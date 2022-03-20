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    Злой «Ювентус» и великолепный «Лейпциг»

    Экспресс дня 20 марта. Прогнозы и ставки на футбол

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    «Ювентус»
    В новом экспрессе от LiveSport.ru рассмотрим матчи чемпионатов Италии, Германии и Сербии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Ювентус» — «Салернитана»

    Футбол. Чемпионат Италии

    В середине недели «Ювентус» прекратил борьбу в Лиге чемпионов. На стадии 1/8 финала он в ответной игре уступил 0:3 испанскому «Вильярреалу», а в гостях сыграл вничью со счетом 1:1.

    В чемпионате же Италии туринцы как раз борятся за попадание в следующий розыгрыш самого главного еврокубка. Сейчас они идут четвертыми с 7-очковым отрывом от пятой строки. В минувшем туре «Юве» в гостях переиграл 3:1 «Сампдорию», что стало третьим выигрышем в рамках Серии А подряд.

    В турнирной таблице чемпионата Италии «Салернитана» разместилась на последней строчке, набрав всего 15 очков. От спасительной 17-й позиции она отстает на девять баллов, которые почти нереально отыграть.

    Однако в последнем отрезке «морские коньки» выступают неплохо и в последних шести встречах они пять раз сыграли вничью, а также потерпели одно поражение, уступив в Милане «Интеру» 0:5.

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    • После провала в Лиге чемпионов «Юве» наверняка отыграется на аутсайдере, победив его с разницей в несколько мячей.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-2) за 2.08.

    «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «РБ Лейпциг» без борьбы прошел в четвертьфинал Лиги Европы, так как московский «Спартак» исключили из еврокубков. В Бундеслиги он стремится финишировать в топ-4.

    На текущий момент «быки» идут четвертыми, но еще две команды имеют одинаковое количество очков с ними, так что борьба будет жаркой. В своей последней игре первенства они разгромили в гостях аутсайдера «Гройтер Фюрт» 6:1, тем самым выиграв четвертую игру в чемпионате за последние пять.

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    «Айнтрахт» же накануне провел непростой поединок в Лиге Европы, вырвав дома ничью и у «Бетиса» в дополнительное время 1:1, а в Испании немецкий клуб победил со счетом 1:0.

    В Бундеслиге же дела у «орлов» идут не очень хорошо. Они на текущий момент находятся в середине турнирки, сильно отставая от еврокубковой зоны. Свои последние две игры в чемпионате они выиграли, но соперники были средней руки.

    Прогнозируем, что «быки» одолеют дома «орлов», так как имели время для отдыха, а гости же отдали много сил в середине недели.

    Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 1.47.

    «Црвена Звезда» — «Колубара»

    Футбол. Чемпионат Сербии

    В чемпионате Сербии «Црвена Звезда» ведет борьбу с «Партизаном» за золотые медали чемпионата. Сейчас команды имеют равное количество баллов в копилке.

    Накануне «звездаши» вылетели из Лиги Европы, проиграв противостояние шотландскому «Рейнджерс», а во внутреннем первенстве они в последнее время только побеждали.

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    «Колубара» стремится по итогам первой половины сербского первенства пробиться в финальную восьмерку. Сейчас клуб идет десятым, но от заветной строки отстает всего на балл.

    После рестарта первенства коллектив выиграл три поединка из шести проведенных, раз он еще сыграл вничью и два раза был повержен.

    В первом круге «звездаши» разгромили своего предстоящего противника 7:1. Ожидаем, что и сейчас белградцы выиграют крупно.

    Ставка: победа «Црвены Звезды» с форой (-2) за 1.54.

    Общий коэффициент — 4.70.

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    Экспресс дня 20 марта: прогноз, ставка (4.70), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Экспресс. Злой «Ювентус» и великолепный «Лейпциг»
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