они свели вничью в этом чемпионате.
«Аморебьете» трудно будет избежать вылета. На текущий момент она с 27 очками идет на предпоследней строке в турнирной таблице, отставая на девять пунктов от безопасной строки.
Баски не могут выиграть в чемпионате на протяжении последних семи встреч, четыре раза уступив за этот период при трех мировых исходах. Один из них был в прошлом туре дома с последней командой лиги — 0:0.
«Сарагоса» традиционно сильно играет в родных стенах, и уступить аутсайдеру уж точно не должна.
Ставка: 1Х за 1.36.
Общий коэффициент — 2.85.