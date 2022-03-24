В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки отбора к ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Италия — Северная Македония

Футбол. Отбор к ЧМ-2022

Сборная Италии, являющаяся действующим чемпионом Европы, довольно неожиданно стала в своей отборочной группе только второй, пропустив на первую строку сборную Швейцарии, отстав от нее на два балла.

Правда, «Скуадра Адзурра» провела квалификацию без поражений, сумев одержать четыре виктории и столько же раз сыграв вничью. Первую строку итальянцы упустили в заключительном туре, в котором на выезде не смогли одолеть команду Северной Ирландии, сыграв вничью 0:0.

Команда Северной Македонии смогла занять вторую строку в очень непростой группе, пропустив выше себя только сборную Германии, опередив Румынию, Армению и Исландию.

За всю турнирную дистанцию македонцы потерпели всего два поражения, три встречи закончив ничьей и пять раз победив. При этом они показали неплохую результативность, в десяти матчах забив 23 гола.

И хотя сборная Северной Македонии в последнее время показывает неплохую игру, но против действующих чемпионов Европы и нее очень мало шансов на благоприятный исход. Прогнозируем здесь уверенную викторию итальянцев.

Ставка: победа Италии с форой (-1,5) за 1.64.

Португалия — Турция

Футбол. Отбор к ЧМ-2022

Сборная Португалии в своей квалификационной группе финишировала второй, проиграв три очка команде Сербии, занявшей первую строку

Как раз в игре с сербами в заключительном туре и решалась судьба путевки. И в этом поединке португальцы на домашнем поле уступили 1:2, что стало для них первым фиаско на турнире. До этого же они пять раз побеждали и дважды расходились миром.

Сборная Турции также в своей отборочной группе второй. Причем она имела неплохие шансы и на первую строчку, от которой в итоге отстала всего на два очка.

Турки из десяти проведенных поединков квалификации выиграли шесть, трижды расходились миром, а единственное поражение потерпели на выезде от сборной Нидерландов 1:6 еще на экваторе отбора.

И хотя португальцы в последнее время не блещут, но фактор своего поля должен им помочь обыграть «янычар» еще в основное время.

Ставка: победа Португалии за 1.40.

Новая Зеландия — Новая Каледония

Футбол. Отбор к ЧМ-2022

Сборная Новой Зеландии уже решила свой вопрос с выходом следующую стадии отбора. Команда выиграла оба матча в этой компании и не пропустила в них ни одного гола.

На старте турнира «белые» не без проблем справились с Папуа-Новой Гвинеей, выиграв всего лишь 1:0, но затем легко разобрались со сборной Фиджи, разгромив ее 4:0.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Команда Новой Каледонии не имеет даже теоретических шансов на продолжения борьбы, так как она проиграла обе встречи и уже точно не займет одно из первых двух мест.

В первом туре она уступила Фиджи со счетом 1:2, после чего оказалась слабее и Папуа-Новой Гвинеи 0:1, правда, играя большую часть поединка в меньшинстве.

Новая Зеландия намного сильнее, да и захочет со 100% показателем закончить турнир. В общем, ставим на фаворита с форой -1,5.

Ставка: победа Новой Зеландии с форой (-1,5) за 1.63.

Общий коэффициент — 3.74.