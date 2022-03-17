В традиционном экспрессе из трех матчей на этот раз будут поединки Лиги Европы и Лиги конференций. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Айнтрахт» — «Бетис»

Футбол. Лига Европы

Первый матч этих команд закончился выездной викторией «Айнтрахта» со счетом 2:1. На групповой стадии он финишировал на первой строчке, по три раза победив и разойдясь миром.

В чемпионате Германии «орлы» находятся на девятой позиции, существенно отсавая от еврокубковой строки. В этом месяце в Бундеслиги они поочередно обыгрывали на выезде «Герту» 4:1 и дома «Бохум» 2:1. Перед этим в первенстве они трижды подряд уступали.

«Бетис» групповую стадии Лиги Европы завершил вторым, поэтому ему пришлось играть в 1/16 финала, где севильцы одолели «Зенит», выиграв 3:2 на выезде и сыграв 0:0 на своем поле.

В чемпионате Испании команда идет пятой, но третьему месту она уступает два балла, и претендует на путевку в Лигу чемпионов. Накануне «зелено-белые» дома одолели «Атлетик» 1:0, а до этого у них было два проигрыша подряд в Примере.

«Айнтрахт» полностью сконцентрировался на еврокубке, а «Бетис» делает ставку на чемпионат, поэтому в данном противостоянии ожидаем прохода немцев, которые не должны проиграть сейчас.

Ставка: 1Х за 1.40.

«Галатасарай» — «Барселона»

Футбол. Лига Европы

Первую встречу эти команды завершили вничью со счетом 0:0. До этого же «Галатасарай» выиграл свою группу Лиги Европы. В одной компании с «Лацио», «Марселем» и московским «Локомотивом» он трижды победил при трех мировых исходах.

А вот в чемпионате Турции стамбульцы выступают слабо, находясь в середине турнирки, очень много проигрывая еврозоне. На выходных они в дерби обыграли 2:1 «Бешикташ», что стало для них третьей викторий в первенстве за последние четыре игры.

«Барселона» оказалась в Лиге Европы после того как вылетела из Лиги чемпионов, заняв на групповом этапе третьей место. На предыдущей стадии этого турнира она прошла «Наполи», сыграв 1:1 дома и выиграв 4:2 в гостях.

В чемпионате Испании каталонцы идут третьими, и наверняка смогут финишировать в топ-4. Накануне они в рамках Примеры дома разгромили 4:0 «Осасуну». И эта виктория стала для них пятой подряд в чемпионате.

Ожидаем, что каталонцы докажут случайность результата первой игры, обыграв на этот раз турецкий клуб еще по итогам основного времени.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.39.

«Рома» — «Витесс»

Футбол. Лига конференций

В первом матче данных коллективов выездную победу отпраздновала «Рома» со счетом 1:0. До этого она в этом еврокубке выиграла групповой турнир, выиграв четыре игры из шести при одном фиаско и ничьей.

Накануне римляне на выезде расписали мировую 1:1 с «Удинезе» в рамках чемпионата Италии, где они идут на шестой строке, но от четвертого места отстает на восемь баллов, которые почти невозможно будет отыграть.

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«Витесс» же групповую стадию завершил на второй позиции, и поэтому ему пришлось играть в 1/16 финала, где нидерландцы справились с венским «Рапидом», выиграв 2:0 дома, но проиграв 1:2 в гостях.

На внутренней арене коллектив идет на текущий момент на шестой строке, так что еще вполне способен побороться за путевку в еврокубки.

Прогнозируем, что «Рома» сможет закрепить свой успех, вновь обыграв нидерландский клуб.

Ставка: победа «Ромы» за 1.60.

Общий коэффициент — 3.11.