В экспресс на вторник поставим на матчи чемпионатов Северной Ирландии и Уэльса. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Данганнон» — «Клифтонвилл»

Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

«Данганнон» уже точно не попадет в финальную шестерку. За тур до финиша первой части чемпионата он идет девятым среди 12 участников и будет вести борьбу за сохранение прописки.

За последние семь матчей первенства коллектив смог одержать лишь одну викторию, обыграв безнадежного аутсайдера. В шести же других встречах он неизменно проигрывал.

«Клифтонвилл» же ведет борьбу за золотые награды. На текущий момент он разместился на второй позиции, уступая четыре очка лидеру, но при этом имеет одну игру в запасе.

«Клеверные» вышли победителями из своих семи последних матчей чемпионата, выиграв в этом отрезке четыре встречи без пропущенных мячей. Беспроигрышная же серия команды составляет 12 матчей с учетом всех турниров.

Как правило, «Клифтонвилл» в последнее время обыгрывал своего предстоящего противника уверенно. Наверняка и на этот раз гости победят с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Клифтонвилла» с форой (-1,5) за 1.69.

«Уорренпоинт» — «Колрейн»

Футбол. Чемпионат Северной Ирландии

«Уорренпоинт» замыкает турнирную таблицу ольстерского первенства. У клуба всего 12 набранных баллов в 31 поединке. И даже от вышестоящей команды он отстает на 12 пунктов.

Вот уже как пять матчей подряд коллектив только проигрывает. Но правда, в этом отрезке все неудачи были только с разницей в один мяч. Последний же раз в чемпионате клуб побеждал более месяца тому назад, одолев тогда соседа по турнирке.

«Колрейну» же предстоит отстоять свое шестое место, которое даст ему право поучаствовать в финальной шестерке и разыграть билет в еврокубки. Сейчас отрыв от седьмой строки в три пункта, но есть встреча в запасе.

Коллектив неудачно проводит свой последний отрезок в чемпионате, выиграв последний раз более месяца тому назад, одолев как раз предстоящего противника. После этого он дважды сыграл вничью и проиграл три поединка.

Победа в этом матче гарантирует «Колрейну» выход в финальную шестерку. Прогнозируем, что гости смогут ее добыть.

Ставка: победа «Колрейна» за 1.58.

«Ньютаун» — «Пенибонт»

Футбол. Чемпионат Уэльса

«Ньютаун» в этом сезоне вполне может завоевать или серебряные, или бронзовые награды валлийского первенства. Сейчас он идет на третьей строке, но конкуренты разместились совсем рядом.

В финальной части команда успела отыграть два поединка, где сперва проиграла, а затем смогла выиграть. И стоит отметить, что данная виктория стала для нее первой за последние шесть игр.

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«Пенибонт» идет в турнирной таблице вслед за своим предстоящим противником, имея в своем активе на одно очко меньше, так что также вполне может стать призером.

В финальной части клуб еще не побеждал, раз проиграв и один поединок сыграв вничью, поделив очки с лидером «Нью-Сейнтс» 3:3. На текущий момент у коллектива 4-матчевая безвыигрышная серия, но в этот период было только одно фиаско.

В основном очные встречи этих клубов проходят результативно. Вот и сейчас ждем хотя бы пару забитых мячей.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.33.

Общий коэффициент — 3.55.