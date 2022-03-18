В этом экспрессе поставим на матчи чемпионатов Венгрии, Ирландии и Бельгии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Юнион» — «Остенде»

Футбол. Чемпионат Бельгии

«Юнион» проводит просто сенсационный сезон. Команда только поднялась из первой лиги и сразу претендует на чемпионство. Она идет во главе турнирки с 7-очковым отрывом от ближайшего преследователя.

В этом календарном году клуб провел десять игр в чемпионате и проиграл только раз в них, еще два раза он сыграл вничью и добился семи выигрышей. Один из них был в прошлом туре в гостях над одним из середняков лиги — 4:1.

«Остенде» же еще не обезопасил себя от вылета. На данный момент он идет на 14 позиции в турнирной таблице, опережая опасную зону на шесть очков.

В этом году коллектив выиграл лишь две встречи из десяти, еще три раза он сыграл вничью и потерпел пять неудач. Две из них пришлись на последние игровые дни — от «Андерлехта» 0:3 и «Брюгге» 1:3.

«Юнион» набрал отличный ход и дома не должен иметь проблем с «Остенде», который обыграл в первом круге 7:1.

Ставка: победа «Юниона» за 1.33.

«Ференцварош» — «Мезьокьовешд»

Футбол. Чемпионат Венгрии

«Ференцварош» идет во главе турнирной таблицы венгерского чемпионата. От ближайшего преследователя он оторвался на пять баллов, так что имеет хорошие шансы на очередной титул.

Коллектив Черчесова в рамках первенства не знает горечи поражений на протяжении последних пяти игр, дважды сыграв вничью в этот период и добившись трех викторий.

«Мезьокьовешду» в этом сезоне предстоит отстоять свое место в элите венгерского футбола. Сейчас он идет на десятой безопасной строке, но зону вылета опережает всего лишь на три пункта.

После зимнего перерыва коллектив смог выиграть лишь одну встречу из семи проведенных. Еще в этот период он трижды сыграл вничью и столько же раз терпел фиаско.

«Ференцварош» очень уверенно играет против «Мезьокьовешда», особенно на своем поле. В общем, здесь победа хозяев не должна вызывать сомнение.

Ставка: победа «Ференцвароша» за 1.35.

«Шемрок Роверс» — «Слайго Роверс»

Футбол. Чемпионат Ирландии

«Шемрок Роверс» в последнее время не знает себе равных на внутренней арене, выиграв два последних чемпионата Ирландии. Так, в прошлом сезоне его отрыв от ближайшего преследователя был 16 очков.

Однако в этом сезоне коллектив стартовал не особо хорошо, дважды проиграв за шесть игр, раз еще сыграв вничью и добившись трех викторий, каждый раз выигрывая только в родных стенах.

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«Слайго Роверс» прошлый чемпионат Ирландии завершил на третьей строке. Данная позиция позволит команде поучаствовать в следующем розыгрыше Лиги конференций.

Этот сезон команда пока проводит хорошо, еще ни разу не проиграв за шесть игр, четыре раза победив и дважды сыграв вничью. В гостях коллектив дважды выигрывал и один поединок закончил мировой.

«Шемрок Роверс» на своем поле неплохо играет против «Слайго Роверс», выиграв три из четырех последних матчей. Вот и сейчас ожидаем виктории хозяев.

Ставка: победа «Шемрок Роверс» за 1.54.

Общий коэффициент — 2.76.