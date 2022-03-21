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    «Альмерия» и «Партизан» не должны проиграть

    Экспресс дня 21 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    Лазарь Павлович
    Рассмотрим матчи Сегунды и сербской Суперлиги На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Тенерифе» — «Альмерия»

    Футбол. Чемпионат Испании. 32 тур

    «Тенерифе» находится на расстоянии 4 очков от соперника в турнирной таблице и занимает 4 место. После двух поражений подряд команде все же удалось добиться победы. На выезде она обыграла хихонский «Спортинг» со счетом 2:1.

    Ранее коллектив уступил «Мирандесу» 1:2 и «Вальядолиду» 1:4. Последнее поражение стало восьмым в сезоне для хозяев, но побед в 2 раза больше.

    «Альмерия» располагается выше в таблице. У нее 59 очков и 2 место. От лидера Сегунды команда отстает на 3 пункта.

    При этом последние два тура «Альмерии» выиграть не удавалось. Она уступила 0:2 «Сарагосе» и сыграла вничью 3:3 с «Луго».

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    Последние 3 очных встречи оставались за «Альмерией». Вполне вероятно, что ей удастся набрать очки и в этот раз.

    Ставка: Х2 за 1.53.

    «Радник» — «Партизан»

    Футбол. Чемпионат Сербии. 28 тур

    Сейчас «Радник» находится в ситуации, когда его будущее в текущем сезоне не определено. Он занимает 9 место с 33 очками и у него все еще есть возможность попасть в зону чемпионшипа.

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    • В чемпионате команда не проигрывает уже 6 поединков имея по 3 победы и 3 ничьи в серии. Причем во всех этих случаях «Раднички» не пропустили ни одного гола. Из последних результатов — нулевые ничьи с «Бачка-Топола» и «Чукарички», а также победа над «Пролетером» (2:0).

    «Партизан» лидирует в таблице и уже получил путевку в плей-офф, но вопрос о чемпионском титуле остается открытым, так как те же 72 очка и у «Црвены Звезды».

    «Черно-белые» выиграли у «Младости» 2:1 и «Спартака» 1:0, а после разошлись миром с «Напредаком» (0:0). В Лиге конференций не задалось. Там в 1/8 финала команда дважды проиграла «Фейеноорду» (1:3 и 2:5).

    Скорее всего, лидер не встретит большого сопротивления. Он явно настроен на победу после 3 матчей без нее и ему необходимо сохранять лидерство в таблице.

    Ставка: победа «Партизана» с форой -1.5 за 1.40.

    Итоговый коэффициент: 2.14.

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    Экспресс дня 21 марта: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 21.03.2022. Экспресс. «Альмерия» и «Партизан» не должны проиграть
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