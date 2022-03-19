В экспрессе на субботу поставим на матчи чемпионатов Германии и Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Бавария» — «Унион»

Футбол. Чемпионат Германии

Мюнхенский клуб является лидером Бундеслиги. В 26 поединках турнира он завоевал 60 очков и опережает ближайшего преследователя на четыре пункта.

К данной встрече «Бавария» подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров, где трижды выиграла и столько же раз сыграла вничью. В своей последней игре чемпионата она расписала выездную мировую с «Хоффенхаймом» 1:1.

«Унион» имеет небольшие шансы на еврокубки. Сейчас он идет на восьмой позиции в турнирной таблицы Бундеслиги, но от шестой строки отстает уже на шесть баллов.

Берлинский коллектив за последние шесть встреч чемпионата страны смог добыть лишь одну викторию, четыре раза он еще уступал и одну игру закончил вничью, которая была в прошлом туре дома со «Штутгартом» 1:1.

Как правило, мюнхенцы на своем поле не имеют проблем с предстоящим противником, обыгрывая его уверенно. Вот и сейчас ждем виктории хозяев с разницей в несколько мячей.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1,5) за 1.54.

«Интер» — «Фиорентина»

Футбол. Чемпионат Италии

С 59 очками «Интер» на текущий момент находится на третьей строке в турнирной таблице Серии А. От лидера он отстает на четыре балла, но имеет одну игру в запасе.

В последнее время «нерадзурри» слабо проводят матчи чемпионата, обыграв лишь безнадежного аутсайдера за минувшие шесть встреч. В минувшем туре они в гостях не справились с «Торино», сыграв вничью 1:1.

«Фиорентина» же по итогам сезона стремится получить билет в еврокубки. На текущий момент она разместилась на восьмой строке, но заветной шестой позиции проигрывает только два очка.

«Фиалки» за последние пять игр чемпионата проиграли только раз, да и то на выезде. Еще раз в этот период они сыграли вничью и добились трех выигрышей. Что правда, в этот период у них особо серьезных соперников не было.

Хотя «Интер» в последнем своем отрезке выглядит не очень, но любая потеря очков может поставить крест на мечтах о Скудетто. В общем, ожидаем, что хозяева смогут выиграть, несмотря на все свои проблемы.

Ставка: победа «Интера» за 1.50.

«Наполи» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италии

«Наполи» не теряет надежды завоевать золотые медали. На текущий момент коллектив идет на второй строке в турнирной таблице, уступая лидирующему «Милану» три очка.

У неаполитанцев только одно фиаско за последние десять игр чемпионата, которое было в позапрошлом туре дома от «россонери» 0:1. После этого они в гостях не без труда переиграли 2:1 «Верону».

Все прогнозы на футбол

«Удинезе» разместился во второй половине турнирной таблицы Серии А, на 14 позиции. Но так ка отрыв фриульцев от опасной зоны составляет восемь баллов, то о вылете они особо могут не беспокоиться.

В отрезке последних семи матчей чемпионата «маленькие зебры» проиграли только раз, еще в этот период она дважды победили и четыре поединка свели вничью. Одна из мировых была в прошлом туре дома с «Ромой» 1:1.

В свете борьбы за золото неаполитанцы не имеют право терять очки на своем поле с таким соперником.

Ставка: победа «Наполи» за 1.50.

Общий коэффициент — 3.46.