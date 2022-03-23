В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки чемпионата Австралии и второго греческого дивизиона. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Мельбурн Виктори» — «Вестерн Юнайтед»

Футбол. Чемпионат Австралии

В турнирной таблице австралийской А-Лиги «Мельбурн Виктори» находится на шестом месте среди 12 участников, набрав 23 очка. Перевес перед седьмой строчкой составляет всего два балла, так что борьба за плей-офф еще впереди.

В данном чемпионате команда четыре раза уступала, пять встреч сыграла вничью и в шести случаев победив. В прошлом туре состоялась выездная мировая с «Мельбурн Сити» 1:1. Этим результатом «Мельбурн Виктори» довел свою беспроигрышную серию до четырех игр.

С 33 зачетными пунктами «Вестерн Юнайтед» идет на второй позиции в турнирной таблице. От лидера команда отстает всего на одно очко, при этом имея две встречи в запасе.

Коллектив в данном первенстве десять раз побеждал, трижды расходился миром и четыре раза проигрывал. Одно из фиаско у него было в прошлом туре в гостях от «Сиднея» 0:3.

Оба соперника достаточно надежно действуют в защите, пропуская мало. Так что голевой феерии здесь ждать не стоит.

Ставка: ТМ 3,0 за 1.50.

«Брисбен Роар» — «Мельбурн Сити»

Футбол. Чемпионат Австралии

В турнирной таблице австралийского чемпионата «Брисбен Роар» разместился на 11-й строчке среди 12 участников, набрав только 17 очков. Однако от шестого места команда отстает на шесть баллов.

В текущей А-лиге коллектив пять раз побеждал, дважды сыграл вничью и восемь уступал. Этот месяц клуб начал с поражения, после чего поочередно одержал виктории дома над «Веллингтом Финикс» 2:1 и на выезде над «Перт Глори» 4:1.

«Мельбурн Сити» в турнирной таблице чемпионата Австралии идет на первом месте, имея в своем активе 34 балла, незначительно опережая вторую строку, а вот третье место обходит уже на шесть очков

В данном первенстве на счету у команды девять викторий, семь ничьей и три поражения. К данной игре коллектив подходит с 7-матчевой беспроигрышной серией, однако в четырех последних матчах он трижды расходился миром. В минувшем туре была домашняя мировая с «Мельбурн Виктори» 1:1.

Так как зачастую поединки с участием этих клубов проходят довольно-таки результативно, то и сейчас ждем хотя бы пару забитых мячей.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.35.

«Левадиакос» — «Калитея»

Футбол. Чемпионат Греции

«Левадиакос» является лидером одной из групп во втором греческом дивизионе. У команды на счету 47 очков, но отрыв от ближайшего соперника составляет лишь два балла. Правда, есть игра в запасе.

Коллектив за последние семь встреч первенства выиграл в пяти случаях, еще он в этот период по разу сыграл вничью и проиграл. К данной же встрече он подходит с серией из трех викторий подряд.

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«Калитея» с 43 зачетными баллами расположилась на четвертой строке в турнирной таблице второго греческого дивизиона. У команды еще есть неплохие шансы зацепиться за первую позицию.

За аналогичный период коллектив смог выиграть лишь две игры при двух фиаско и трех ничьих. Одна из мировых состоялась в прошлом туре на выезде с одним из середняков.

«Левадиакос» удачно играет против «Калитеи», выиграв последние четыре очных поединка. Ожидаем, что и сейчас виктория будет за хозяевами.

Ставка: победа «Левадиакоса» за 1.67.

Общий коэффициент — 3.38.