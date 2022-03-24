Италия — Северная Македония
Футбол. Отбор к ЧМ-2022
Сборная Италии, являющаяся действующим чемпионом Европы, довольно неожиданно стала в своей отборочной группе только второй, пропустив на первую строку сборную Швейцарии, отстав от нее на два балла.
Правда, «Скуадра Адзурра» провела квалификацию без поражений, сумев одержать четыре виктории и столько же раз сыграв вничью. Первую строку итальянцы упустили в заключительном туре, в котором на выезде не смогли одолеть команду Северной Ирландии, сыграв вничью 0:0.
Команда Северной Македонии смогла занять вторую строку в очень непростой группе, пропустив выше себя только сборную Германии, опередив Румынию, Армению и Исландию.
За всю турнирную дистанцию македонцы потерпели всего два поражения, три встречи закончив ничьей и пять раз победив. При этом они показали неплохую результативность, в десяти матчах забив 23 гола.
И хотя сборная Северной Македонии в последнее время показывает неплохую игру, но против действующих чемпионов Европы и нее очень мало шансов на благоприятный исход. Прогнозируем здесь уверенную викторию итальянцев.
Ставка: победа Италии с форой (-1,5) за 1.64.
Португалия — Турция
Футбол. Отбор к ЧМ-2022
Сборная Португалии в своей квалификационной группе финишировала второй, проиграв три очка команде Сербии, занявшей первую строку
Как раз в игре с сербами в заключительном туре и решалась судьба путевки. И в этом поединке португальцы на домашнем поле уступили 1:2, что стало для них первым фиаско на турнире. До этого же они пять раз побеждали и дважды расходились миром.
Сборная Турции также в своей отборочной группе второй. Причем она имела неплохие шансы и на первую строчку, от которой в итоге отстала всего на два очка.
Турки из десяти проведенных поединков квалификации выиграли шесть, трижды расходились миром, а единственное поражение потерпели на выезде от сборной Нидерландов 1:6 еще на экваторе отбора.
И хотя португальцы в последнее время не блещут, но фактор своего поля должен им помочь обыграть «янычар» еще в основное время.
Ставка: победа Португалии за 1.40.
Новая Зеландия — Новая Каледония
Футбол. Отбор к ЧМ-2022
Сборная Новой Зеландии уже решила свой вопрос с выходом следующую стадии отбора. Команда выиграла оба матча в этой компании и не пропустила в них ни одного гола.
На старте турнира «белые» не без проблем справились с Папуа-Новой Гвинеей, выиграв всего лишь 1:0, но затем легко разобрались со сборной Фиджи, разгромив ее 4:0.
Команда Новой Каледонии не имеет даже теоретических шансов на продолжения борьбы, так как она проиграла обе встречи и уже точно не займет одно из первых двух мест.
В первом туре она уступила Фиджи со счетом 1:2, после чего оказалась слабее и Папуа-Новой Гвинеи 0:1, правда, играя большую часть поединка в меньшинстве.
Новая Зеландия намного сильнее, да и захочет со 100% показателем закончить турнир. В общем, ставим на фаворита с форой -1,5.
Ставка: победа Новой Зеландии с форой (-1,5) за 1.63.
Общий коэффициент — 3.74.