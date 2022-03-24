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    Италия и Португалия выйдут в финал стыков

    Экспресс дня 24 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Сборная Италии
    В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки отбора к ЧМ-2022. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Италия — Северная Македония

    Футбол. Отбор к ЧМ-2022

    Сборная Италии, являющаяся действующим чемпионом Европы, довольно неожиданно стала в своей отборочной группе только второй, пропустив на первую строку сборную Швейцарии, отстав от нее на два балла.

    Правда, «Скуадра Адзурра» провела квалификацию без поражений, сумев одержать четыре виктории и столько же раз сыграв вничью. Первую строку итальянцы упустили в заключительном туре, в котором на выезде не смогли одолеть команду Северной Ирландии, сыграв вничью 0:0.

    Команда Северной Македонии смогла занять вторую строку в очень непростой группе, пропустив выше себя только сборную Германии, опередив Румынию, Армению и Исландию.

    За всю турнирную дистанцию македонцы потерпели всего два поражения, три встречи закончив ничьей и пять раз победив. При этом они показали неплохую результативность, в десяти матчах забив 23 гола.

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    • И хотя сборная Северной Македонии в последнее время показывает неплохую игру, но против действующих чемпионов Европы и нее очень мало шансов на благоприятный исход. Прогнозируем здесь уверенную викторию итальянцев.

    Ставка: победа Италии с форой (-1,5) за 1.64.

    Португалия — Турция

    Футбол. Отбор к ЧМ-2022

    Сборная Португалии в своей квалификационной группе финишировала второй, проиграв три очка команде Сербии, занявшей первую строку

    Как раз в игре с сербами в заключительном туре и решалась судьба путевки. И в этом поединке португальцы на домашнем поле уступили 1:2, что стало для них первым фиаско на турнире. До этого же они пять раз побеждали и дважды расходились миром.

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    Сборная Турции также в своей отборочной группе второй. Причем она имела неплохие шансы и на первую строчку, от которой в итоге отстала всего на два очка.

    Турки из десяти проведенных поединков квалификации выиграли шесть, трижды расходились миром, а единственное поражение потерпели на выезде от сборной Нидерландов 1:6 еще на экваторе отбора.

    И хотя португальцы в последнее время не блещут, но фактор своего поля должен им помочь обыграть «янычар» еще в основное время.

    Ставка: победа Португалии за 1.40.

    Новая Зеландия — Новая Каледония

    Футбол. Отбор к ЧМ-2022

    Сборная Новой Зеландии уже решила свой вопрос с выходом следующую стадии отбора. Команда выиграла оба матча в этой компании и не пропустила в них ни одного гола.

    На старте турнира «белые» не без проблем справились с Папуа-Новой Гвинеей, выиграв всего лишь 1:0, но затем легко разобрались со сборной Фиджи, разгромив ее 4:0.

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    Команда Новой Каледонии не имеет даже теоретических шансов на продолжения борьбы, так как она проиграла обе встречи и уже точно не займет одно из первых двух мест.

    В первом туре она уступила Фиджи со счетом 1:2, после чего оказалась слабее и Папуа-Новой Гвинеи 0:1, правда, играя большую часть поединка в меньшинстве.

    Новая Зеландия намного сильнее, да и захочет со 100% показателем закончить турнир. В общем, ставим на фаворита с форой -1,5.

    Ставка: победа Новой Зеландии с форой (-1,5) за 1.63.

    Общий коэффициент — 3.74.

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    Экспресс дня 24 марта: прогноз, ставка (3.74), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Экспресс. Италия и Португалия выйдут в финал стыков
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